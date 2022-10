Mi Jardín de Flores

Hemos Perdido la Libertad

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Zacatecas arde y se desmorona en materia de seguridad, sin que exista la mínima intención y humildad para reco­nocer que la estrategia del Plan Zacatecas II, no funciona y por el contrario lastima con más muertes, incertidumbre y miedo a las y los zacatecanos’: María del Mar de Ávila Ibargüengoytia.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 10 de octubre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Los Zacatecanos Hemos Perdido la Libertad

“HEMOS Perdido los Zacatecanos la Me­jor de nuestras garantías constitucionales: la libertad. Ya no podemos tomarnos una cerveza en la calle, o platicar con amigos que nos encontremos a la vuelta de la es­quina, porque corremos el peligro de morir acribillados, como sucedió con una compas en Villanueva:

“AYER domingo, un grupo de siete amigos de la comunidad El Fuerte, perte­neciente al municipio de Villanueva, llegó a un Modelorama, compró unas “chelas” y comenzó la platica afuera de la tienda: destaparon las cervezas para refrescarse la garganta, cosa muy común en cualquier municipio de Zacatecas, y comenzaron a beberla en pequeños sorbos.

“POCO después aparecieron esos hijos de la… y los balearon. Según información oficial, asesinaron a cuatro y tres de ellos resultaron heridos.

“Y, CASI a la misma hora, en Fresnillo, un individuo que caminaba por la calle Sector Libertad, colonia Patria y Libertad, fue baleado, por lo que fue conducido al nosocomio más cercano en donde lucha por su vida.

“ASÍ es que el saldo fue de, al menos, cuatro muertos y cuatro heridos: esto, mien­tras que ‘El Rey David’ se paraba el cuello regalando tinacos a la gente más ‘desprote­gida‘ que sigue comiendo una sola vez al día, en la capital del estado.

“EL ‘DESGOBERNADOR’ ahí fue entrevistado por nuestro compañero Ma­nuel Domínguez, quien le preguntó sobre la evasión de los siete presos del Penal de Cieneguillas, que según ha dado a conocer el secretario de Seguridad Pública (SSP), el general Adolfo Marín Marín, se habrían fugado escalando los muros (sic).

“Y MUY quitado de la pena y hasta son­riendo, ‘El Rey David’ dijo que ya habían iniciado un operativo de búsqueda (para capturarlos) con ayuda de otras corpora­ciones y la Guardia Nacional, además de revelar que ya había solicitado a la Fede­ración que se llevara de su penal a los reos más peligrosos”.

-¡DIOS DE mi Vida! Yo no alcanzo a comprender cómo, estando presos y con medidas extremas de seguridad, se les hayan fugado, esto huele muy mal, demasiado mal-.

-ES EL billete madre Teresa, al que el Santo Papa Francisco, llama ‘el excremento del diablo’: abre hasta las rejas de la prisión, o hasta da chance de hacer túneles, como lo hizo ‘El Chapo’, Guzmán: todo es billete para este chinche ‘desgobierno’.

“AHORA no olvidemos de que ‘El Mon­ris’ va a necesitar muchísimos millones de pesos para su campaña a la Presidencia de la República-.

-RICARDO -dice don Roberto- no va a ser candidato, el Presidente López Obrador no comulga con traidores y el ‘preciso’ ya le puso etiqueta de traidor, entonces Ricardo no va-.

-PUES ÉL ha estado machacando que si Morena no lo hace candidato para la grande, él la buscará por otro partido, incluso, en coalición-.

-SUPONGAMOS, pues, que Ricardo se va de candidato por otro u otros partidos: ¿regresa al PRI?, ¿regresa al PRD?, ¿regre­sa a Movimiento Ciudadano?, ¿regresa al Partido del Trabajo?, ¿se corre a los brazos del PAN?-.

“ENTONCES, si esto pasa -cosa que lo sigo dudando- habrá que cuidarles las manos a ‘El Rey David’ y al ‘Cachorro de los Monreal, porque lana va a necesitar por toneladas, pero no. Ricardo no es ‘El Rey David’, Ricardo es muyyy inteligente, mu­yyy astuto, ¿por qué creen que le dicen ‘El Chamuco’; y reitero lo que he comentado con anterioridad: Ricardo lo que está bus­cando, es negociarla la Jefatura de la Ciudad de la Ciudad de México.

“DE TODOS modos, hay que cuidarles las manos a los Monreales, porque vaya o no Ricardo, les encanta el dinero malha­bido: en toda la historia de Zacatecas, no ha habido un candidato a gobernador tan multimillonario, como ‘El Rey David’, en Fresnillo -comentan- siendo alcalde robó a manos llenas”.

Perdimos lo más Preciado: la Libertad II

LA MARÍA del Mar, diputada panista, como buena aficionada taurina que es, ya le gustó agarrar al toro por los cuernos y, ante cualquier error u horror que haga el desgobernador a través de sus colaborado­res, la María se lanza al ruedo con capote y espada, como lo hace hoy lunes en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, para provocar al yéneral Adolfo Marín, aunque éste no embista, porque hasta para eso el ‘yéneral’ es huevón:

‘ZACATECAS ARDE y se desmorona en materia de seguridad, sin que exista la mínima intención y humildad para recono­cer que la estrategia del Plan Zacatecas II, no funciona y por el contrario lastima con más muertes, incertidumbre y miedo a las y los zacatecano’,

Y LA María del Mar le echa en cara al ‘yéneral’ la fuga de los siete presos del Penal de Cieneguillas, las 10 personas asesinadas a balazos el fin de semana, el asesinato de la niña Cintia Guadalupe de 7 años, muerta de un balazo en la cabeza y las mentiras y contradicciones en que ha caído en torno a la susodicha fuga.

PERO TAMBIÉN, tiene para ‘El Deivis’, por creer que Zacatecas, es algo así como la ‘República Zacatecana de los Monreal’, y le reclama al desgobernador sus acuerdos prohibidos con el gobierno gringo al margen de la Constitucion:

‘EXIJO AL gobierno estatal y autori­dades de seguridad a que se informe de manera puntual, las razones por las que se vulnera de manera abierta y flagrante la soberanía nacional con la intervención en Zacatecas de las agencias estadouniden­ses como la DEA, FBI, INL, USAID, en reuniones secretas que intentan entregar el control de la seguridad a un gobierno extranjero, sin informar a las autoridades federales de seguridad, con un problema que ya los rebasó por completo, con la aceptación implícita de que su plan no funciona y cuesta cada día más vidas en la entidad’.

-¿QUÉ LE parece la María del Mar? Es entrona, ¿no? Y si a esto le agregamos que algunos sectores de la población ya co­mienzan a gritar: ‘David, ya no más sangre, ¡renuncia!’, pues…

-¡ESE QUE va a renunciar, si ya encontró su mina de oro!-.

-PUES SÍ, don Roberto, pero es que ‘El Deivis’ no se cansa de cagarla, ahora el in­feliz quiera que Zacatecas sea una estrellita más en la bandera de Estados Unidos, que no mame-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.