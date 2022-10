Mi Jardín de Flores

Los Gringos Quieren que Zacatecas les Haga el Trabajo

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Una razón poderosa por la que el es­tado tiene problemas de inseguridad, es la pobreza, es ese factor el que se debe atender con urgencia, además de la nece­sidad de que sea diseñada una estrategia de seguridad donde el trabajo conjunto sea entre sociedad y gobierno. Hay qué atender el origen, la pobreza, la falta de oportunidades, la falta de escuela, la falta de mayor dinero en las casas para que pueda mermar este tema de inseguridad; si no se combate la pobreza difícilmente se podrá combatir la inseguridad en la que vivimos: Omar Carrera Pérez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 7 de octubre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¿Qué Pretende el Señor Ken Salazar?

SE NOTA que el gobierno de los Estados Unidos está preocupado por la fuerte can­tidad de drogas qué pasan por Zacatecas rumbo a ese país, por eso regresó a Zaca­tecas don Ken Salazar, ahora con su grupo de expertos.

-ES EVIDENTE la preocupación del gobierno gringo -dice doña Petra-, pues el Ken ahora ni chance tuvo de visitar a El Santo Niño de Atocha, sino a platicar largo y tendido en privado con ‘El Deivis’, sobre el paso de drogas como el Fentanilo que está volviendo más locos a los gabachos, porque además de ser más fuerte que la morfina, es mucho más barato, entonces la consumen en cantidades industriales, los gringos se meten de todo, por eso están bien locotes.

-EL EMBAJADOR de Estados Unidos en Mexico y ‘El Rey David’ -dice don Ro­berto- según leo en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, tuvieron una reunión privada antes de hacer declaraciones a la prensa, me imagino que hablaron a calzón quitado, por eso Ken Salazar -bajita la mano- le reprochó al gobernador: ‘El trabajo se hace para dar resultados’, lo que es obvio pues por más que dicen que están trabajando contra el narco, lo cierto es que el gobierno de ‘El Deivis’ está rebasado de a madres: ¿Cuándo hemos sabido que la policía detiene algún importante cargamento de narcóticos con destino a los Estados Unidos?

“EL PASADERO de drogas proveniente de Guadalajara a Estados Unidos vía Za­catecas, es alarmante, por eso hay muchos retenes de narcos que cuidan el paso vía terrestre. Entonces por eso los gringos están interesados en impedirlo, porque por Aguascalientes no hay problema, ahí sí hay mucha vigilancia de las fuerzas del orden y dificilmente pasa la droga por su territorio que, además, es muy compacto.

“ENTONCES el pedo es acá por Zacate­cas, que está infectado de narcos, y, bueno, por eso la inseguridad por lo que los gaba­chos recomiendan no viajar a Zacatecas.

“POR ESO el reclamo de ‘El Deivis’ -dice doña Petra-: ‘El alerta de viaje de Es­tados Unidos ahuyenta inversiones, afecta al turismo, las relaciones comerciales y posiciona en un mal lugar a Zacatecas’, por lo que el embajador contestó: ‘El trabajó se hace para dar resultados’ y, bueno, los gringos ven que el Fentanilo sigue pasando a Estados Unidos por territorio zacatecano. Esto es lo que les interesa a ellos, no la inseguridad que padecemos”.

-PUES estaría bien que dieran a conocer punto por punto el convenio de colaboración que firmaron don Ken y don David, porque eso de que:

‘HEMOS deliberado sobre el respaldo y apoyo donde estamos llevando a cabo una buena coordinación, para la recuperación de la paz en nuestro estado de Zacatecas. Du­rante la reunión, los funcionarios de los tres órganos de gobierno, pudimos expresar con claridad los retos y problemas que existen en el combate a la violencia, pero también pudimos compartir los avances que se han logrado. Acompañados del sector privado y la sociedad civil, coincidimos en que se necesita fortalecer la capacitación policial, inteligencia, fortalecimiento penitenciario, desarrollo tecnológico y fortalecimiento del sistema de impartición de justicia. Para ello el embajador ha planteado un plan de acción”.

-¡AH, CHINGÁ! Entonces, madre Teresa, ¿el güero nos va a decir cómo le tenemos que hacer? Naaa… es cierto lo que dice usted y don Roberto, el problema es la droga que pasa por Zacatecas al gabacho, si realmente estuvieran preocupados por la violencia que impera en Zacatecas , lo primero que harían sería impedir el tráfico de armas a nuestro país, que no mamen-.

-O QUE el presidente Biden nos comisio­ne a don Ken, para que ocupe el cargo de secretario de Seguridad Pública, que tiene el señor general don Adolfo-.

NO LES dé ideas, madre Teresa -dice don Roberto-, después no los vamos a poder sa­car, mejor nos rascamos solitos, los gringos son peor que los narcos-.

-LO MEJOR -opina doña Petra- es enco­mendarnos a Diosito porque nuestra policía ni siquiera puede encontrar al repartidor de

cerveza Corona que desapareció con todo y camión y producto.

“BUENO, ni siquiera al pistolero que golpeó con la cacha de su pistola al taquero que, para huir, echó bala para amedrentar a la clientela que, en un momento dado lo quiso detener.

Y qué Decir de los Desaparecidos

“ME GUSTARÍA saber -dice don Rober­to- cuantos desaparecidos han sido levanta­dos por el narco, porque eso de que dejaron sus casas por su voluntad, que se los crea su abuelo: esas desapariciones fueron forzadas.

“A POCO me voy a ir de mi casa y a nadie le voy a decir por qué y para donde me voy, no. A esos los levantó el narco, para ali­mentar sus filas o los asesinaron: ¡cómo me gustaría ver cada uno de esos expedientes!

POR CIERTO, hoy nuestro Diario Pá­gina 24 Zacatecas, publica dos Cédulas de Búsqueda:

GUSTAVO BLANCO GUZMÁN de 39 años, quien desapareció en Valparaíso,

ZACATECAS, el 28 de septiembre de 2022 y,

GUSTAVO MUÑÓZ (sic) ROMERO de 37 años, desaparecido el 20 de septiembre de 2022, en Monte Escobedo.

-LA MAYORÍA de los desaparecidos son jóvenes en edad productiva, y esto tampoco les interesa a los Estados Unidos, sino el pasadero de narcóticos a Estados Unidos vía Zacatecas, está clarísimo-.

-MMM… Tampoco a ‘El Deivis’ le interesa dar con los desaparecidos, y la so­ciedad también es indolente, como que ya se acostumbró a vivir en un estado fallido-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.