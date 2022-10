Mi Jardín de Flores

David es el Único Responsable

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Si en mi tierra (el Presidente Andrés Manuel López Obrador) me profirió algunos mensajes no agradables, yo al contario le envío saludos y bendiciones, estoy preparado a resistir todo, soy como un vehículo todo terreno que sé enfrentar a la adversidad y a la vida, y siempre Dios y el Santo Niño de Atocha nos protege’: Ricardo Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 9 de octubre de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Malditos, mil Veces Malditos

¡QUÉ ENORME desgracia! Finalmente los Malos Organizados le arrancaron la vida a ese Angelita de Dios llamada Citlali Guadalupe de apenas siete años, al no soportar el balazo que le dieron en su cabecita, ¿cómo es posible que eso haya pasado en el Centro Agropecuario a plena luz del día y sin haber detenido a esos criminales?

-NO LLORE, madre Teresa, porque luego se nos pone muy malita, que al cabo Diosito los va a castigar, ¡malditos, mil veces malditos!-.

-ES MEJOR que llore -dice don Roberto-, los sentimientos reprimidos dañan más; yo lo que sí quiero decirle a ‘El Rey David’, ¿cuántas muertes más necesitas para poner orden en tu estado?

“A LA ver… (censurado) con el general Adolfo Marín Marín: yo ya no le voy a decir al gobernador que lo corra, que lo ceses de su cargo porque entre más te digamos que lo despidas, más te emperras en conservarlo en su cargo.

“LO QUE sí te digo David, y te lo seguiré diciendo es que ya basta de tu pésima administración, ponte a gobernar, para eso el pueblo te llevó a la Casa de los Perros, su voto no fue para que te la pasas de fiesta en fiesta, presumiendo de “charro” y de pseudo deportista, yendo a ver el basquetbol y el futbol; el pueblo te llevó a Palacio de Gobierno, porque creyó en ti, porque prometiste regresarnos la paz y la tranquilidad, más y mejores empleos, educación de primera, combatir la corrupción y acabar con la impunidad y hasta ahorita, a un año y un mes de que te llevamos al poder con nuestro voto, no has hecho más que comprarte sombreros de mil equis, trajes carísimos, camisas y corbatas de seda y zapatos y botas de las mejores marcas, mientras que el grueso del pueblo sigue comiendo una sola vez al día como lo hacía con tu antecesor Alex, a quien por cierto amenazaste con meter a la cárcel por corrupto, y fue pura farsa porque no le has hecho ni cosquillas.

SÍ DAVID, eres un farsante que se aprovechó de la buena fe de la mayoría de los zacatecanos y nos fallaste, y esto lo sabes muy bien, tan nos fallaste, que por eso no quieres mandar la iniciativa de ley para la Revocación de Mandato, porque sabes que ya caíste de la gracia del pueblo que considera que eres peor que tu antecesor Alejandro Tello-.

-HÍJOLE, don Roberto, acaba usted de desnudar a ‘El Deivis’: el clásico ‘ranchero pajón’; en lugar de que el alto cargo lo refi nara un poco, lo regresó a sus orígenes, pero además ensoberbecido.

“BIEN dice mi ‘cabecita de algodón’ que el ‘poder atonta a los inteligentes, y a los tontos los vuelve locos’, y nosotros tenemos parte de culpa, por haber votado mal y…

–PERDÓN DOÑA Petra, yo no me considero corresponsable de lo mal que está gobernando don David, no. De ninguna manera, en todo caso él es doblemente responsable por habernos defraudado.

“UN EJEMPLO: ¿Usted es culpable porque un amigo suyo va a la tienda y compra algún producto con dinero falso?-.

-NO, ¿POR qué voy a ser culpable de sus actos?-.

-AHÍ ESTÁ: cada quién es responsable de sus actos, si don David no está gobernando bien, el responsable es él, por eso hoy don Roberto ha dicho que él ya no va a exigir el cese del señor general Marín, ya que el verdadero responsable es el propio don David por su tozudez, por eso yo también haré lo mismo: no arar en la mar, el responsable es el señor gobernador, y punto.

-PUES FÍJESE que tiene razón: yo también haré lo mismo:

“QUE HA subido como la espuma venta de drogas, el responsable es ‘El Deivis’ .

“QUE MATARON a policías, el responsable es ‘El Deivis ‘.

“QUE EL narco está corrompiendo a policías, el responsable es ‘El Deivis’.

“QUÉ HAY corrupción en Gobierno del Estado, el responsable es ‘El Deivis’.

“QUE LAS carreteras están en mal estado y debe muchas muertes por volcaduras, el responsable es ‘El Deivis’.

“QUE EL Fiscal no ha detenido a la Benjamina, el responsable es ‘El Deivis’.

“QUE EL secretario de Finanzas se está clavando la lana, el responsable es ‘El Deivis’.

“QUE GERARDO Flores López, coordinador de Comunicación Social, es un pendejo, el responsable es ‘El Deivis’.

“ESTO TIENE sentido: su usted lleva su carro a un taller, y el mecánico lo repara mal, el dueño es el responsable, ya él que se arregle con su empleado, pero por lo pronto el patrón me paga los desperfectos”.

-ES CORRECTO, olvidémonos de los servidores públicos que integran el gabinete del gobernador, reclamémosle a ‘El Rey David’; que él nos soluciones los problemas, ya después que él haga pagar a los que la cagaron, así lo recalcó cuando el 12 de septiembre de 2021 rindió su protesta de ley:

“PROTESTO desempeñar leal y patrióticamente, el cargo de gobernador del estado libre y soberano de Zacatecas que se me ha conferido, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la particular la de nuestro estado, la del estado de Zacatecas, las leyes que de ellas emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de nuestro pueblo, de nuestro estado; si así no lo hiciere, la nación, el estado y este pueblo generoso lleno de amor, me lo demande ¡Protesto!

-NO SE hable más: don David debe cumplir y hacer cumplir constituciones y leyes, nosotros, como pueblo, se lo demandamos-.

Por Cierto…

HOY DOMINGO nuestro Diario Página 24 Zacatecas nos informa que fueron siete los presos que se le escaparon a don David, según información ofi cial, los reos escaparon escalando los muros, ¿por qué lo permitió don David?

-A LO mejor hubo por ahí una buena feria, ¿no ve que ‘El Deivis’ no dijo nada al respecto? El que calla otorga.

Volcó la Camioneta del Senador Faustino López y Murió Junto con su Esposa

-LA GENTE está muy enchilada con ‘El Rey David’: las carreteras de Zacatecas son un desastre y la parchada de baches está a paso de tortuga, pero ahora se le complicó al desgobernador: la camioneta del senador de Morena por Tamaulipas, Faustino López Vargas, volcó su fl amante vehículo Mazda ya casi para llegar a Trancoso y el accidente se tornó doblemente letal: murió junto con su esposa Pilar Hernández quien lo acompañaba.

GENTE DEL lugar culpa a ‘El Rey David’, por el pésimo estado de las carreteras, pues los baches poco a poco fueron fregando las llantas hasta que tronó una de ellas.

-Y ¿QUÉ ANDABA haciendo el señor senador por tierras zacatecanas?-.

-LA SENADORA Soledad Luévano lo había invitado a su informe y él, como era muy amigo de ella aceptó pero, desgraciadamente, perdió la vida él y su esposa a causa de los malditos baches monrealistas.

-YA NI la friega ‘El Deivis’, ni tapar baches sabe; cuando menos debería poner anuncios de: ‘Baje su velocidad, zona de baches’; una ya sabe que las carreteras en todo nuestro territorio están muy jodidas y llenas de baches, pero la gente de otros estados que vienen o van de paso por zacatecas, no.

“ENTONCES, hay que agregar dos muertes más al largo rosario del desgobernador de Zacatecas.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.