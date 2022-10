Ante el Fracaso de David Monreal la Sociedad Debe Buscar Protegerse con sus Propios Medios: L. Vázquez

“La Nueva Gobernanza nos ha Dejado Solos, es la Verdad”

Por Nallely de León Montellano

Lidia Vázquez Luján, miembro de la Comisión Coordinadora del Frente Popular de Lucha de Zacatecas, lamentó el aumento de casos de asesinatos a balazos de niños y jóvenes a causa de eventos violentos prota­gonizados por narcotraficantes.

En entrevista con Página 24 Zaca­tecas, la activista lamentó que a causa de estos sucesos se ha coartado la libertad de niñas, niños y jóvenes, al ser víctimas de estos ataques armados, por lo cual calificó de absurdo “que las autoridades sigan con esa necedad de no querer ver que no están haciendo las cosas correctamente y que no pueden con el cargo”.

“Niños con tan poca edad, jóvenes que se dedicaban solamente a estudiar, mucha gente joven que estuvo en el momento y la hora no indicada, pero eso no es consuelo de nadie, necesitamos implementar políticas públicas y acciones inmediatas”, mencionó.

Expuso que dado a que la inseguridad está cada vez más fuera de control, es necesa­rio que la sociedad civil se organice para diseñar estrategias efectivas en torno a la erradicación de la violencia en el estado, pues es evidente que el gobernador David Monreal Ávila fracasó estrepitosamente.

“La indolencia del gobierno (de David Monreal) se manifiesta un día y al otro tam­bién donde no les importa ni siquiera cuidar su reputación, ellos están en otro escenario y en un mundo que no existe”, reprochó.

La también docente, expresó que quienes mueren a causa de ataques armados, han sido hombres, mujeres y niños cuyos contextos so­ciales son precarios, lo que representa carne de cañón para el crimen organizado, sin embargo, aseveró que no son ellos quienes están ma­yormente coludidos en el crimen organizado.

Finalmente, dijo que ante este escenario,el cese del titular de la Secretaría de Seguri­dad Pública (SSP) Adolfo Marín Marín, es inminente, sin embargo realizó un llamado a la sociedad zacatecana a organizarse para implementar acciones en las colonias y barrios como una acción de cuidado mutuo.

“La verdad es que estamos solos contra el gobierno y contra el crimen organizado, esa es la verdad, tenemos que buscar un mecanismo de cuidado, nos están orillando a que la gente busque su propio mecanismo de salvaguardarse del propio gobierno y de las autoridades nulas que no han dado ningún tipo de resultado”, concluyó.