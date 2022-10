Miguel Félix Asegura que el Servicio de Recolección de Basura no Será Privatizado

“Tenemos más de 50 Camiones Para 78 Rutas”

Por Rubén Palomo Macías

El secretario de Servicios Públicos del Municipio de Zacatecas, Miguel Félix Carrillo, aseguró a Página 24 Zacatecas que la queja de los trabajadores del departamento de limpia, en donde mencionaban falta de equipo para trabajar y vehículos en mal estado, se está atendiendo de forma puntual ya que es un asunto que se ocupa principalmente por la situación de los camiones.

“Es un fierro que anda caminando y se descompone y se debe arreglar, solamente que con nosotros tenemos más de 50 camiones, son 78 rutas que atender y con trabajos tan intensos como en el Centro Histórico es obvio que se van descomponiendo con el uso continuo, pero estamos trabajando en eso”, mencionó.

Miguel Félix apuntó que se tienen alrededor de seis camiones descompuestos y apuntó que hablar de estas descomposturas va desde el mantenimiento de balatas y otras operaciones de los vehículos.

“Hay reparaciones mayores como el cambio de un motor, que efectivamente se van dando, pero se van programando porque contamos con un sistema de programación de esas atenciones y de mantenimiento a los vehículos que vamos gradualmente recuperando”, añadió.

Miguel Félix refirió que los trabajadores en ocasiones realizan inversiones para reparar los camiones, sin embargo las cantidades que invierten, para que los camiones sigan funcionando y no se detenga el trabajo, se les recupera.

“El camión es propiedad del municipio y el mismo municipio tiene la responsabilidad de atenderlo. Los trabajadores cuentan con el equipo necesario, es verdad que las mosquitas no están contratadas por el municipio pero es un tema particular que ellos asumen como responsabilidad de apoyar a quien es responsable del camión, y las contrataciones de las mosquitas se van haciendo paulatinamente, hasta el momento se han realizado seis contrataciones de estos compañeros”, agregó.

Respecto a la intromisión de la empresa Trash, Miguel comentó que la problemática se presenta en la Junta Intermunicipal para la Operación del Relleno Sanitario (JIORESA) ya que los trabajadores sienten que existe una preferencia por la empresa sobre los trabajadores del ayuntamiento de la capital.

“Obviamente Trash, como empresa particular, tendrá que asumir su responsabilidad en ese sentido. No hay planes de privatizar el servicio en la capital, hay que recordar que el alcalde Jorge Miranda Castro certificó delante de los trabajadores que no se va a privatizar el servicio, siempre y cuando nosotros como trabajadores demos más de nosotros mismos, la responsabilidad de atender a la ciudadanía la tenemos nosotros”, finalizó.