El Alcalde Julio César Chávez Llama Delincuente Impune a Enrique Flores

Además lo Acusa de Azuzar a Tianguistas en su Contra

Por Rubén Palomo Macías

El alcalde del Municipio de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, aseguró a Pá­gina 24 Zacatecas que la manifestación de tianguistas en la presidencia municipal, ocurrida el lunes, fue orquestada con tintes políticos por parte del expresidente Enri­que flores Mendoza, su hermano Rafael Flores Mendoza y un primo de ellos, Fernando Mendoza.

“Los tianguistas son alrededor de mil 700 a mil 800, ayer sólo eran alrededor de 100. Como ustedes observaron ayer hubo lonas de otro gremio que hace pleitos entre ellos por un cobro de cuota. A todos los tianguistas se los digo: acérquense al municipio, es el único que puede otorgar lugar para establecerse en cualquier tian­guis. No se dejen intimidar, amedrentar o engañar”, mencionó.

El alcalde apuntó que existe obviedad de la intervención del actual dirigente del PRI así como de Clemente Velázquez y mencionó que es triste que exista una política vulgar.

“Es malo que se incentive este tipo de acciones y que se termine en agresiones de los mismos comerciantes. La presencia de la seguridad pública obedeció a que existe una señora que sufrió una agresión previa por Genaro Valerio, así lo dice una orden de restricción. Esta persona no se puede acercar a cierta distancia a ella y la policía sol hizo cumplir la orden”, mencionó.

Chávez Padilla aseguró que las acciones obedecen a una represalia por la demanda que interpuso el municipio en contra de Enrique Flores.

“Cuando camina como pato, tiene pico de pato y hace como pato pues es un pato, no necesitamos que nos lo den por escrito pero está obvio. No es la primera ni la última vez, siempre se evidencian. La demanda está en espera, la impunidad es peor que la corrupción, no hablamos de presuntos, el delito es evidente y existe una notificación del Servicio de Admi­nistración Tributaria (SAT) que señala los cobros y la retención en los años 2017 y 2018, intentaste engañar al fisco, ante esa evidencia no hay un presunto existe el delito”, añadió.

Finalmente el alcalde apuntó que los delincuentes no siempre se encuentran en la cárcel y añadió que existe mucha gente inocente encarcelada mientras que un culpa­ble está dirigiendo un partido en un estado como Zacatecas.