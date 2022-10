Mi Jardín de Flores

Estamos Peor que en Ucrania

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘El tema de seguridad se ha vuelto el tema de mayor relevancia en el estado, y no exis­ten resultados favorables para la paz social de la entidad. Si hiciéramos una encuesta (el gobierno de David Monreal Ávila), estaría reprobado completamente porque la ciu­dadanía está asustada, está desilusionada y no ve una estrategia que pueda ayudar, lamentablemente la violencia está en todos los sectores y es muy triste ver la falta de resultados’: Adán González

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 11 de octubre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logra­mos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¡Santo Dios! ¡Estamos Peor que en Ucrania!

¡NO, NO puede ser que don David sea tan inepto que no sepa gobernar un pueblo tan noble, trabajador y comprometido con el bien como el de Zacatecas!

¿CÓMO ES posible que siga sonriendo mientras que sus “admirados Malos Orga­nizados”, que reconoce son ‘inteligentes’, siguen matando hasta niños como sucedió con la pequeña Cintia Guadalupe de escasos siete años, en el Mercado de Abastos? Ahora se repite esa cruenta realidad con la hija de la mujer policía ultimada a balazos, que tenía escasos ocho años, no se vale: doble homicidio que, como todos, apunta hacia la impunidad.

¿CÓMO ES posible que don David no pueda someterlos con la ley en la mano y con todo y el poder político, social y económico que le da el ser gobernador, de este pueblo tan noble y trabajador que es Zacatecas?

MIS LAGRIMAS no sólo son de dolor (por tantos y tantos homicidios dolosos), desesperación, desilusión, de impotencia sino de incredulidad, de desconfianza: ¿qué nexos tiene don David con esa gente mala que hasta la reconoce por “organizada e inteligente”?, yo nunca había oído tal reconocimiento de un señor gobernador hacia esos hombres malos.

¿CÓMO ES posible que don David se rinda ante el mal, si tiene bajo sus órdenes más de cuatro mil elementos armados, entrenados, con varios cuerpos de inteligencia con los que podría sacarlos del estado o detenerlos y encarcelarlos para que no sigan haciendo daño al pueblo de Zacatecas, al que don David dice ‘querer bien mucho’?

INSISTO: ¿qué acuerdos inconfesables tiene don David con esa gente que tiene al diablo metido en su cuerpo?

¡OTRA MUJER policía ultimada violen­tamente, pero ahora junto a su pequeña hija! ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Qué daño podría hacerles esa hermosa angelita de ocho años?

-¡HÍJOLE, madre Teresa, ya hasta a mí me hizo chillar! Yo creo que ‘El Deivis’, debería de solicitar licencia y regresar a su rancho que es lo que en realidad le gusta, y que se asocie con el Vicente Fox para cultivar y distribuir mariguana, ahora que está próxima su legali­zación, ¿no creen?

Corrió Sangre a Raudales

-PUES EL narco no debe de extrañar a Alex, con ‘El Rey David’ sigue manteniendo la impunidad y la libertad de hacer lo que se le pegue la gana; ayer no sólo mataron a la mujer policía en la meritita ciudad de Zacatecas, quien en vida llevó el nombre de Esmeralda de 30 años, sino también a su hija de ocho años, que llegó al hospital muy grave y ahí murió.

PERO ADEMÁS, en la Ermita de Gua­dalupe, municipio de Jerez, asesinaron a un individuo a balazos; su cadáver no ha sido identificado.

EN TRONCOSO, un hombre fue privado de su libertad, lo ataron de pies y manos, lo torturaron, lo mataron a tiros y arrojaron su cadáver en la glorieta que está a la entrada de la ciudad.

EN FRESNILLO, narcotraficantes arma­dos hasta los dientes llegaron en un vehículo a un taller ubicado en la calle 30 de Julio, colonia Solidaridad, y abrieron fuego contra cuatro personas que ahí se encontraban a eso de las 5:20 de la tarde; los heridos fueron trasladados al Hospital General en donde cirujanos luchan por rescatarlos de las garras de la muerte.

Y REGRESAMOS a Zacatecas, sí la capi­tal del estado, un hombre fue baleado cuando caminaba rumbo a su cada por la calle Cerró del Papantón, colonia de la Pimienta; el ata­que fue pocos minutos antes de la 8:00 de la mañana; el hombre está muy grave.

EN SÍNTESIS: ayer lunes se cometieron cuatro asesinatos y cinco más resultaron heri­dos. En ninguno de los hechos hubo detenidos. ¿Así, o más impunidad?

Un Desaparecido… al Menos

HOY MARTES nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica la siguiente Cédula de Búsqueda:

SERGIO NAVA BAÑUELOS de 29 años, víctima de desaparición forzada ayer lunes 10 de octubre de 2022, en Jerez, Zacatecas; los ‘pormenores’ los ocultó la Fiscalía General de Justicia del Estado, ‘para no alarmas más a la población’.

El General Adolfo Marín Soltó la Sopa, ¿le Creemos?

PUES HOY martes se publica en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, el clásico informe semanal del secretario de Seguridad Pública, general Adolfo Marín Marín, quien después de echarle un chorro de crema a sus tacos con un informe sesgado, no pudo aguan­tar la andanada de preguntas de los periodistas, entre ellos nuestro compañero reportero y sin hacerle manita de puerco ni cosa que se le parezca, soltó la sopa en torno a la fuga de los siete presos del penal de Cieneguillas.

SEGÚN ADOLFO Marín, la fuga de los reos se dio durante ‘su tiempo de esparcimien­to’ y para eso, los presos hicieron un boquete en un muro de la prisión de 70×50, y dijo no saber si el hoyo lo hicieron con alguna herra­mienta o con dinamita (sic).

-A VER, a ver -dice doña Petra- eso no me cuadra, ¿a poco hay dinamita silenciosa? Que no mame el viejo guango, ¿cree que en Zacatecas todos somos ‘davides’? Por otra parte, ¿cómo traspasar un muro de concreto sí siempre han presumido que todos son im­penetrables?

-BUENO, el secretario de Seguridad reveló que los muros son de concreto hasta los dos metros de altura, de ahí hacia arriba son de block, y que el boquete lo hicieron a una altura de dos y medio metros.

“POR LO que Marín recomienda la cons­trucción de un nuevo penal, con tecnología de punta y ‘no sé cuántas cámaras (sic) para estar vigilando las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 30 días del mes y los 365 días del año’.

-JAJAJA… ¡Pinche yéneral! ¿Y su nieve de limón? Yo creo que eso salió de las pláticas que tuvieron con el gringo Ken y su pandilla de malandrines, jajaja. No, pues qué buen secretario de Seguridad Público contrató el inútil de ‘El Deivis’, jajaja, ¿y luego?-.

-PUES MARÍN dijo que ya chole con el tema de los presos fugados, que ‘eso ya lo hemos platicado como 10 veces, creo que es bueno darle vuelta a la página y no seguir, ya se les ha informado varias veces y desde mi punto de vista es necesario darle vuelta a la página y hablemos de cosas más importantes e interesantes de la seguridad’.

-¡VÁLGAME DIOS! ¿Cómo puede decir eso a sabiendas de que esas personas son muy peligrosas para la sociedad, no se vale tanta nimiedad, es una falta de respeto a la inteli­gencia de los zacatecanos, porque además he escuchado que varios de los fugados deben vidas humanas-.

El Salón de la Farsa

PUES LA CÁMARA de Diputados volvió a convertirse en el ‘Salón de la Farsa’, prin­cipalmente por la comparecencia de la Hum­belina Elizabeth López Loera, quien alardeó:

‘NOSOTROS NO somos tapadera, somos una dependencia que trabaja arduamente, velamos por los pilares de transparencia, de rendición de cuentas y no va a ser la excepción.

‘SEGUIMOS TRABAJANDO arduamen­te para combatir la corrupción hacia todos los escenarios y somos una instancia normativa que día a día trabaja para velar este impor­tante tema y darle resultados a la sociedad zacatecana’.

-A MÍ me cae muy bien la señorita Humbe­lina, pero sí me pareció muy sobrada: ‘elogios en boca propia son vituperios’, se lo escuché por primera vez al Santo Padre Amaro hace muchos años-.

-PARECIERA, madre Teresa, don Roberto, que ‘El Deivis’ la contagió, porque lo dicho no checa con la realidad y ella misma cayó en su trampa:

‘TENEMOS -reconoció la Humbelina-más de dos mil 500 carpetas de investigación, 59 denuncias penales, tres órdenes de aprehen­sión y 0 detenidos’.

“ENTONCES, ¿de qué presume si tiene a puros presuntos y de dos mil 500, apenas tiene a 62 presuntos y ninguno de ellos detenido?, tan buena muchachita que parecía recién que inició en la Secretaría de la Función Pública, pero no cabe duda de que ‘El Deivis’ es un Rey Midas al revés: todo lo que toca lo echa a perder”.

“AL QUE le fue ‘pior’ es al Uswaldo Pinedo Barrios, pues en su glosa los diputa­dos le echaron mucha carreta, comenzando con la balconeada que le pusieron: ‘Cobra como líder sindical, como secretario de Salud en el desgobierno de ‘El Deivis’, y como médico en el IMSS, buenas chambas, ¿no?”.

-BUENO, desmintió lo del sindicato, pero eso es lo de menos: los diputados le dieron con todo, pero yo me quedaría con una porque es más que suficiente: ‘Es usted parte de un Gabinete de bajo perfil’. Así o más claro.

-ME DA pena decirlo, pero hay muchí­sima inconformidad con el ‘desgobierno’ de don David Monreal, tal y como lo dice el señor don Adán González, coordinador político del aguerrido Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), quien no obs­tante de liderar una asociación de izquierda que comulga con Morena, hoy aparece en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, diciendo que:

‘EL TEMA de seguridad se ha vuelto el tema de mayor relevancia en el estado, y no existen resultados favorables para la paz social de la entidad. Si hiciéramos una encuesta (el gobierno de David Monreal Ávila), estaría re­probado completamente porque la ciudadanía está asustada, está desilusionada y no ve una estrategia que pueda ayudar, lamentablemente la violencia está en todos los sectores y es muy triste ver la falta de resultados’.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.