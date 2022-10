El Obispo de Acuerdo en que el Gobierno Observe Para Mejorar

“Lo que no Debe Hacer es Espiar Para Castigar; Termina con la Libertad”

Por Manuel Domínguez Caldera

En conferencia de prensa desde la oficina obispal, detrás del retablo de la Catedral Basílica, el obispo Sigifredo Noriega Barceló, mencionó que en su experiencia en la última década se han dado cambios sustanciales en la conducta y la forma de convivencia de la sociedad.

Además calificó que hay cosas positivas y negativas, como todo balance, por lo que en su labor al frente de la Diócesis de Zacatecas continuarán promoviendo la paz y la concordia, sobre todo para ser partícipes en la construcción de una sociedad más unida y que busque el bien común.

Expuso que celebra que como “pastor” cumplió 46 años y 71 de vida en el mismo mes de octubre, por lo que considera un “regalo”, ya que el ser sacerdocio no es cuestión de méritos: “Es una vocación de entrega, dar la vida y es para servir, en la Iglesia y donde la Iglesia lo necesite; primero me ordené en Ciudad Obregón, Sonora, que abarca una buena parte de la sierra; luego a los 31 años de ordenación me hacen obispo de Ensenada, Baja California, a iniciar diócesis y a los cinco años y medio; hace 10 años exactamente me envían aquí a Zacatecas, uno no escoge dónde estar”.

A pregunta expresa de Página 25 Zacatecas, sobre los cambios que han percibido en dicha década, mencionó que hay problemas como en toda la sociedad, así como por los cambios en la dinámica económica y global.

“Voy a iniciar con lo positivo, la mayor parte de las familias están integradas y se han hecho por la fe y con la bendición de Dios. Esa es una enorme gracia, se empieza a formar la familia con Dios como base e iluminación. He visto mucha gente trabajadora, además he visto a personas que migran, la gente migra por necesidad para llevar una vida más completa y digna para poder ayudar a sus familias. Además el paso de la sociedad rural y del campo, que producías lo que te comías, no había tantas necesidades creadas como ahora. He visto gente preparada y muy propositiva, que ha aportado mucho a México y a Estados Unidos de América”.

Sobre las problemáticas, dijo que una de las principales es la violencia, que empieza en las familias y después se desintegran y es causa de muchas violencias. He visto inseguridad en mucho sentido, no sólo la que causa la violencia, sino la inseguridad en sí mismos que se va creando cuando no todas las necesidades son satisfechas. He visto a jóvenes inseguros en su persona, que no saben qué van a hacer, que piensan que no tienen futuro y que es muy fácil que caigan en adicciones, y luego es otro mundo”.

“En general hemos visto mucha religiosidad, hay gente muy noble y religiosa, pero poco evangelizada. Es el gran reto que tenemos que enfrentar, cómo evangelizar pensando en el sentimiento religioso. De aquí salen muchas peregrinaciones, van miles de personas a los santuarios, eso hay que aprovecharlo pero para evangelizar. No sólo quedarnos en tradiciones y costumbres, pero no conocemos la vida de Cristo”.

Por último, sobre la información vertida por medios de comunicación, sobre los supuestos casos de robo de información que realizaron “piratas” en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Mencionó Noriega Barceló que si bien se retoman sus declaraciones ante la prensa, asimismo dijo “a mí no me afecta y al contrario me hace pensar más y a ser más responsable, analizar si las posiciones han sido claras y oportunas. No lo veo en el sentido negativo, porque no hay institución que no tenga observatorios, es decir que esté fijándose en lo que sucede alrededor. Aquí espero que nada más haya sido en las declaraciones, hay mucha diferencia entre espiar y observar; observar puede ser con el fin de responder mejor. Las Instituciones tienen sus observatorios, para después tener sus laboratorios y para aprovechar la información y las cuestiones de inteligencia”.

“Si se entiende espiar para castigar, no estoy de acuerdo en eso, porque vivimos en una sociedad donde la libertad y las libertades son las que tejerán los hilos para una sociedad sana, para una constructiva y que es capaz de mirar con confianza e inteligencia su futuro.

La inteligencia debe tener un buen uso, para mí sería mejor que toda esa información se aprovechara para buscar juntos las soluciones que requiere nuestro país en el campo de seguridad y economía”, resaltó.