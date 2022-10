Preocupa al Instituto de la Juventud en Guadalupe, el Consumo de Drogas

Estamos Realizando Pláticas de Prevención: María Teresa Martínez

Por Rubén Palomo Macías

María Teresa Martínez Castillo, directora del Instituto de la Juventud en Guadalupe, comentó a Página 24 Zacatecas que la inquietud por la seguridad de este sector social es importante y desde el instituto se está tomando esta inquietud en acciones en pro de los jóvenes del municipio.

“Hacemos eventos diariamente y realiza­mos acciones en conjunto con la Subsecre­taría de Prevención así como la Dirección de fomento de los valores para prevenir índices de delincuencia entre los chavos y sentirnos seguros y protegidos preparándonos para el mundo real”, mencionó.

La directora señaló que se han realizado pláticas para la prevención del consumo de drogas con el Centro de Integración Juvenil buscando estar acompañados de personal capacitado para poder llevar a cabo las charlas necesarias.

“Nos acompañan psicólogos certificados en salud a nivel federal a realizar estas acciones. No tenemos un aproximado de consumo de droga en el municipio por parte de los jóvenes, no quiero dar un dato que no tengo exacto pero trabajamos diariamente para prevenir que se dé. Los chicos tienen mucha información y conciencia de lo que se hace bien y se hace mal, trabajamos mucho en que sepan que el consumo de drogas puede acarrear problemas para toda la vida y que se debe cuidar a la familia y amigos pensando más de dos veces en consumir algo que no es bueno para nuestro cuerpo”, añadió.

María Martínez apuntó que las acciones deben ser acompañadas y trabajadas con toda la sociedad en conjunto para poder llegar a tener éxito.

“La dirección está trabajando en las dife­rentes colonias del municipio, no tenemos puntos rojos ya que las acciones se aplican en todas las colonias a través de las escuelas, que es donde los profesores tienen identi­ficados algunos puntos y nos llaman para poder hacer intervenciones y si no solo para trabajar la prevención”, finalizó.