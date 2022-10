Mi Jardín de Flores

No hay Lugar Seguro en Zacatecas

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘La Guardia Nacional ya forma parte como un brazo de la Secretaría de la De­fensa Nacional. Eso va ayudar para que la Guardia Nacional no termine como acabó la Policía Federal que se pudrió y se corrompió y de ahí salieron gentes que ahora están en la cárcel porque se aso­ciaron con la delincuencia organizada’: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 14 de octubre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

TENGO UN primo en Zacatecas, que ya está pensando seriamente en regresar a Chalchihuites; me platica que los narcos, a quienes todos los policías conocen, andan armados por toda la ciudad y nadie los molesta, van a los restaurantes del Centro Histórico y a los de los hoteles de más prestigio y los policías, “nomás se agachan y pasan de largo”, pues saben que los jefes están “puestos con ellos”, por lo que son intocables.

-Y ¿A QUÉ se dedica su primo, doña Petra?-.

-ES GUÍA de turistas, y me comenta que sigue bajando el turismo de manera alarmante, que el Le Roy Barragán les ha platicado que ‘El Deivis’ no le meta buen presupuesto nada al turismo, que por eso no promociona a Zacatecas en los estados, sólo en la capital y con eventos muy pinchurrien­tos que no aportan más que lástima-.

-ZACATECAS, principalmente la ciu­dad, es muy atractiva para el turismo, pero el gran problema es la inseguridad: no existe un lugar seguro, ya ven que hasta al ‘Rey David’ los narcos le han mandado sus recaditos y…

-¿LAS NARCOMANTAS en las que le reclaman su apoyo al Cartel de Jalisco Nueva Generación?-.

-SÍ, PERO el recadito más espeluznan­te fue cuando le dejaron a los cadáveres descuartizados a unos pasos del árbol de Navidad, frente a Palacio de Gobierno, ¿ya se les olvidó?

“AHÍ SE confirmó que la matazón de gente en la administración de ‘El Rey David’ sería peor que en el gobierno de Alex; y sí doña Petra, su primo tiene mucha razón: en Zacatecas no hay un lugar seguro, en cualquier parte, llámese Centro Histórico, el narco está presente y deseoso de apretar el gatillo de sus armas.

Lo Asesinaron en su Propia Casa

“Y, COMO un botón de muestra, está el asesinato recién cometido en la capital y del cual hoy viernes nos informó nuestro Diario Página 24 Zacatecas: “Ni en su propio hogar los zacatecanos están seguros: narcos echan la puerta abajo y lo matan dentro de su propia casa”, dice la cabeza principal de portada.

“ESTO, como nos lo informa, sucedió la madrugada del jueves 13, a eso de las 4:00 de la mañana en un hogar ubicado en la calle Ingeniería, colonia Stuaz, en la zona conur­bada Zacatecas-Guadalupe, limítrofes que deberían de ser estrechamente vigilados por los dos gobiernos, porque atañen al Centro Histórico de la capital del estado.

“NOMÁS imagínense, a esa hora toda la familia estaba en casa durmiendo confiada­mente, cuando al echar abajo la puerta prin­cipal de la casa todos despiertan y lo primero que ven son varios criminales vestidos de negro, con capuchas y ‘cuernos de chivo’.

“GRITANDO amenazas de muerte y mentadas de madre, llegan a una recámara y acribillan a un hombre, salen de la casa dejando una estela de muerte, desolación, incredulidad, llanto, dolor, viuda e hijos huérfanos y los hijos de su ching… (censu­rado) madre, ‘organizados e inteligentes’, como lo reconoces ‘El Rey David’, salen del domicilio tan tranquilos y seguros como si nada malo hubieran hecho.

“¡NUNCA LOS detienen, carajo!, por esa maldita corrupción e impunidad que existe, y que ‘El Rey David’, prometió combatir con cuerpos de inteligencia, sin disparar un sólo tiro, es que Zacatecas sigue convertido en un enormes panteón de más de 75 mil kilómetros cuadrados, con caudalosos ríos de sangre que atraviesan los cuatro puntos cardinales de nuestro territorio.

LOS MUERTOS, desaparecidos y mi­grantes son tantos que somos de los estados menos poblados del país y, como vamos, pronto los zacatecanos estaremos en peligro de extinción:

NOS MATAN en nuestra propia casa.

EN LAS iglesias.

EN LA UAZ.

EN LOS parques y jardines.

EN LOS cines.

EN LAS tiendas de autoservicio.

EN LOS Oxxo.

EN LOS restaurantes.

EN LAS carreteras.

EN PLAZA de Armas.

EN EL Centro Histórico.

EN LOS penales.

EN LAS instalaciones de policía.

EN EN los panteones.

EN LA zonas de tolerancia.

EN LOS camiones urbanos.

EN LOS taxis.

EN LOS bares.

NO, NO, no hay un puto lugar seguro, por eso el obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, tiene asignados varios guaruras que lo protegen, pagados por el gobierno del estado, pues ya le habían dado varios sustos.

“QUÉ CARAJOS tenemos que hacer, porque sabemos a la hora que salimos, pero no si regresamos vivos, pero con otra: nos matan a balazos en nuestra propia casa, ¡chingao, no se vale!a, reitero, ¿qué podemos hacer?

Rezar el Santo Rosario Antes de Dormir

-REZAR el Santo Rosario antes de dormir, para si los Malos Organizados nos arrancan la vida, que mi Padre Dios nos acoja en su seno, no hay otra cosa que podamos hacer, más que esperar la mise­ricordia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo-.

-AMÉN-.

Me Enchila, que por cuestiones políticas le echen más tierra a Zacatecas

-HOY VIERNES, la diputada panista Karla Valdez Espinoza en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, salió con una jalada de pelos: los estados que gobierna el PAN y su aliado el PRI son más seguros que los que gobierna Morena-.

-JAJAJA… la de Sombrerete sí que se la jaló: muy por encima de Zacatecas están Guanajuato, Tamaulipas (que hoy gobierna Morena desde hace unos días) y Chihuahua gobernados por el PAN; y el Estado de México que siempre ha estado gobernado por el PRI-.

-ES CIERTO: estamos muy mal, pero hay otros estados que están peor, solamente que nosotros vivimos en Zacatecas y nos interesa Zacatecas por encima de situaciones políticas-.

-YO LE RECOMENDARÍA a la diputada Karla Valdez, que lea nuestro Diario Página 24 Zacatecas para que esté bien informada y no la ande caieteando: Guanajuato es, por mucho, el estado más violento del país y tiene 31 años gobernado por el PAN, desde que ‘El Chupacabras’, el Carlos Salinas de Gor­tari, se los regaló vía el Carlos Medina Plascencia, en 1991-.

-PUES SÍ, yo también le recomendaría a la señorita diputada que lea Página 24 Zacatecas, para que esté bien informada y no le gane el hígado-.

-OTRO QUE también debería de leer Pá­gina 24 es don Gabriel Cámara Cervera, quien quiso favorecer a Zacatecas, com­parándonos con otros estados, asegurando erróneamente que ‘el secuestro y él robo han ido bajando, pero lo más difícil ha sido el asesinato’-.

-¡ESO! YO creo que ‘El Deivis’ de­bió haber pensado: ‘no me defiendas compadre’, entonces ubiquémonos: Zacatecas, está entre los estados más peligrosos del país, pero que no nos comparen con Guanajuato, Chihuahua y Estado de México, pero tampoco de­bemos esperar estar al parejo de éstos y otros para luego decir somos el estado más violento del país.

Las Desapariciones

“EN CUANTO a las desapariciones, Za­catecas es otro de los estados en foco rojo, hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica dos Cédulas de Búsqueda:

FERNANDA PAOLA GURCIAGA SÁNCHEZ de 23 años, desaparecida el 12 de octubre de 2022, en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas y,

RAMIRO GONZÁLEZ MOTA de 48 años, desaparecido el 10 de octubre de 2022, en Guadalupe, Zacatecas.

“ESTO ESTÁ de la ching… (censu­rado), mientras ‘El Rey David’, que nos propendió, paz, seguridad, prosperidad, combatir la corrupción y acabar con la impunidad, sigue tan tranquilo como el whisky aquel… ‘siempre tan campante’, y valiéndole madre-.

-NO SE le olvide votar otra vez por él… ¡infeliz!-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.