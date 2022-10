La Inseguridad en Zacatecas es Cada día mas Grave: Femat

“Asesinan a Niños, Policías, a Quienes no Pagan Piso”

Por Rubén Palomo Macías

Alfredo Femat Bañuelos, diputado federal, comentó a Página 24 Zacatecas que la narrativa mostrada por el secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, durante su comparecencia es que el tema de seguridad va bien y los índices van a la baja, sin embargo el diputado señaló que la realidad de la población es otra muy distinta.

Zacatecas Vive con Gran Temor

“Después de la comparecencia tenemos la fuga de los reos y una serie de asesinatos crueles, donde se mata a agentes de seguridad local, a niños, lo que pasó en El Fuerte y lo que realmente se muestra es que el tema de seguridad en Zacatecas cada día es más grave, ojala que el gobierno del estado repensara realmente el tema de la seguridad del estado”, comentó.

El diputado aseguró que el secretario Marín ve las cosas de una manera que la mayoría de los zacatecanos no lo ven y los habitantes del estado viven con gran temor porque existen crímenes en contra de personas que no están involucradas con el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Si no Pagan el Piso Matan a Todas las Personas

“Hoy el cobro de piso está tan fuerte que si no se accede a pagarlo llegan y acribillan a todas las personas que se encuentran en el lugar. Antes corría la teoría de que si mataban personas es porque estaban metidos en algo y hoy se demuestra que no. Parece que Zacatecas es un estado sin ley y sin corporaciones policiacas, solo llegan a acordonar el lugar pero no hay quien evite los crímenes”, añadió.

Alfredo Femat aseguró que debe haber un cambio en el estado por el clamor de seguridad que existe y lamentó que el gobernador del estado, David Monreal, no escuche dicho llamado de la ciudadanía.

¿No me Digan que los Niños Pertenecían a un Cártel?

“Yo a donde quiera que me paro escucho que la preocupación principal es la de seguridad, la gente está atemorizada. Si contamos de la comparecencia en adelante parece que el problema es más grave de lo que se venía presentando. Es válido el pedido de la renuncia del secretario, la gente que anda dedicada al crimen no hace diferencia alguna y cualquier zacatecano puede ser asesinado en algún momento. No me digan que los niños caídos eran parte de algún cartel”, agregó.

El legislador federal apuntó que el gobernador del estado y el secretario de Seguridad ven la realidad distinta porque cuentan con escoltas que cuidan su tránsito y su bienestar, sin embargo la ciudadanía solamente camina con la bendición de dios.

Estaba más Preocupado por la Fiesta Charra que por los Asesinatos

“Es una tristeza que el día que asesinaron a los elementos de Calera, mientras se velaban sus cuerpos nadie del gobierno del estado haya acudido a dar el pésame, había más preocupación por el evento nacional charro que por los asesinados. Eso lo ve la gente, no se trata de hablar bien o mal de nadie”, comentó.

Jamás Pensé ver Esto en Zacatecas: Femat

Alfredo Femat agregó que no existe quien defienda a los zacatecanos y acusó de indiferencia a las autoridades ya que se cuenta con los elementos policiacos y el gobierno sin embargo no hay acciones que defiendan a la población.

“Hay tristeza, hay enojo, por cada joven o cada niño que matan se siente una impotencia enorme, jamás pensé ver esto en Zacatecas y hoy las cosas están terribles”, finalizó.