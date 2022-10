Maribel Villalpando Haro, Secretaria de Educación, Deja Plantados a Diputados

La “Truculenta” Mujer Dice que sí Asistió Para la Glosa y Culpa a Legisladores

Por Manuel Domínguez Caldera

Maribel Villalpando Haro, titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac), estaba citada a las 10:00 de la mañana para comparecer ante la LXIV Le­gislatura del estado, como parte de la Glosa del primer año de gobierno de David Mon­real Ávila, pero los dejó como a las novias de rancho: “Vestidas y alborotadas”, pues no asistió y podrían hacerle juicio político y destituirla.

Sabedores de la resistencia de Maribel Villalpando para asistir a su compromiso, el jueves 13, el día previo a la rendición de cuentas, circularon comunicados y mensajes personales de legisladores y partidos políticos refiriendo que era necesaria la comparecencia de dicha funcionaria ante la problemática educativa en el estado.

En dichos comunicados dijeron que habría manifestaciones de grupos sociales y que buscarían un “boicot” para evitar que se realizara la sesión. Luego el propio presidente de la mesa directiva, Ernesto González Romo, de Morena expuso que “pondré todo mi esfuerzo para que se lleve a cabo la comparecencia de la titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas”. A estas declaraciones se sumaron los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PT y Panal.

Tercera Llamada, Tercera Llamada…

Previo a la hora establecida para la com­parecencia (“10:00 horas del 14 de octubre del 2022”), personal de la Seduzac, diversos legisladores y legisladoras, así como un nu­trido grupo de representantes de medios de comunicación, se dieron cita en el Congreso del Estado para asistir a la Glosa. No obstan­te, como es costumbre en el Legislativo, la mayoría de los diputados no llegó al Pleno a la hora pactada, sino que algunos estaban reunidos en comisiones, otros iban llegando y otros ya se habían reunido en el recinto. Entre ellos Ernesto González Romo, como parte de la mesa directiva, quien en una primera llamada pidió el pase de lista para saber si alcanzaban quórum.

En la segunda llamada al quórum, con al menos 12 legisladores, se dio el pase de lista y sin alcanzar la cuota se declaró una tercera llamada para sesionar. Luego a la llegada de otros diputados se alcanzó el número para sesionar. En una moción de orden, la diputada Maribel Galván Jiménez (Morena), mencionó que la secretaria Villalpando Haro sí asistió al Congreso pero que se retiró: “Esta Legislatura recibió a las 9:50 horas a la Secretaria de Educación, a las 10 de la mañana no había diputados en la sala; yo tenía comisión de las nueve y media a las 10:00 de la mañana estuvimos en la sala adjunta y la secretaria estuvo aquí, había 11 diputados”. Luego reclamó que cuando se realizó la comparecencia de la Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo de Hum­belina López Loera, “no se hizo ni segunda, ni tercera llamada y se dio por desahogada de la comparecencia ante la presencia de la secretaria, pido el mismo trato presidente, en esta circunstancia”.

No obstante, el diputado Ernesto Gonzá­lez Romo, pidió orden, tanto a la zona de galerías donde acuden los invitados, como a los propios legisladores. “Derivado de las escaramuzas que se llevaron a cabo el día de ayer para buscar el boicot a esta compa­recencia, esta presidencia ordenó que se tu­viera especial cuidado en vigilar la llegada y salida de cualquier funcionario. Le informo que la secretaria de educación jamás pisó el recinto legislativo, se lo garantizo”.

Luego de varias intervenciones, González Romo expuso: “El citatorio es al Pleno, no al jardín o al estacionamiento”. Además, recalcó que no daría por desahogada la comparecencia. Al contrario, emitió un citatorio para la una de la tarde, para que acudiera la secretaria.

Conferencias en el Quinto Piso y el Vestíbulo

Luego de los gritos y sombrerazos, los diferentes bloques anunciaron conferencias de prensa para dar su posicionamiento al respecto. En el quinto piso se reunieron representantes de la oposición: Gabriela Basurto Ávila, María del Refugio Ávalos Márquez, David González Hernández, José Juan Estrada Hernández y Jehú Salas Dávila (PRI), Ana Luisa del Muro García y Xerardo Ramírez Muñoz (PT), Karla Valdez Espinoza y José Guadalupe Correa Valdez (PAN), Priscila Benítez Sánchez y Martha Elena Rodríguez Camarillo (Panal).

La oposición pidió que el asunto sea tra­tado como desacato al reglamento, ante la negativa para asistir a la Glosa de la titular de la Seduzac. Además exigieron seguir los lineamientos para fincar responsabilidades, ya que requieren conocer la situación del sistema educativo en el estado, sin dejar de mencionar que dicha secretaría cuenta con un presupuesto que corresponde a un tercio del presupuesto otorgado al estado en 2022, según el diputado Xerardo Ra­mírez; también agregaron que sí asistieron trabajadores y funcionarios de gobierno en horario laboral y que fueron “acarreados” para respaldar a la secretaria en la compa­recencia. Exigieron que se lleve a cabo un proceso para la destitución y juicio político de Maribel Villalpando Haro como titular de la Seduzac.

Por su parte, la bancada oficialista de Mo­rena, convocó a una conferencia de prensa en el vestíbulo del Congreso, para dar a co­nocer su postura y expresar a la ciudadanía lo acontecido y el por qué la secretaria no esperó para llevar a cabo la comparecía, con todo y las tres llamadas a sesionar.

Asistieron Armando Delgadillo Ruvalca­ba, Imelda Mauricio Esparza, Analí Infante Morales, Maribel Galván Jiménez y Violeta Cerrillo Ortiz. Primero abordaron el tema de la inasistencia de las bancadas de oposición a la hora pactada. Luego, la diputada local Violeta Cerrillo Ortiz, mostró unas cartuli­nas con la imagen impresa de capturas de pantalla de un grupo de diputados donde a las 10:00 de la mañana daban cuenta que no había quórum, con todo y la llamada para la instalación del quórum legal para sesionar.

Por su parte, Maribel Galván Jiménez respondió a los cuestionamientos de los medios de comunicación, primero aseguró que la secretaria sí acudió en el recinto, que desconoce si notificó a la presidencia, luego dijo que los testigos de que sí asistió fueron las diputadas Analí Infante Morales y Lore­na Oliva Benítez, así como Violeta Cerrillo Ortiz, quienes “le saludaron personalmente en un espacio de este recinto legislativo”.

También respondió que, con respecto al protocolo, el invitado debe acudir al recinto y presentarse, luego instalan la sesión y una comisión le recibe y conduce al Pleno. “Tiene que presentarse aquí, la invitación no precisa con quién directamente”.

Al recordarles que los diputados de oposi­ción pedirían los registros de las cámaras de seguridad, tanto de los accesos principales como de los estacionamientos, la diputada Violeta Cerrillo expuso que pedirán a Ernes­to González “Que diga la verdad”, aunque sin responder sobre los videos, dijo que había diputados de Morena en el Pleno pero los de oposición no se presentaron a tiempo. “El protocolo es que llegue el secretario, se instale la sesión y se le hable, estábamos citados a las 10:00 de la mañana, nosotros estábamos aquí, los que no hablaron fueron ellos. Aparte de eso, tenemos el antecedente de un medio de comunicación donde se evi­dencia la intensión de extorsión de algunas diputadas y diputados ante las comparecen­cias de secretarios de estado. Eso, a nosotros nos dice, que es una prueba que para ellos las comparecencias son una oportunidad para extorsionar a los secretarios”.

También resaltó: “Pasó una hora, ella estuvo esperando una hora, pero entendemos de alguna forma el actuar ante el antecedente de extorsión de los diputados del PRI y del PAN; los que no estuvieron a la hora fueron ellos, lo que le pe­dimos a nuestro compañero Ernesto (González Romo) hoy presidente del Congreso es que abra las cámaras, que se compruebe que sí vino, y que ellos digan por qué no estuvieron. A final de cuentas a las pruebas nos remitimos, los que no quisieron que compareciera la secretaria fueron ellos, porque la mayoría y el quórum ellos lo hacen”, cuestionó.

A pregunta expresa de Página 24 Za­catecas, de por qué no esperó en el recinto y los propios legisladores de Morena no pidieron que se pasara lista de asistencia para sesionar; la diputada Violeta Cerrillo, comentó que sí pidieron a la presidencia, aunque no les hizo caso y pidieron volver a llamar para que alcanzan quórum. Además, resaltó que los micrófonos estaban cerrados y que la presidencia de la mesa es la que se encarga de las transmisiones.

“Lo solicitamos, pero también ustedes fueron testigos de que los micrófonos fueron suspendidos, los tenemos apagados, además la presidencia de la mesa es quien se encarga de transmitir en vivo las sesiones; nosotros estuvimos aquí, estuvo la secretaria y quie­nes no estuvieron son ellos, nosotros claro que la solicitamos”.

La “Truculenta” Maribel

Luego les cuestionaron sobre los oficios que difundieron medios de comunicación y la administración estatal, dando a conocer una carta en la que se explica que la titular de la Seduzac acudió a las 10:00 horas y se retiró del recinto a las 10:25 horas. “Me retiro del recinto legislativo, toda vez que no existen las condiciones necesarias para llevar a cabo la anteriormente citada compa­recencia”. No obstante, en el oficio sellado en la Oficialía de Partes del Poder Legisla­tivo del Estado de Zacatecas, se estableció la hora que consta de recibido a las 11:00 de la mañana con un minuto.

Sesión para otra oportunidad

Rápido llegó la hora que habían repro­gramado como parte de otra oportunidad para la comparecencia, y con el quórum legal para sesionar iniciaron de nuevo los protocolos de cortesía; no obstante ante la negativa de la titular de la Seduzac, deta­llaron que realizarán sanciones conforme al reglamento.

Ernesto González Romo explicó que daría un posicionamiento la presidencia de la mesa directiva, luego permitirían una postura por parte de los grupos parlamentarios y de los diputados independientes. “Esta presidencia instruye, primero a las Comisiones de Exa­men Previo para que revisen la procedencia de Juicio Político en contra de la funcionaria por las omisiones; se instruye a las áreas jurídicas y de apoyo parlamentario para que se elaboren los oficios correspondientes a efecto de que las comisiones legislativas co­rrespondientes analicen e instruyan al Pleno, conforme lo establece el Artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo a efecto de que se valoren las multas que procedan y las denuncias”.