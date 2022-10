El Obispo Recomienda ir a Fondo en la Investigación de la Fuga de 7 Reos

“Estos Casos Evidencian Corrupción e Impunidad”

Por Manuel Domínguez Caldera

En su clásica rueda de prensa dominical, el obispo de la Diócesis del estado, Sigifredo Noriega Barceló, refrendó el compromiso de la Iglesia por buscar la paz en la sociedad, sobre todo ante la ola de violencia e inseguridad que no cesa, tanto en los municipios de la entidad como del resto del país.

Además, comentó que deben continuar los esfuerzos de la sociedad para recuperar la paz, sobre todo porque muchas de las actuales generaciones no conocen otro escenario más que el de la violencia.

Dijo que es prioritario que se busque el diálogo y que se contemplen soluciones entre los diversos sectores cívicos y religiosos, respetando la posición de cada quien, pero buscando el fin común de la paz.

El prelado enfatizó que la reciente marcha no es “antiabortista”, por lo que precisó que es una iniciativa que contempla a diversas organizaciones que pugnan por “la vida, la mujer y la paz”.

También recalcó que la marcha no fue organizada por la organización Provida, sino que diversas congregaciones y grupos religiosas, no todos católicos, se han reunido a dialogar para tomar una “actitud propositiva” y para reflexionar sobre los “valores”.

También dijo “no debemos contentarnos con una marcha”, por lo que propuso continuar con otras actividades de diálogo para buscar soluciones en consenso con diversos sectores de la sociedad civil y con autoridades de gobierno.

“No es una marcha antiabortista, es por la vida, por la mujer y la familia, por la paz. Se ha simplificado demasiado y así se escribe, hoy leí todas las notas; pero no es Provida quien organiza, sino es la comisión especial que hay en todo México, hoy mismo habrá en otras ciudades, que están a favor de la vida, si no hay familia no hay vida, si no hay familia no hay educación de valores. Este es el motivo de este tipo de marchas. La idea es propositiva, ver qué valores tenemos que defender y proponer, porque no se vale decir simplemente no, hay que decir sí a los valores y poner los medios para seguirlas cultivando”.

“Además no debemos contentarnos con una marcha, si no damos seguimiento a través de las catequesis desde la infancia hasta la adultez, dar seguimiento a los valores. Fundamentalmente es por la vida, la mujer y la familia, así como por la paz”, recalcó.

Además, con relación a la reciente fuga de siete presos fugados del Penal de Cieneguillas, mencionó Sigifredo Noriega que lamenta la “mala noticia porque se suma a la violencia”, ya que casos como este tipo, evidencian la corrupción y la impunidad en los centros penitenciarios.

También opinó que “no se trata de buscar culpables” sino que se deberá buscar a fondo para corregir los errores: “A mi forma de ver no se trata de buscar culpables, sino de ir hasta el fondo y darnos cuenta de qué es lo que nos está fallando, o lo que no se está haciendo bien. Ir al fondo y ver si hay corrupción ponerla de manifiesto; porque son acciones que no se improvisan, todo lo que hicieron para salir y lo que hicieron en el camino, esto fue preparado con tiempo e inteligencia. Obviamente pusieron los medios para no ser capturados inmediatamente y huir de la autoridad; es muy lamentable para las instituciones y para la sociedad”, remarcó el obispo.