“No hay Medicinas, Hospital de la Mujer Subutilizado, es Usted Parte de un Gabinete de Bajo Perfil…”

Diputados Ponen del Asco a Uswaldo Pinedo:

Por Manuel Domínguez Caldera

El titular de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), Uswaldo Pinedo Barrios, atendió los cuestionamientos de los diputa­dos locales e informó sobre la situación de los diferentes centros y unidades médicas, así como las carencias que persisten y los retos que son abordados junto con la Federación. Además, sin hacer caso de las descalificaciones y vituperios, el también líder sindical respondió a las solicitudes de información y abordó temas como el desabasto de medicamentos, la falta de personal y especialistas, así como sobre las obras de infraestructura y manutención de los hospitales y unidades especializadas, en el caso de oncología.

Como parte de la Glosa del primer infor­me de gobierno de David Monreal Ávila, el secretario Pinedo Barrios, destacó que al inicio de la administración, realizaron un “diagnóstico situacional” de las condicio­nes en la que recibieron la SSZ. Además dijo que el resultado de dicho diagnóstico es “negativa”, nombrando a la “Frag­mentación del sistema de salud” como la principal deficiencia, ya que con ello la población zacatecana es atendida tanto por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con un 45.2%; mientras que la SSZ y el programa IMSS-Bienestar le resta atender a 54.8%.

Según las cifras expuestas por el secreta­rio de salud, ejercieron 10 millones 37 mil 485 pesos con 84 centavos en el programa Profesionalización Estatal de Enfermería y Trabajo Social, para mejorar las condiciones laborales de 108 profesionistas. En cuanto al mantenimiento a espacios de salud, con 62 millones 914 mil 485 pesos con 18 centavos, se realizaron 202 procesos “preventivos y correctivos” en equipo biomédico. Asimis­mo, con la inversión de 58 millones 687 mil 166 pesos con 19 centavos, aplicaron 293 acciones de mantenimiento al equipo electromecánico en 165 unidades médicas, entre ellos el Hospital General en Fresnillo.

Sustituyeron equipo de hemodiálisis con una inversión de siete millones 149 mil 986 pesos con 90 centavos, para los Hospitales Generales y la Unidad Médica de Especialidad; implementaron el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), como modelo de atención médica pre hospitalaria. También se recibieron nueve Unidades Médicas Móviles, invirtiendo 18 millones 857 mil 996 pesos, para siete municipios, atendiendo a localidades y comunidades alejadas y de alta margina­ción, como Monte Escobedo, Valparaíso, General Francisco R. Murguía, Loreto, Villa de Cos, Tepechitlán y Pinos.

Sobre el abasto de medicamentos, recalcó que gestionaron un presupuesto extraordi­nario para comprar dos mil 280 piezas de medicamento, con una inversión de 138 millones 262 mil 11 pesos con 42 centavos.

Sobre las vacunas aplicadas a la población, dijo que 348 mil 438 dosis, para menores de seis años de edad; 475 mil 773 dosis de vacunas contra la Influenza a grupos de riesgo. Además, con respecto de la Jornada Extraordinaria de Vacunación contra CO­VID-19”, aplicó la SSZ 62 mil 221 dosis a mayores de edad; además de los esquemas de refuerzo; también recordó que la entidad logró el segundo lugar en cobertura a nivel nacional.

Asimismo, invirtieron 18 millones 754 mil 435 pesos, para 124 mil piezas de Infusión del Anticuerpo Monoclonal CO­VID-19, para pacientes hospitalizados; con la inversión de 18 millones 949 mil 794 pesos con 15 centavos, adquirieron dos mil 389 piezas de material de limpieza y sanitización.

Sobre asistencia social, por parte del Patrimonio de la Beneficencia Pública, ejercieron 13 millones 927 mil 27 pesos, para la entrega de mil 569 apoyos, para per­sonas sin seguridad social y en condiciones vulnerables; detalló 810 apoyos funciona­les, entre ellos 273 sillas de ruedas, 319 pares de lentes, 18 prótesis externas y 200 aparatos auxiliares auditivos; 355 dispo­sitivos médicos, de los cuales fueron 194 materiales de osteosíntesis, 161 paquetes de angioplastia, entre otros; así como 202 tratamientos farmacéuticos de diversos medicamentos, sesiones y estudios.

Además, comentó que en la “Jornada de Cirugía de rodilla y Cadera” se invirtió cinco millones 981 mil 860 pesos, para beneficio de 182 pacientes. Para la preven­ción de adicciones y sobre salud mental, con una inversión de dos millones 854 mil 457 pesos, realizaron mil 320 acciones, 30 capacitaciones, 364 intervenciones de prevención.

Sobre las “Ferias Municipales de la Salud Pública”, realizaron en Morelos, Sustica­cán, Guadalupe, Tepechitlán, Santa María de la Paz y Enrique Estrada. Entre otras ac­ciones, remarcó que otorgaron 971 mil 151 consultas generales, de las cuales 873 mil 507 consultas en primer nivel de atención; en segundo nivel de atención otorgaron 109 mil 256 consultas de especialidad.

Cuestionamientos y “Porras” del Legislativo

En cuanto a los diputados y diputadas de la LXIV Legislatura del estado, cuestiona­ron y echaron “porras” sobre las acciones emprendidas por la SSZ, por una parte por haber afrontado problemas rezagados en los diversos centros médicos de munici­pios, mientras por otra parte reclamaban el desabasto de medicamentos y equipo, sin dejar de mencionar que varios le recri­minaron que duplica funciones como líder sindical y secretario de gobierno.

En intervención, la diputada local Karla Valdez Espinoza, resaltó este reclamo, ya que según documentos el actual secretario de salud sigue siendo parte, y cobrando, de la sección 29 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTS); además recriminó que a pesar de las cifras de la SSZ, la falta de medicamentos es una constante en la población de todos los municipios.

Enrique Laviada Cirerol, diputado inde­pendiente, expuso que reconoce la labor del personal médico del sistema de salud para hacer frente a la pandemia del COVID-19, sin embargo también resaltó que no han informa­do acerca de otros problemas. Reprobó que sea líder sindical y secretario, también que no informe sobre casos de acoso laboral, injeren­cia del sindicato en la Secretaría, problemas de desabasto de medicamentos e insumos, entre otros temas que no han sido atendidos en los centros de salud, desmantelados y sin personal médico que los atienda.

El secretario respondió que no cobra en ambos lados, sino que tiene una “licencia” para ejercer sus funciones al frente de la SSZ, mientras que en el sindicato no per­cibe un salario. Así también se defendió de las acusaciones por descuidar al personal médico y de enfermería, que le mencionó la diputada María del Refugio Ávalos Márquez. Dijo Pinedo Barrios que luego de un largo proceso por más de dos años de pandemia, entablaron una estrategia de colaboración a partir del Convenio Marco con la Federación, además de que obtuvie­ron un mayor recurso para el equipamiento y remodelación de hospitales. Aceptó que sí hay “deficiencias” ya que la mayor parte de los hospitales y centros de salud estaban abandonados, y tras la llegada de la nueva administración encontraron esta situación.

Jehú Salas Dávila retomó el tema de la falta de medicamentos, enfatizó que tan sólo en el presente año se contabilizaron 36 medica­mentos diferentes que no se encontraban en los centros hospitalarios. Mientras tanto, el secretario prometió que enviaría fichas técni­cas con la información de los proveedores y la entrega de insumos médicos y medicamentos a los respectivos centros.

Priscila Benítez Sánchez, recalcó que además de cobrar como secretario y líder sindical, también cobra como médico familiar adscrito al IMSS; le pidió infor­mación acerca de las licitaciones en la compra del equipo médico y el abasto de medicamentos; sin dejar de mencionar que pidió informes acerca del Hospital de la Mujer en Fresnillo, ya que no sólo no ha sido usado en su máxima capacidad, sino que además no cuenta con certeza jurídica pues fue fincado en un terreno irregular, según datos de la legisladora.

María del Mar de Ávila Ibargüengoytia, pidió el calendario de abastecimiento y entrega de insumos y medicamentos; además mostró algunos videos en los que médicos les pedían a pacientes comprar los medicamentos en otras farmacias privadas ya que no contaban con dichos insumos en los hospitales; asimismo pidió explicación sobre algunos centros cerrados, así como la presencia de plagas como las ratas.

Juan Mendoza Maldonado, opinó que el secretario Pinedo Barrios es parte de un “gabinete de bajo perfil”, ya que no res­ponden a las necesidades de la población, sobre todo porque han descuidado el tema de salud, tanto en los esquemas de vacuna­ción, como en la atención a las últimas olas de brotes del COVID-19; también le pidió que renuncie y que no cubra doble función al frente del sindicato y de la secretaría.

Luego, Xerardo Ramírez Muñoz, arreme­tió contra el secretario de salud y pidió que comprobara el supuesto 90% de cobertura de medicamentos que registra el propio Pi­nedo Barrios en sus documentos. Además le pidió que explicara por qué en los portales de transparencia sí informan que percibe un salario. Asimismo, en la segunda ronda de preguntas exhibió un documento, como parte de la Comisión Jurisdiccional, para solicitar “finamiento de responsabilidades administrativas” en contra del funcionario, por haber mentido ante la Constitución Es­tatal y la Federal en la comparecencia por la glosa del informe de gobierno.

En esta ocasión, el secretario Pinedo Barrios, le dijo al diputado Ramírez que de todos los legisladores él es quien más ha pedido apoyos para el patrimonio de la beneficencia, resueltos todos “de ma­nera adecuada”. Sobre la pregunta o el comentario para renunciar, dijo “no” ya que quien tiene la decisión del proceso es el propio gobernador. También remarcó que, como lo mencionó en un inicio, no están “satisfechos” con los logros, por lo que continuarán atendiendo la tarea que les encomendaron, con la finalidad de im­pactar de manera positiva en la salud de la población del estado.