Mi Jardín de Flores

No Puede, Mejor que Pida Licencia

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Lamentablemente hay muchos ele­mentos que hoy no tienen sus exámenes de control de confianza, se ha estado in­sistiendo para que estas personas entren en procesos de retiros voluntarios ya que no los podemos obligar a renunciar. Son policías con 15 o 20 años de antigüedad de quienes no queremos vulnerar sus derechos humanos’: Jorge MIranda Castro.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 13 de octubre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

YO VEO que este alarmante grado de ineptitud, corrupción e impunidad de esta ‘Nueva Gobernanza’, continuará en el resto de la administración pública de don David Monreal Ávila, por eso le pido a mi padre Dios, nos mande resignación.

-¡AH NO, madre Teresa!! yo no me puedo resignarme, el pinche ‘Deivis’ nos defraudó deliberadamente, él sabía que no iba a ser nada en contra de los ‘RaTellos’ que dejaron en bancarrota a Zacatecas, y que a los narcos ‘organizados e inteligen­tes’ tampoco les iba a aplicar la ley y, por consecuencia, y por consecuencia no iba a cumplir su compromiso de regresarnos la paz y la tranquilidad que nos prometió; sus falsas promesas sólo le sirvieron para llegar a Palacio de Gobierno y vivir como rey a costa de nuestros impuestos: somos sus abejas: nosotros lo hicimos nuestra ‘abeja reina’: la cajeteamos.

-NO, DOÑA Petra, en ese aspecto difiero de usted -interviene don Roberto-: ‘El Rey David’, abusó de nuestra fe y confianza en él: es como si nos hubiera pagado billetes muy bien impresos, pero falsificados y no nos dimos cuenta hasta que llegamos al banco a depositarlos: de ese tamaño fue el engaño, el fraude.

TAN NOS defraudó a sabiendas, que el mismito día que rindió protesta como nuevo gobernador de Zacatecas ante los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, las grandes personalidades que llegaron de la Ciudad de México, de otros estados, invitados locales y acarreados en general expresó que:

‘SI BIEN NO manejaremos con el espejo retrovisor para generar este nue­vo orden, los actos de corrupción que sucedieron en los últimos años vamos a revisar profundamente el quehacer, porque finalmente de lo que se trataba era de resguardar el patrimonio de los zacatecanos. Ser corrupto ya no estará de moda ni será aceptado socialmente ni culturalmente’.

“NO HAY vuelta de hoja, ‘El Rey Da­vid’ nos chamaqueó, y todavía agregó muy sonriente:

‘MI ÚNICO anhelo y mi sueño es ser el mejor Gobernador que haya tenido Zacatecas’.

“SI ESTO no es una burla, además de descarado fraude, ¿qué chingaos es?”.

-POR ESO les digo que yo le pido a mi Padre Dios: ‘Señor, concédeme la sereni­dad para aceptar las cosas que no puedo cambiar’-.

-PERDÓN, madre Teresa, pero aunque no podamos cambiar las pendejadas que está cometiendo ‘El Deivis’, no podemos, como dice José Alfredo Jiménez, ‘soltarle la rienda’, capaz que desboca Zacatecas, nuestro pueblo ya no soportaría otro ‘Ra­Tello’ y otra Cristina, yo pinto mi raya: voy derecho y no me quito, faltaba más.

“USTED MADRE Teresa, nos ha dicho que las Sagradas Escrituras dice que ‘si tu hermano se porta mal, ve y dile, y si no te hace caso,díselo a los demás’, así es que todas las pendejadas que haga ‘El Deivis’, y yo me entere, las seguiré diciendo a los demás”.

-TIENEN RAZÓN doña Petra, don Roberto, pero en ocasiones me gana la flaqueza y me digo: ‘es por demás, don David nunca se va a componer: árbol que nace torcido jamás su tronco endereza; está pecando de soberbio: se resista a ver, oír y calla ante tanta inseguridad y violencia, la minimiza’-.

-PUES AUNQUE esté torcido o joro­bado, no podemos dejar que el pinche ‘Deivis’ se convierte en ‘El RaTello II’, y si lo hace, ¡charrascas! Lo publicamos; bueno, mientras tengamos el apoyo de nuestro Director-.

Los Ríos de Sangre Continúan

“TODO indica que los narcos se apode­raron de la capital del estado, los asesinatos son el pan de cada día, ya ni a las mujeres policías respetan y las matan con todo e hijas, como ha sucedido recientemente.

“LOS BAÑOS de sangre -continúa don Roberto- son cotidianos; hoy jueves nos informa nuestro Diario Página 24 Zaca­tecas, que en la capital los ‘organizados e inteligentes narcos’ (David Monreal dixi), a plena luz del día, al filo de las 9:00 de la mañana balearon a un individuo en la calle Petróleos Mexicanos, colonia Lázaro Cárdenas; herido, el hombre fue trasladado al Hospital General, en donde murió horas después.

OTRO EJECUTADO fue uno de los heridos del taller eléctrico ubicado en la Calzada CNC, colonia Las Palmas, que el martes había resultado herido, así es que ayer, dos zacatecanos capitalinos pagaron con sus vidas la ineptitud de la ‘Nueva Gobernanza’.

LAS DESAPARICIONES FORZADAS

“Y OTRA bronca, también muy alar­mante es la desaparición forzada de zacate­canos: de septiembre de 2021, a septiembre de 2022, las víctimas son, al menos, 1023 personas. Muchas de ellas jóvenes de 17 a 28 años, esto lo informó el comisionado ejecutivo de la Búsqueda de Personas Des­aparecidas, Everardo Ramírez Aguayo”.

-¡CRISTO del Santo Entierro! ¿Qué les pasa a esos señores Malos Organizados, al que no le arrancan la vida lo desaparecen, esto no sucede ni en la guerra Rusia-Ucra­nia, con toda la razón del mundo, doña Lidia Vázquez Luján, de la Comisión Coordinadora del Frente Popular de Lucha de Zacatecas, está indignada por tantos asesinatos de niños y jóvenes y calificó de absurda a ‘La Nueva Gobernanza’ de don David, por ‘la necedad de no aceptar que están haciendo las cosas correctamente y que no pueden con el cargo:

‘NIÑOS CON tan poca edad, jóvenes que se dedicaban solamente a estudiar, mu­cha gente joven que estuvo en el momento y la hora no indicada, pero eso no es con­suelo de nadie, necesitamos implementar políticas públicas y acciones inmediatas’.

SIN EMBARGO hay otra cosa que a doña Lidia le preocupa:

‘LA INDOLENCIA del gobierno (de David Monreal) que se manifiesta un día y al otro también donde no les importa ni siquiera cuidar su reputación, ellos están en otro escenario y en un mundo que no existe’.

Y, DOÑA. Lidia remató: ‘Ante el fra­caso de David Monreal, la sociedad debe buscar protegerse con sus propios medios: la Nueva Gobernanza nos ha dejado solos, es la verdad’.

“TIENE mucha razón doña Lidia y su crítica duele porque viene de una mujer de izquierda que pertenece al FPLZ, afín a la Cuarta Transformación, que don David echó al caño para abrazar la ‘Nueva Go­bernanza’, que nomás no levanta.

-¡QUÉ CABRÓN! -alza la voz doña Petra- nunca me lo imaginé tan ojete: detrás de esa sonrisa burlona está un ser ensoberbecido que llegó al Poder no para servir, sino par servirse, ¡no se vale!-.

¡DIOS DE MI Vida! Yo creo que don David debe solicitar licencia, está visto que no puede con el cargo.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guada­lupe-.