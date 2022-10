“Es Usted el Gran Corruptor, la Putrefacción de la Política”, Truena Mendoza Contra Le Roy

Mal le Fue al Secretario de Turismo en la Glosa Ante Diputados

Por Manuel Domínguez Caldera

Le Roy Barragán Ocampo, secretario de Turismo del estado, acudió a rendir informes en su comparecencia sobre la glosa de gobierno del primer año de la administración de David Monreal Ávila. Además, no sólo relató y enumeró los eventos sociales y culturales en los que han participado y organizado, sino tam­bién las bodas, convenciones y otras al­ternativas de turismo que han incorporado en los diversos municipios. Expuso que el mandatario estatal ha puesto como uno de los principales ejes “tractores” al turismo, con la finalidad de desarrollar también la economía, el comercio, el cuidado del patrimonio cultural y artístico del estado en general.

El secretario de turismo, inició agra­deciendo la presencia de una parte de su equipo de trabajo y la asistencia de diver­sas cámaras empresariales y prestadores de servicios turísticos del estado. Asi­mismo, defendió las actividades que han realizado, tanto las que han consolidado con los productos turísticos ya existentes, así como los nuevos productos y planes que ofrecen tanto los Pueblos Mágicos, como otros destinos y corredores en diver­sos municipios y sus comunidades, en las variadas modalidades del turismo como el religioso, el rosa, de bodas y romance, congresos y convenciones, así como acti­vidades científicas y académicas, así como competencias deportivas, exhibiciones, exposiciones de arte, entre otros.

En su lectura, reconoció el respaldo del gobernador Monreal Ávila, luego enume­ró una serie de participaciones en diversos estados y países: en la Gala Anual 27 en el Marco del Aniversario de la Federación de Clubes Unidos Zacatecanos, en Estados Unidos de América (Chicago, Illinois); se reunió con alcaldes y presidentes de organismos; asistieron al Primer Estudio Económico de Pueblos Mágicos; partici­paron en la cuarta Asamblea Ordinaria de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial. Asimismo se reunió con diversos sectores comerciales y hoteleros, con la Secretaría de Turismo (Sectur) del gobierno federal; se reunieron con Roger Rigaud, cónsul de Estados Unidos de América (EUA) en Monterrey, Nuevo León. También destacó que han realizado reuniones de trabajo para establecer proyectos a futuro.

Sobre los eventos y programas en diver­sas modalidades, enlistó que se apoyó a 16 eventos de “romance” con callejoneadas, a las que asistieron más de dos mil 150 asistentes provenientes de varios estados del país, así como de Estados Unidos de América, Panamá, Dubái, Inglaterra, Es­paña y Brasil; en cuanto a la modalidad de “reuniones”, apoyaron 17 callejonea­das con un aproximado de 13 mil 860 asistentes.

Dijo que en el Palacio de Convenciones, se realizaron 119 eventos, de los cuales fueron 32 de la industria de reuniones, con al menos 49 mil 500 asistentes; 39 locales; ocho sociales como bodas o graduaciones; 19 eventos gubernamentales; 12 progra­mas de Bienestar; y 48 consideradas ge­nerales. También enlistó 32 eventos en la industria de reuniones, entre ellos eventos deportivos como exhibición de vehículos y motocicletas, académicos y científicos dedicados a la medicina, minería, conta­duría, investigaciones, entre otros.

Según Barragán Ocampo, con el con­junto de eventos, más de 110 mil turistas visitaron la entidad, con una supuesta derrama económica de más de 319 millo­nes de pesos. Además, dijo que el estado tuvo presencia en ocho eventos nacionales y apoyaron a más de 50 eventos en cele­braciones y tradiciones de la entidad; así como en tianguis y exposiciones interna­cionales de turismo.

Por último, mencionó que iniciaron procesos de certificación del Distintivo M, Punto Limpio y Turismo Incluyente, para beneficiar a 28 empresas en los pue­blos mágicos, así como al municipio de Fresnillo y la capital del estado, con una inversión de 553 mil pesos y logrando 51 distintivos. También dijo que se renovaron registros de empresas de servicios turísti­cos de diversos municipios.

“Tengo la certeza de que con el esfuerzo y la participación de todas y todos logra­remos enfrentar exitosamente los retos y desafíos pendientes para consolidar a Za­catecas como un destino turístico diverso, sustentable e incluyente de primer nivel, que contribuya a lograr el bienestar de la gente”, finalizó su mensaje.

Gritos, Enojo y Cortesía

Después de la lectura del secretario Ba­rragán Ocampo, los diputados depositaron sus respectivas papeletas con sus nombres en la urna transparente, para pasar de uno a uno a externar cortesía, reclamos, reco­nocimiento y medallas, así como algunos gritos y rabietas de enojo de ambas partes del pleno. Sin dejar de mencionar el ex­horto de la mayoría para apoyar a todos los municipios de la entidad, ya que son 58 y la información vertida sólo habla de pocos municipios como destino turístico desarrollado, mientras que otros están en vías o no han sido siquiera contemplados.

Xerardo Ramírez Muñoz, le reconoció el trabajo al frente de la Secretaría de Turismo, sobre todo porque este rubro es un eje importante de la economía en el estado; además agregó con ironía que también le reconoce como parte de otras áreas de gobierno y del gabinete, ya que en ocasiones atiende temas de seguridad, de política interna y de otras áreas; asimis­mo le entregó “una medalla de oro” y un reconocimiento por dichas tareas.

En su oportunidad, José Juan Estrada Hernández, dijo que recomienda contem­plar a la comunidad migrante como parte de un turismo constante y que genera una derrama económica importante para el estado. En su respuesta, Le Roy Barragán comentó que ya han dialogado con otras instancias federales para que consideren aumentar la vigilancia en las carreteras del estado; además dijo que buscan con­templar el turismo médico como opción para generar mayores ingresos para los municipios.

La diputada Imelda Mauricio Esparza, pidió que contemplaran atender a otros municipios, así como otras rutas como la Caxcán y el sureste y la que corresponde al Camino Real de Tierra Adentro, tema que también secundaron otros legislado­res. Por su parte, José Guadalupe Correa cuestionó la calificación negativa sobre la inseguridad en el estado que ha emitido el gobierno de Estados Unidos.

Roy Barragán comentó que sí plantea­rán dichos proyectos de rescate a zonas y municipios con grandes riquezas turísticas y otros atractivos que no han sido explota­dos o que carecen de proyecto de desarro­llo. Dijo que también atienden temas como el turismo religioso y que plantean una estrategia para recuperar las actividades culturales y artísticas; además mencionó que ya trabajan en la implementación de proyectos para quitar la imagen negativa por el tema de inseguridad.

Jehú Salas Dávila, pidió informes sobre la marca “Zacatecas Deslumbrante”, que se creó con una vigencia de por lo menos 25 años para ser usada para vender y promocionar los atractivos del estado. El secretario de turismo dijo que sí están al pendiente de dicha marca.

Luego Enrique Laviada Cirerol, además de agradecer y reconocer el ejercicio de rendición de cuentas, también le mencionó que usurparon funciones junto con el go­bernador David Monreal Ávila, al realizar supuestos “convenios” con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar. En su respuesta, Le Roy Barragán negó que se haya suscrito algún acuerdo, sino que sólo se reunieron “como amigos” y que acudió el embajador como lo ha hecho en otros estados del país; con la finalidad de tratar temas en común como la seguridad y el turismo en general; resaltando la alerta por la percepción de inseguridad. Luego, Laviada Cirerol recriminó la “simpática narrativa” del secretario, ya que según el boletín oficial de gobierno del estado sí habla de acuerdos y proyectos en común entre Zacatecas y la embajada. Después de leer parte del comunicado emitido, resaltó que dichos acuerdos son anticonstitucio­nales y que son faltas graves que deberán ser sancionadas.

Por su parte, Gabriela Pinedo de Ávila, le pidió respuesta de por qué si el turismo es considerado prioridad, le bajaron el presupuesto, pues en 2020 dicha secretaría recibió más de 85 millones de pesos, en 2021 más de 73 y en 2022 le otorgaron sólo 59 millones 500 pesos, de los cuales han reportado que por lo menos 40 millo­nes son empleados en gastos operativos y para el pago de salarios. Además, la legisladora priista le pidió explicara por qué no han promocionado a la entidad a nivel nacional e internacional.

Luego Le Roy Barragán, con evidente molestia, contestó una parte a la legisla­dora para asegurar que han hecho mucho con poco, que no cuentan con el presu­puesto para pagar publicidad y que se han enfocado en las redes sociales para no descuidar el tema de la promoción. Luego pasó a responder los cuestionamiento de Laviada Cirerol, a pesar de que ya había terminado su turno. Barragán Ocampo el retó a que entregue o muestre el “acuerdo” firmado y recalcó que “sólo fue una plática entre amigos”.

Luego, como la diputada estaba en su turno frente al Pleno, también se sumó al reclamo por haber realizado reuniones donde anunciaron acuerdos y colabora­ción; además dijo que al presentarse en sus investiduras y cargos públicos, son “acuerdos institucionales y no de amigos”.

Por su parte, Maribel Galván Jiménez, cambió la dinámica al pedir al secretario que contemplara la posibilidad de incluir a Fresnillo dentro de los proyectos cultu­rales, para que sea rescatado y cuente con un reconocimiento mayor como parte del itinerario cultural, tanto en la antigua pre­sidencia como en el Ágora “José González Echeverría”.

Por último, en su intervención, José Juan Mendoza Maldonado, arremetió contra el secretario, primero recordó los diver­sos cargos públicos que ha desarrollado en varios gobiernos y de varios colores partidistas, tanto con Ricardo Monreal Ávila con el PRD, con Miguel Alonso Reyes del PRI, y actualmente con David Monreal Ávila de Morena “Le gusta “charrear” entendido del verbo “charrear” como contar “charritas” en un cafecito. Es bueno para charritas, sabe contar cha­rritas. Pero se preguntarán cómo es que este personaje se brinca de liana en liana, se cuelga de trapecio en trapecio, hace una y otra “machincuepa”, hace hasta la maroma “tártara”; ví ahorita al diputado ahí parado, cómo le hace para caer parado. Cae parado porque su red de complicidad es tan amplia, de política tan extensa que le ha permitido mantenerse a todas las turbulencias y tempestades. Usted quiso ser secretario de administración al inicio de este gobierno, no se pudo; luego quiso ser secretario de administración y tampoco se pudo, finalmente la “secta” le levantó el veto y quedó en la Secretaría de Turismo. Con todo el riesgo que implica y que es lamentable para todo el estado”.

En su contestación, Barragán Ocampo dijo que no hubo preguntas y por eso no sabe qué contestar. Enfatizó que sí ha estado en varios cargos, uno de ellos como Secretaría del Campo, que apoyó a varios proyectos que beneficiaron a los ganaderos, la construcción de una presa, la exportación de la guayaba, además del desarrollo para el agave.

“Pero sí lo conozco, y puede que más que usted, yo vengo de Monte Escobedo, mi familia se dedicó a la crianza de gana­do, producción del queso; luego de muy chico me fui al seminario, luego me fui de migrante a trabajar en Estado Unidos de América, tres años en la construcción. Luego regresé a concluir la escuela de Derecho, luego estuvimos litigando un tiempo con Tomás Torres y un servidor”.

“No se qué quiso decir, pero en se tema, en los encargos que he tenido, hasta el día de hoy no tengo ninguna observación, se ha hecho con transparencia y de cara le puedo decir que no hay nada de que se me acuse y está presente una de mis hijas y la puedo ver a los ojos con serenidad y la conciencia muy tranquila, de que el tiempo que me ha permitido la vida, y como menciona he tenido varios encargos que he hecho con el mejor esfuerzo con el estado. Me siento muy orgulloso de ello”.

Juan Mendoza, replicó: “Le voy a dar otra medalla, del business de gran monta, es la política donde se mueve a la per­fección, ya no le sigo porque me quiere contestar, pero horita nos echamos otra ronda”.

Enfatizó Barragán Ocampo: “Se muerde la lengua diputado, usted no recuerda los sobornos que quiso hacer aquí”.

Mendoza: “no usted es la expresión de la putrefacción política, usted es la expre­sión de la desfachatez y de haberse estado colgando y ser el gran corruptor de varios sexenios; es y se lo señalo enfrente, es el corruptor de la política zacatecana”.

Por último, el diputado presidente de la mesa directiva, Ernesto González Romo, interrumpió y enfatizó que no permitirían el diálogo porque no está establecido en el formato. Luego los diputados se gritaron varios insultos y amenazas. Por lo que se dio desahogada la comparecencia luego de que no aprobaran una segunda ronda de preguntas.