“Eres Caballero de Compañía del Gobernador”, Le Dicen a Carlos Alberto Zúñiga de Sedesol

Glosa: “Presumen de Presupuesto Histórico Pero Poco han Hecho con él”

Por Manuel Domínguez Caldera

Carlos Alberto Zúñiga Rivera, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), compareció como parte de la Glosa del primer informe de gobierno de la admi­nistración de David Monreal Ávila, para detallar sobre las acciones que ha realizado junto con otras dependencias, así como de la Federación a través de la Secretaría del Bienestar, con los que han realizado diversos convenios de colaboración para censar y aplicar los diversos programas dirigidos a grupos vulnerables en su mayoría.

Luego de dar lectura a una serie de con­venios y programas que han entregado a la población, tanto en el caso de programas públicos, así como de becas, entrega de útiles escolares, uniformes y alimentos para las escuelas públicas, entre otras atenciones a la ciudadanía, consideró que la intención principal de la Sedesol es brindar apoyo y acompañamiento a los grupos vulnerables, por lo que han contemplado atender a todos los municipios, con todo y las diferencias económicas. No obstante, reflexionó sobre la urgente necesidad que tiene la sociedad en general, tanto a adultos mayores, a menores de edad y adolescentes, así como a otros sectores marginados, que necesitan apoyo.

Recomiendan Separar Información de la Federación y el Estado

Entre los cuestionamientos y comentarios de los legisladores, la mayoría le pidió ex­plicar en qué se ha empleado el presupuesto “histórico” que le fue otorgado por parte de la LXIV Legislatura, sobre todo porque en la mayoría de la información vertida en el mensaje de Zúñiga Rivera se habló de con­venios y procesos encaminados a concluirse, sin embargo no se especificaron cuántos pro­yectos han sido por parte de la Federación y la Secretaría del Bienestar, en comparación con los entregados o generados por la propia dependencia local. También le pidieron que se incluyera a las madres solteras dentro de los programas, ya que no cuentan con una oportunidad para dichos casos.

En su lectura, enfatizó que fue fundamental el presupuesto asignado, sobre todo por el incremento de 50% a comparación del año anterior, detalló que de 232 millones de pe­sos en 2021, en 2022 se destinaron al menos 501 millones de pesos. También dijo que se aportaron otros 197 millones de pesos para entregar la pensión universal para personas con discapacidad, a los cuales se sumaron otros 197 millones por parte de la Federación, con un total de 394 millones de pesos.

Según el secretario, se beneficiaron a 54 mil 639 personas, con 96 obras. Dijo que han ejercido programas de mejoramiento a la vivienda, tarjetas de internet, becas de educación básica, desayunos escolares y fortalecimiento al campo. Además, sobre la concurrencia con municipios, enlistó a varios en los que han invertido recursos, mientras que otros están pendientes por realizarse o bien sólo han sido convenidos. Han llevado a cabo en los municipios 20 Audiencias para la Transformación. Sobre los uniformes y útiles escolares, dijo que han beneficiado a 274 mil 820 personas con apoyos escolares; de estos se ha beneficiado en su mayoría a municipios como Zacate­cas-Fresnillo y Guadalupe, por su elevado número de habitantes a comparación con otros municipios.

Como parte de la dinámica de preguntas y respuestas, el secretario comentó que si bien no tienen un programa específico para el sector de las madres solteras, pero sí será necesario cambiar algunos reglamentos para que se incluya Además, dijo que en cierta forma las madres solteras pueden acceder a otros programas y proyectos productivos, entre otros. Sobre todo porque no se ha atendido una política social que ayude a proteger a las madres solteras y sus familias.

También comentó que los Centros Integra­dores del Bienestar, han sido una “ventanilla para la recepción de solicitudes”, a las que han tratado de dar cauce en su mayoría.

Manifestó que colaboran con diversas ins­tituciones y dependencias de gobierno del estado para no duplicar los programas. Por lo que junto con secretarías como Economía, Obras Públicas, de Agua y Medio Ambiente, entre otras, han entablado una dinámica de trabajo para que éstas apoyen en las obras o entrega de programas. Recordó que los pro­gramas y apoyos son entregados de forma directa y “sin intermediarios”. Asimismo, dijo que no ejercen ni cuentan con el pre­supuesto, sino que las obras son ejecutadas por la Secretaría de Economía, así como la Secretaría de Finanzas, entre otras, junto con la Federación.

Mencionó que la Sedesol contaba con un esquema de crédito, sin embargo en la desaparición de dicho fideicomiso se planteó dejar esta labor ya que la Secretaría no cuen­ta con la capacidad de cobranza, ni en cuanto al personal o la infraestructura, también co­mentó que sigue vigente una cartera vencida de por lo menos 70 millones de pesos, por lo que se pasó la batuta a la Secretaría de Finanzas. Por último, en cuanto a la tardanza en la aplicación de los proyectos, mencionó que sí continúa afectando la “burocracia” y la necesidad de esperar que pase de una a otra el proyecto y su aprobación. Sobre las audiencias públicas a la que ha asistido, mencionó que 80% de las peticiones son enfocadas en la necesidad de vivienda, se­gún las solicitudes de la población. Dijo que han privilegiado programas de concurrencia y en coordinación con la Federación y los 58 municipios del estado.

En el caso de la diputada local Gabriela Basurto Ávila, le señaló que no puede asistir a la comparecencia de una secreta­ría con datos de otras instancias federales, ya que en este sentido estaría exponiendo proyectos que competen a los Programas del Bienestar que maneja la Federación, tales como las becas del bienestar para jóvenes, adultos mayores y personas con alguna discapacidad. Además le invitó a ejecutar el recurso que se le asignó, ya que el presupuesto para dicha secretaría fue “histórico”, mientras que en la práctica aún no han ejercido una gran parte del recurso sino que sólo hay convenios signados con autoridades locales. Advirtió que muchas de las partidas presupuestales podrían ser regresadas a la Federación, si es que no se ejercen el proyectos. Por último, la priísta criticó la labor del secretario y mencionó “no eres un caballero de compañía del gobernador”, haciendo alusión a los pocos eventos propios y su papel como avanzada del gobernador David Monreal Ávila.

En su respuesta, Zúñiga Rivera respondió que atienden a la población en coordinación con los programas federales, sobre todo porque llevan a cabo proyectos en todos los municipios sin importar el origen partidista, por lo que han colaborado asimismo con otras dependencias como la Secretaría de Finanzas, Obras Públicas, entre otras para realizar la compra y licitación en su caso. También dijo que desde la administración de gobierno atendieron a la misiva para no duplicar servicios y apoyos, así no se empatan ni los padrones ni se les da un uso clientelar o electoral.

Sobre la entrega de uniformes y útiles es­colares en las escuelas de educación pública estatal, mencionó que entregaron algunos que ya habían sido adquiridos en la admi­nistración anterior y sólo les colocaron un parche con el logotipo del gobierno actual. Dijo además que algunos estaban empaca­dos en bodegas. No obstante, no respondió a los señalamientos por la exigencia de copias de credenciales de los padres de familia para entregar dichos apoyos. Expuso que se han gastado hasta el momento 70 millones de pesos en dicho rubro, mientras que el resto del presupuesto se entregará a otros munici­pios que requieran más apoyo con los útiles escolares y uniformes.

También, el diputado de oposición Jehú Salas Dávila, cuestionó sobre el presupuesto y la aplicación del mismo, y según el priísta son parte de “una política asistencial con fines electorales”. Le cuestionaron además sobre los objetivos y la metodología en el plan de desarrollo social para la entidad. Sobre todo porque “presumieron” el in­cremento presupuestal para supuestamente atender a los sectores vulnerables del estado. Por ello recalcó que “el desarrollo social es distintos a la asistencia social”, ya que no hay programas reales para que se reactive la economía de dichos sectores vulnerables, sino que al contrario sólo están entregando programas asistencialistas.

Para responder, el secretario de desarrollo social, dijo que respeta la postura de los diputados, sin embargo “es un tema de ideas”, por lo que enfatizó que han realizado análisis y recorridos en los municipios y sus comunidades, con ayuda de su equipo de trabajo, para así también conocer los verdaderos problemas de la ciudadanía. Enfatizó que la mejor forma de evitar que haya “programas clientelares o electorales” es mantener los programas “universales”, para cubrir las necesidades básicas de sectores vulnerables sin poder condicionar dichos beneficios.