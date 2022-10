La Gente Está Decepcionada de Este Gobierno de Caricatura: Felipe Pinedo

“No hay Desarrollo Económico ni Social; ha Perdido Autoridad”

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacatecas, Felipe Pinedo Hernández, activista social, se sumó a la crítica hacia las comparecencias de la administración pública estatal, además recalcó que la sociedad sigue sin recibir y conocer la información de la supuesta “rendición de cuentas” de las dependencias.

Resaltó sobre todo, que legisladores y legisladoras de las diversas fuerzas políticas entraron en un “show” mediático para aprovechar el escenario y buscar protagonizar la Glosa, con la finalidad de atender fines electorales y de sus respectivos partidos y movimientos.

Por lo que lamentó que los problemas prioritarios siguen sin ser abordados con seriedad y los políticos continúan siendo parte de una simulación ante la crisis en salud, seguridad, desarrollo económico, entre otros.

“Dentro del gobierno del estado hay contradicciones y conflictos muy fuertes que se reflejan en la Legislatura, incluso con las organizaciones, sectores sociales y políticos de la entidad. Vemos con mucha preocupación que esa contradicción, que es producto del “agandalle” de los movimientos se refleje en un “circo legislativo”.

Porque evidentemente todas las posturas, tanto de Morena como de la oposición respecto de la comparecencia de los funcionarios, es una manifestación clara de la línea política y de la disputa interna que existe dentro de estos grupos en torno a la sucesión del 2024”.

“Creo que deriva de esta contradicción y que no han sabido poner por encima el interés superior del estado y el interés por legislar. Pero también en consecuencia está la ineptitud, la inexperiencia, la falta de oficio político, pues ahora hacen que Zacatecas sea una caricatura y que la gente esté muy decepcionada porque no hay desarrollo económico ni social; además del conflicto de la inseguridad. Entonces en lugar de atender todos los problemas, hacen un circo mediático, no sé si premeditadamente como distracción, pero lo que sí es que es un circo que muestra contradicciones en el gobierno y en la Legislatura y todo derivado a las elecciones del 2024”.

“Esto nos refleja, más que nada que el gobierno del estado ha perdido la autoridad con todo su equipo, porque un estadista a estas alturas llamaría a la concordia entre los grupos, para que pongan por encima el proyecto de gobierno y el legislativo para consolidar el proyecto de la “Cuarta Transformación”, destacó Pinedo Hernández.