Mi Jardín de Flores

Ricardo Debería Jalarle las Orejas a David

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Llevo 42 años en el servicio público, en los que ha sido diputado federal, senador y gobernador, en los cuales nunca traté de cambiar, pues esta labor enaltece. En 42 años nunca tuve una denuncia de corrupción o de abuso de poder o una denuncia por maltrato, nunca en mis 42 años’: Ricardo Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 16 de octubre de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

No me Digan que los Niños Caídos Eran Parte de un Cártel: Alfredo Femat

EL SEÑOR diputado federal, don Alfredo Femat Bañuelos, dijo una gran verdad: ‘La inseguridad en Zacatecas es cada día más grave’, y nadie podrá desmentirlo, sobre todo cuando expresó que ‘jamás pensé ver esto en Zacatecas, hoy las cosas están terribles’.

-Y ESO que el Alfredo Femat -dice doña Petra-, pasa más tiempo en la Ciudad de México, que en Zacatecas, por su trabajo de legislador; no obstante se nota que está muy bien informado-.

-Y EL diputado -interviene don Robertomostró su tristeza porque el gobernador insensible, (‘El Rey David’) no se paró en el velorio de los policías de Calera que fueron masacrados por el narco para dar el pésame a los familiares, porque estaba más preocupado ‘por el evento nacional charro que por los policías asesinados: eso lo ve la gente, no se trata de hablar bien o mal de nadie’, declaró en entrevista con nuestro compañero Rubén Palomo Macías, que hoy domingo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas-.

-DON ALFREDO Femat señaló con índice de fuego que ‘después de la comparecencia tenemos la fuga de los reos y una serie de asesinatos crueles, donde se mata a agentes de seguridad local, a niños, lo que pasó en El Fuerte y lo que realmente se muestra es que el tema de seguridad en Zacatecas cada día es más grave, ojala que el gobierno del estado repensara realmente el tema de la seguridad del estado’.

“TAMBIÉN dejó en claro que ‘hoy el cobro de piso está tan fuerte que si no se accede a pagarlo llegan y acribillan a todas las personas que se encuentran en el lugar. Antes corría la teoría de que si mataban personas es porque estaban metidos en algo y hoy se demuestra que no:

‘YO A donde quiera que me paro escucho que la preocupación principal es la de seguridad, la gente está atemorizada. Si contamos de la comparecencia en adelante parece que el problema es más grave de lo que se venía presentando. Es válido el pedido de la renuncia del secretario, la gente que anda dedicada al crimen no hace diferencia alguna y cualquier zacatecano puede ser asesinado en algún momento. No me digan que los niños caídos eran parte de algún cártel’.

“Y DON Alfredo fi nalizó diciendo que ‘el gobernador del estado y el secretario de Seguridad ven la realidad distinta porque cuentan con escoltas que cuidan su tránsito y su bienestar, sin embargo la ciudadanía solamente camina con la bendición de Dios’”.

¡Ocho Asesinatos en Menos de 24 Horas

-¡QUÉ cabrones!..-.

-¡DON ROBERTO!, ¿qué lenguaje es ese?-.

-PERDÓN, madre Teresa, pero da coraje que la Secretaría de Seguridad Pública, como la Fiscalía General de Justicia del Estado, quieran tergiversar las cosas, pues quisieron chamaquear a nuestro compañero Margarito Juárez, reportero de policía, diciendo que por “enfrentamiento entra narcos’, habían matado a una mujer, a un hombre y otro había resultado herido, pero no fue así: por principio de cuentas no hubo tal ‘enfrentamiento entre narcos’, sino que el ataque fue directo.

EL HOMBRE y la mujer de la tercera edad eran esposos, migrantes, y venían de Estados Unidos, para visitar a sus familiares en ‘El Cargadero’ en una casa rodante cargada de regalos, y el hombre que resultó herido, era médico veterinario y los acompañaba.

LOS TRES viajaban en una casa rodante jalada por una camioneta cuando un grupo de criminales, los sorprendió en la carretera y los acribilló, matando a los esposos e hiriendo al médico veterinario, quien fue llevado al nosocomio más cercano, pero desgraciadamente, horas después falleció.

EN SÍNTESIS: otra vez el narco mató a tres migrantes zacatecanos que venían de Estados Unidos cargados de regalos para obsequiar a sus familiares, pero los narcos hijos de su ching… (censurado) madre, los asesinaron, ¿ya ven por qué Estados Unidos recomienda no visitar Zacatecas? Esto está de la ching…, los gringos tienen micha razón (censurado).

-YO AYER se los comenté ayer aquí -retoma la palabra doña Petra, mis parientes no van a venir en diciembre porque el año pasado les robaron todas sus pertenencias, hasta la camioneta, sólo les dejaron lo que traían puesto, por eso ya no van a regresar hasta que vuelva la paz y la tranquilidad a Zacatecas-.

-PUES YA valió chetos, no creo que la paz y la tranquilidad regresen estando ‘El Rey David’ y su Yunta de Silao (Francisco José Murillo Ruiseco y Adolfo Marín Marin) en el poder.

“Y CONTINUANDO con los asesinatos, en la capital del estado, asesinaron a cuatro personas a tiros: a dos, previamente los secuestraron, los torturaron y tiraron sus cadáveres a una fi nca abandonada en la comunidad De Picones; y en la calle Jarillo, colonia del mismo nombre, ejecutaron a los otros dos.

FINALMENTE EN Guadalupe asesinaron a la octava víctima: un individuo caminaba por la calle Bonifacio, fraccionamiento San Gabriel, cuando matones a sueldo lo acribillaron.

EN SÍNTESIS: ocho asesinatos en menos de 24 horas, siete hombres y una mujer. Y, por supuesto, no hubo detenidos en ninguno de los casos.

‘El Monris’ dio Cátedra a Chavos en el Senado de la República

OJALÁ Y el Ricardo Monreal, ‘El Monris’, hablara con ‘El Deivis’, como lo hizo con unos chavos en una cátedra que impartió en el Taller Legislativo 10 X México, a quienes les dijo que:

‘FINGIR Y simular en la actividad pública destruye y aísla de la ciudadanía’, por lo que los conminó a las y los jóvenes a ser auténticas y auténticos: no pretendan ser lo que no son, siéntanse orgullosos de lo que son y no pretendan escalar a clases (sociales) a las que no pertenecen

: ‘EN EL ejercicio político, una actitud de fi ngimiento, de simulación destruye. No lo hagan. Si ustedes quieren ser servidores públicos no fi njan, no simulen, porque eso les traerá como consecuencia aislarse de la gente’.

Y LE recomendó a la chaviza estudiantil que se alejen de ‘la soberbia y la arrogancia, pues es el camino del distanciamiento social’.

-PALABRAS sabias del doctor y senador Monreal, ojalá y que como les habló a los estudiantes, hablara con su hermano don David, que está pecando de ‘soberbio y arrogante’, quien quita y lo haga refl exionar y vuelva a ser la persona que fue como candidato a gobernador-.

-MMM… lo dudo, dicen los que conocen a los Monreales que cuando ‘El Monris nació, sus padres doña Catalina y don Felipe rompieron el molde, como ‘El Monris’ no hay otro, además ‘El Deivis’ le entra mucho al trago-.

-ES CIERTO -dice don Roberto-, pero Ricardo sí debería de hablar con ‘El Rey David’, quien quita y le haga caso, como aquella ocasión que lo regañó porque en plena campaña se levantaba tarde y no acudía a muchos eventos proselitistas porque le gustaba estar en el rancho en donde empinaba el codo con singular alegría-.

-PUES DON Ricardo debe recordarle a don David lo que le dijo a los estudiantes: ‘Si su vocación es el servicio público, deben enfocarse en ayudar, pues eso da grandes satisfacciones; también les dijo que no cambien sus hábitos cuando tengan una responsabilidad pública, que frecuenten a las mismas personas con las que convivían para no alejarse de la gente’, ojalá y le diera un jaloncito de orejas, pues pudiera reaccionar”.

-YO CREO -dice doña Petra- que es el alcohol, me dicen que cuando se emborracha se pierde muy gacho; debería de ir con el Santo Niño de Atocha, a jurar no tomar los próximos cinco años, ya cuando termine su gobierno si quiere ahogarse en alcohol, que lo haga, pero no ahora que tiene la responsabilidad de gobernar -.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.