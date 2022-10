Mi Jardín de Flores

EU, no Tiene Amigos…

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Los jóvenes podrán acabar con el rezago educativo. Estoy convencido de que el único instrumento de transformación es la educación, pero la educación tiene que ser accesible, incluyente, humanitaria, solidaria y acompañada de valores y de principios porque sólo así vamos a lograr transformar nuestra sociedad. Vamos a robustecer la educación y uste- des lo van a ver ahora que hagamos nuevamente la presentación de nuestro paquete económico, y lo van a ver en el día a día cómo juntos vamos a hacer mayor inversión en favor de la educación pública de nuestro estado: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 8 de octubre de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Estados Unidos no Tiene Amigos, Tiene Intereses

“AHÍ ESTÁ la falsedad, viene a Zacatecas el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar con un séquito impresionante de dizque expertos en combatir al narco, y sorprende a ‘El Rey David’ quien, creyéndose presidente de la ‘República de Zacatecas de los Monreal’, fi rma un acuerdo con Ken para combatir el paso de las drogas por nuestro estado rumbo al gabacho, disfrazándolo, de combate a la violencia, porque como ustedes saben, el consumo de drogas es el más fuerte problema social que tienen los gringos que, ante su desesperación, se meten hasta los gises luego de hacerlos polvo.

Y ‘EL REY David’, la ‘Mesa que más Aplaude, el fiscal Francisco José Murillo Ruiseco, el secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, vitorearon a ‘El Rey David’ por el Convenio de Seguridad:

‘¡HURRA POR el Patrón!’, los gringos nos van a mandar un chingamadral de dólares, de los que una buena parte se quedarán en nuestras manos’, pero…

Un Día Después…

SIN EMBARGO, un día después (hoy sábado) nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica en primera plana que “¡Seguimos en la lista negra! (y que) Estados Unidos sigue recomendando no viajar a Zacatecas”.

“¿PUES no que más que cuates somos socios en esta aventura contra la violencia y el mejoramiento de la economía y de las inversiones extranjeras, como nos hicieron creer?

“¡MAMONES!

“DE UN día a otro volvieron a mostrar su triple moral: pinches gringos son las mismas ratas que nos robaron más de la mitad de nuestro territorio en 1848: California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado y partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma.

“YO POR eso al gabacho ni me paro, es más: no conozco Estados Unidos, y ni ganas tengo de visitarlo, es una sociedad decadente y hasta tiene más pobres que México, he visto documentales de gringos que duermen en la calle y caminan como zombis de Sahuayo de tanta droga que se meten; en fi n, los vecinos malditos volvieron a mostrar el cobre”.

-YO CREÍ que con el convenio de Mr. Ken- don David Monreal, esas recomendaciones de ‘no visitar Zacatecas’ se iban a suspender, pero, ¡Santo Dios, me equivoqué!-.

-NO SÓLO nosotras, madre Teresa, sino hasta el propio ‘Deivis’, recuerde lo que comentó al momento de fi rmar el convenio:

‘EL ALERTA DE viaje de Estados Unidos -se lo dijo al Ken en su propia caraahuyenta inversiones, afecta al turismo, las relaciones comerciales y posiciona en un mal lugar a Zacatecas’.

-¡Y TÓMALA!, que al día siguiente los gringos nos la vuelven a hacer, y nos ‘queman’ bien gacho a nivel mundial por enésima ocasión-.

-ES QUE, la verdad, no hay que tenerle mucha confi anza a Estados Unidos, porque ellos no tienen amigos, sino intereses, como lo dijo el señor John Foster,secretario del entonces presidente Dwight Eisenhower.

“AHORA, si tuviéramos un gobierno honesto que quiera a la Patria Chica, no necesitamos la ayuda de los Estados Unidos para limpiar nuestra casa”.

Le Apostamos a ‘ El Deivis’ y nos Falló

-¡ESE, ESE el problema! Nosotros creímos en ‘El Deivis’, le apostamos a él y nos defraudó en todo: ¿no se fi jaron lo destrozada que está la carretera de El Plateado y la inmensa mayoría?, no son baches lo que tiene, son cráteres lunares, ¿dónde están los millones destinados para la reparación de carreteras?

“ESTA IBA a ser la mejor obra de ‘El Deivis’ y nomás no avanza, y si no avanza, ¿dónde chingaos está el dinero? Compareció ante el Congreso del Estado el Guillermo Carrillo Pasillas, secretario de Obras Públicas, por lo de la glosa del primer informe de ‘El Deivis’, y habló de cientos y cientos de millones de pesos, pero insufi cientes para reparar la red carretería, que según dice el propio Guillermo Carrillo tiene una longitud mayor a los cinco mil kilómetros, pero que para repáralas todas y darles mantenimiento ocupa un presupuesto de más de ocho mil millones de pesos, ¿pues de donde?”.

Los Asesinatos sin fin

EL NARCO sigue mandando en Zacatecas, el gobierno del ‘Rey David’ está completamente rebasado, y lo peor: le vale madre, ¿por qué? Pues porque no puede hacer nada, ¿por qué no puede hacer nada si tiene miles de policías, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Nacional?, pues porque todo indica que tiene una policía corrupta, inepta, irresponsable, huevona, a la que se niega a limpiar, a sanear , comenzando por los corruptos e ineptos Francisco José Murillo Ruiseco, Adolfo Marín Marín y el director de la policía estatal, quien ni siquiera pasó el examen de confi anza, pero esto a Marín le valió Chetos y ahí lo tiene que porque es el único que sabe los tejes y manejes de la podrida corporación.

ASÍ LAS cosas, ayer viernes por la tarde mataron a balazos a un hombre, y una niña de siete años resultó gravemente herida; esto sucedió al fi lo de las 6:20 de la tarde en la Central de Abastos, a espaldas del Rastro Municipal. Y no, no hay detenidos.

EN VILLA de Cos, secuestran al joven Ronaldo de 22 años, lo torturan, lo matan a balazos y lo cuelgan de un puente entre las comunidades de Laguna Seca y El Barranco, esto comenzó a hacerse público a las 2:30 de la madrugada. No hay detenidos.

EN LORETO, al fi lo de las 6:00 de la mañana, una casa fue baleada y los narcosicarios dejaron una amenazante cartulina. Esto sucedió en pleno centro de la cabecera municipal, en la calle 20 de noviembre. Tampoco hubo detenidos.

EN FRESNILLO, un tipo que caminaba por la calle Cristóbal Colón, colonia Miguel Hidalgo, al fi lo de las 5:20 de la tarde, fue herido a balazos. No hay detenidos.

ESTA POLICÍA corrupto no atrapa ni a una mosca, es completamente inepta ¿alguien lo duda?

Y Continúan los ‘Desaparecidos’

HOY SÁBADO, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su loable labor social, pública la Cédula de Búsqueda de DAVID MICTLANTHICUHITLI RIVERA VANEGAS de 17 años, desaparecido el 7 de octubre de 2022; a este chavo lo privaron de su libertad hombres armados, pero para suavizar la información ponen ‘fecha de no localización’.

ASÍ ESTÁN las cosas en este gobierno de simulación.

-¿QUÉ PODEMOS hacer si don David llegó a Palacio de Gobierno, cargando un costal de mentiras y falsas promesas?

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.