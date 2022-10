Mi Jardín de Flores

Todos los Días Bañan de Sangre a Zacatecas

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘El gobernador y el secretario de seguri­dad han culpado al pasado pero la degra­dación de la vida pública se ha recrudecido en este año de gobierno de tal suerte que más de culpar al pasado es que durante esta administración la violencia ha alcanzado y ha enlutado a más familias zacatecanas’: Raymundo Romero Moreno.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 12 de octubre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logra­mos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Pobre de mi Amado Zacatecas, Todos los Días lo Bañan en Sangre

¡CRISTO DEL Santo Entierro! Yo creo que don David Monreal Ávila, en quien Zacatecas puso toda su confianza y esperanza, ya perdió la cordura.

-¿POR QUÉ lo dice, madre Teresa?-.

-PORQUE cree que rindiéndoles honores a nuestra bandera la criminalidad va a desa­parecer, pero por otro lado la alaba diciendo que es ‘organizada e inteligente’, lo que es una definición entreguista y macabra-.

-PUES A lo mejor, madre Teresa, ‘El Rey David’ se sinceró porque en su Gabinete tiene a un atajo de pendejos, comenzando por el Fiscal Francisco José Murillo Ruiseco, y por el secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, quienes conforman ‘La Yunta de Silao’-.

-¿’LA YUNTA de Silao’?-.

-SÍ, ¡TAN pendejo el pinto como el colo­rado!-.

-YO DIFIERO de usted, doña Petra, el Santo Padre Amaro me dice que los gobier­nos deben de ser como los buenos clubes de futbol: en donde sólo juegan los mejores y los que pasan por una mala racha los mandan a la banca; así lo hacen los grandes equipos como el Real Madrid, el Barcelona, el Juventus, el Liverpool, el Bayern y el Manchester, por ejemplo.

“Y ES LO que no entiende don David Mon­real: hacer los cambios oportunamente: pobre de mi amado Zacatecas, todos los días recibe su baño de sangre, a causa de su soberbia”.

-PUES SÍ, pero ¿qué podemos hacer, si ‘El Deivis’ está emperrado a hacer su volun­tad a la de a huevo?, por eso estamos como estamos, pero gracias a Diosito que nuestro amado Chalchihuites es como una isla: no tenemos esa calamidad, sin embargo el resto del estado está ardiendo, como hoy, en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, el Raymundo Romero Moreno, coordinador nacional del grupo parlamentario, lo denuncia:

‘EL GOBERNADOR Y el secretario de seguridad han culpado al pasado, pero la degradación de la vida pública se ha recrude­cido en este año de gobierno de tal suerte que más de culpar al pasado es que durante esta administración la violencia ha alcanzado y ha enlutado a más familias zacatecanas’.

-DESGRACIADAMENTE es la realidad, y dijo otra frase que me hace recordar el go­bierno del tristemente célebre don Alejandro Tello Cristerna: ‘El narco tiene de rodillas al gobierno de Zacatecas’-.

-¡ES CORRECTO! -interviene don Ro­berto con ese vozarrón que le caracteriza-: ayer los ‘organizados e inteligentes’, ídolos de ‘El Rey David’, nuevamente se dieron gusto secuestrando gente, torturándola y apretando el gatillo de sus armas a diestra y siniestra, como lo hicieron en la capital del estado y otros municipios:

“EN LA meritita Ciudad de Zacatecas, a eso de las 4:30 de la tarde, narcotraficantes a bordo de un vehículo llegaron al taller autoeléctrico ‘El Chivo’, ubicado en la calle CNC, colonia Las Palmas, y desde afuera lanzaron una lluvia de balas, matando a una persona e hiriendo a gravemente a dos más. No había un sólo po­licía por toda esa área y los asesinos huyeron con sospechosa tranquilidad.

“EN JEREZ, hermoso Pueblo Mágico, cuna de nuestro inmortal poeta Ramón López Velarde, quien escribió: ‘El Niño Dios te es­crituró un establo y los veneros del petróleo el diablo’, ahora escribiría: ‘El Niño Dios te escrituró minas de plata y oro, y David Mon­real se las vendió al narco y al moro’.

“Y ES que, con el perdón de ustedes, ‘El Rey David’ en un año y un mes que tiene como gobernador, hundió más a Jerez. Ayer mismo los ídolos ‘organizados e inteligentes’, de nuestro desgobernador, secuestraron a tres jerezanos: los ataron de pies y manos, los torturaron, los balearon, les dieron el tiro de gracia, y sus cuerpos los fueron a tirar, como si de perros se tratara, en un camino de terracería, dejando a un lado de ellos un narcomensaje, ‘dirigido a las autoridades’-.

-¿QUÉ DECÍA el ‘narcomensaje’, don Roberto?-.

-NO LO quisieron revelar las autoridades, pero recuerden que cuando ‘El Rey David’ era candidato a gobernador de Zacatecas, el cártel de Sinaloa, que supuestamente estaba protegido por Alex, colocó varias mantas acusando al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de patrocinar la campaña electoral de ‘El Rey David’, entonces, por ahí va la cosa.

“EN LORETO, la capital de la cebolla y las mujeres bonitas, narcotraficantes secuestraron a un hombre y una mujer: los torturaron, los asesinaron a balazos y sus cuerpos fueron arrojados en la plaza principal, con un narco­mensaje al lado, frente al palacio municipal, y la policía dijo que ni cuenta se dió… ¡estaba dormida!

-¡AY, NO mamen! ¿Dormida a sabiendas que la plaza está atascada de narcos que se pasean por todo Loreto, y en las esquinas los policías se ponen a platicar con los ‘or­ganizados e inteligentes’ hijos de la ching… (censurado), ¡por favor!-.

“Y PARA cerrar este tema, en el ‘Fresnillo de los Monreal’ asesinaron a dos personas más: el primero fue en la calle Bajío de Tlalte­nango, colonia Bajío, dos narcos montados en una motocicleta, mataron al estilo Colombiano a un transeúnte, a plena luz del día.

“EL SIGUIENTE asesinato fue al filo de las 9:00 de la mañana, ante atónitos testigos, mataron a otro hombre cuando caminaba por la calle De las Violetas, fraccionamiento La Providencia.

“EN RESUMEN: ayer se cometieron, al menos, ¡ocho asesinatos, con dos heridos graves!

“¡AH! Y en ninguno de los letales y san­grientos hechos hubo detenido alguno, ¿qué les parece?

-ES UNA cosa espantosa, ¡Dios salve a Zacatecas!-.

-A ‘EL DEIVIS’, le quedó grande Zacate­cas, no está a su altura-.

-LA SOBERBIA no lo deja gobernar, cree que Zacatecas es de su propiedad y que puede hacer lo que quiera, al grado de andar haciendo pactos con el gobierno de Estados Unidos, representado por el embajador Ken Salazar, quien busca otra cosa y no la seguridad y la paz de nuestro pueblo, a ‘El Rey David’, se le olvidó que los Gringos tienen intereses, no amigos-.

-O A LO mejor a ‘El Deivis’ se le metió el espíritu del general Antonio López de Santa Anna, y les quiere vender Zacatecas a los Pinches gringos, ¿se imaginan si ‘El Monris’ fuera el presidente de México?-.

-ADIÓS SUAVE Patria-.

¡TREMENDO AGARRÓN Entre el Juan y el Le Roy en la Cámara de Diputados!

-¡AY NO! Ese Congreso del Estado, pasó de ser el salón de la farsa, a un aquelarre: todos hablando de todos, pero el brujo mayor fue el Juan Mendoza ‘El Tariácuri’, que barrió y trapeó con el Le Roy Barragán Ocampo, ‘El Ajonjolí de Todos los Moles’ y actual secre­tario de Turismo-.

“EN PRINCIPIO me da risa porque El Leroy -que es una ‘Chucha Cuerera’ en la burocracia, pero que tiene una piel demasiado sensible- y que ha ocupado muchísimos car­gos a lo largo de varios sexenios, faltándole solamente ser Gobernador y Reina de la Feria Nacional de Zacatecas, llegó muy sobrado a la glosa y comenzó a sudar miel y crema: se autoelogió y presumió ser la última Coca-Cola en el desierto, lanzando cifras y cifras salidas de su imaginación, lo que provocó pitos de unos diputados y flautas de otros.

“SIN EMBARGO, el Le Roy no contaba con que el Juan Mendoza lo pondría del asco, merced a esa piel de cebolla que lo cubre, pues en principio el diputado lo que le dijo fue que había trabajado y hecho varios nego­cios para gobiernos del PRI, PRD y Morena en varios y diversos cargos, etcétera, nada que reclamar, además en esos casos hay que aguantar vara.

“LO QUE no tiene nada de malo, pues él hubiera podido responder que si ha trabajado para varias administraciones era porque lo había hecho bIen y que por eso lo habían contratado, una y todas las veces.

“SIN EMBARGO, el Le Roy contestó, perdón por la expresión, muy a lo pendejo: ‘… Se muerde la lengua diputado, usted no recuer­da los sobornos que quiso (sic) hacer aquí’.

“NUNCA LO hubiera dicho, la verdad la cajeteó porque el Juan, seguramente ya iba preparado para contestarle y nomás esperaba esa oportunidad, porque le vomitó en pleno rostro:

‘¡NO, USTED es la expresión de la putre­facción política, usted es la expresión de la desfachatez y de haberse estado colgando y ser el gran corruptor de varios sexenios; es, y se lo señalo de frente, ¡el corruptor de la política zacatecana!’.

-¡DIOS DE mi vida! Qué acusación tan fuerte-.

-PUES SÍ, pero el Le Roy la cajeteó, actuó como principiante, además de que, para deba­tir, le faltan tablas, porque su piel de cebolla no le da para más.

Otro Acelerado: El Julio César Chávez

–EL QUE no quita el dedo del renglón es el Julio César Chávez, ‘El Campeón’, pues no oculta que daría parte de su vida a cambio de ver en la cárcel a su antecesor, Enrique Flores Mendoza, actual presidente local del PRI ‘por corrupción: defraudó al fisco durante los años 2017 y 2018’, pero pues el Enrique ni se despeina con esas acusaciones que él, ha responde con total tranquilidad: ‘son falsas’, y de ahí nadie lo ha sacado.

“SIN EMBARGO, el Julio César cada vez que tiene un problema, como el reciente con un numeroso grupo de tianguistas que le dijeron hasta de lo que se iba a morir, culpa al Enrique: ‘él, su hermano Rafael y su primo Fernando Mendoza, me los enviaron’, publi­ca hoy miércoles nuestro Diario Página 24, de acuerdo a una entrevista que le hizo nuestro compañero Rubén Palomo al alcalde de Guadalupe, quien coronó su acusación diciendo que hay otra cosa más cañona que la corrupción: ‘la impunidad’”.

-ES CORRECTO, pero deje le digo una cosa, doña Petra: ‘El Campeón’ es el mero mero petatero del municipio de Guadalupe, el gobernador es ‘El Rey David’, y el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, los tres de Morena, entonces, ¿por qué hay impunidad, si tienen el chirrión por el palito y nada le hacen a Enrique?-.

-TIENE USTED razón, don Roberto, a lo mejor don Enrique es inocente de tal acusación y el joven Julio César lo acusa para lavarse las manos, ante los problemas que enfrenta.

ES COMO don David con don Alejandro: lo culpa de todo lo anterior, lo actual y a futuro pero no le hace ni la mínima cosquilla.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.