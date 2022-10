Alcalde Miranda Promete Aumentar los Sueldos a Policías en 30 y 50%

“Así Podremos Captar Licenciados y Abogados”, Dice

Por Rubén Palomo Macías

Jorge Miranda Castro, alcalde del muni­cipio de Zacatecas, señaló que el asesinato de la policía municipal, junto con su hija de tan solo ocho años de edad, es lamentable y apuntó que se están viviendo cosas que ni en pesadillas se habían imaginado.

“El clima de violencia que azota a todo el país nos trae sumamente preocupados y ocupados, sería una ruindad señalar que este es un tema del gobernador. Realmente es parte de una fragmentación de los grupos que operan en el país y que han generado crisis en nuestro estado. Esperamos que con el tiempo esto disminuya y que nosotros hagamos lo que nos toca para reconstruir el tejido social”, mencionó.

El alcalde añadió que el secretario de Seguridad Pública le comentó que existen varias líneas de investigación desde la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) quienes en su debido momento informarán de los resultados de las inves­tigaciones.

“Lamentablemente hay muchos elemen­tos que hoy no tienen sus exámenes de control de confianza, se ha estado insis­tiendo para que estas personas entren en procesos de retiros voluntarios ya que no los podemos obligar a renunciar. Son ele­mentos con 15 o 20 años de antigüedad de quienes no queremos vulnerar sus derechos humanos”, añadió.

Respecto de si existen sospechas de infiltraciones en la corporación policial el alcalde mencionó que se ha consultado con Gustavo Serrano al respecto de amenazas o algún antecedente de agresión y se le informó que la oficial caída jamás refirió un tema similar al cuestionado.

“La oficial jamás comentó que hubie­ra recibido alguna situación de peligro. Algunos oficiales han solicitado algunas medidas de seguridad y el secretario de Seguridad Pública tomará las decisiones correspondientes, él tomará la determina­ción en estos días. Solamente alrededor de cinco elementos han solicitado su arma de cargo”, señaló.

Miranda Castro mencionó que para el 2023 se estará elevando el sueldo de los po­licías municipales en un 30 o hasta un 50% para que el empleo se haga más atractivo a la población y poder captar licenciados y abogados para fortalecer a la corporación.

“Estamos hablando de que tenemos un déficit de entre 40 y 50 elementos. La­mentablemente el clima de violencia nos ha alcanzado, confiamos en que se pueda superar, hay que recordar como estuvie­ron otros lugares de la república y hoy son lugares muy seguros. Estamos ciertos que así como Zacatecas fue el estado más seguro del país podamos regresar a esta condición”, finalizó.