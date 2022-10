Mi Jardín de Flores

David Monreal ha Perdido Autoridad

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Lo que más expresan (los jóvenes ) es el temor por la inseguridad, pero también existen temas referentes a la educación: falta de apoyo para que continúen estu­diando y el transporte. Esto lo estamos tratando de volver a implementar con las becas de apoyo en el transporte, algo que ayuda mucho a los jóvenes y que estamos con mucho ánimo esperando que el siguiente año se pueda abrir esta convocatoria de apoyo’: Mauricio Aceve­do Rodríguez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 17 de octubre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

El Gobierno de Caricatura de David Monreal

SI ALGUIEN me hubiera dicho durante la pasada campaña electoral que de ganar don David Monreal Ávila, haría un gobierno de caricatura, no sólo no le hubiera creído sino que le contestaría que ‘la envidia’ es pecado y que acudiera con su confesor, pero hoy que leo la entrevista que le hizo a don Felipe Pinedo Hernández, nuestro compañero Manuel Domínguez Caldera, le concedería la razón:

EN ESTE gobierno ‘está la ineptitud, la inexperiencia, la falta de oficio político, pues ahora hacen que Zacatecas sea una caricatura y que la gente esté muy decepcio­nada porque no hay desarrollo económico ni social; además del conflicto de la inseguri­dad. Entonces en lugar de atender todos los problemas, hacen un circo mediático, no sé si premeditadamente como distracción, pero lo que sí es que es un circo que mues­tra contradicciones en el gobierno y en la Legislatura’, subrayó don Felipe.

-Y HAY que ver quién lo dice, madre Te­resa, el Felipe Pinedo es gente de izquierda que comulga con la Cuarta Transformación, entonces la gente le da mucho crédito, además de que es muy cierto lo que dice: ‘tenemos un gobierno de caricatura-.

-EL PRI -toma la palabra don Roberto-está convencido que el culpable de haber perdido Zacatecas es culpa de Alex; y si ‘El Rey David’ continúa cajeteándola, al final de su administración Morena lo culpará de haberle regresado Zacatecas al tricolor.

“ALEX, en su primer año de gobierno, la luna de miel con el pueblo continuaba, pero no en este gobierno que antes de cumplir un año perdió la confianza de la ciudadanía, cuando constató que ‘El Rey David’, tenien­do todo para combatir el narco, la corrupción y acabar con la impunidad, se pandeó y se ensoberbeció: a sus amigos los convirtió en enemigos, y a sus enemigos en amigos: a todos los que apoyaron su campaña hasta el habla les quitó, tal vez creyendo que le recordarían otro eslogan de su campaña: ‘amor con amor se paga’, cambiándolo por ‘amor con dolor se paga’”.

-¡INFELIZ! Defraudó a cientos de miles de zacatecanos, pero pues yo le pido puras habas: nací pobre y moriré pobre, pero con la bendición de mi Padre Dios que siem­pre me ha acompañado, ¿verdad, madre Teresa?-.

-“BIENAVENTURADOS los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos (Mateo 5:3-11).

“JESÚS les dijo a sus discípulos: ‘Les aseguró que difícilmente un rico entrará en el Reino de los Cielos. Si, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un Rico entre en el Reino de los Cielos’ (Mateo 19:23), con esto le contesto, doña Petra.

-ESO LO tengo presente, madre Teresa, por eso yo no busco la riqueza por la ri­queza, yo trabajo y lo demás, casa, vestido y sustento aunque sea pobremente, viene por añadidura; he visto a comerciantes que tienen sus básculas arregladas y dan kilos de 900 gramos, pero cuando se dan cuenta no les vuelven a comprar-.

-¡ESE ES el pedo, doña Petra! Preci­samente Alex hizo que el PRI perdiera la elección: entregó al pueblo menos de lo prometido, lo defraudó vilmente con la mamada esa de ‘Si no cumplo, ¡me voy!, y se fue, paro luego de cinco años de estar saqueando al pueblo-.

-PUES PARA que no le pase eso a Mo­rena, don David debe escuchar la voz de gente sensata como don Felipe Pinedo, quien asegura que: ‘Dentro del gobierno del estado hay contradicciones y conflictos muy fuertes que se reflejan en la Legislatu­ra, incluso con las organizaciones, sectores sociales y políticos de la entidad.

‘VEMOS con mucha preocupación que esa contradicción, que es producto del agandalle de los movimientos se refleje en un circo legislativo, porque esto nos refleja, más que nada que el gobierno del estado ha perdido la autoridad con todo su equipo, porque un estadista a estas alturas llamaría a la concordia entre los grupos, para que pongan por encima el proyecto de gobierno y el legislativo para consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación’-.

-NO, pues esto ya valió chetos -dice don Roberto-, recuerden que ‘El Rey David’, nomás en la campaña electoral estuvo duro y dale con la Cuarta Transformación, pero nomás llegó a la Casa de los Perros, y de la manga se sacó la ‘Nueva Gobernanza’, y ahí es donde tronó el ojete, perdón, el ejote-.

Se Nota que También don David Abandonó a los Jóvenes

-LOS JÓVENES son el futuro cercano de Zacatecas, pero veo con tristeza que los Malos Organizados los están privando de su libertad para engrosar sus filas con la ame­naza de que si llegan a desertar, matan a su familia, pero hay otra cosa: los envenenan con sus malditas drogas y los convierten en piltrafas.

“ESTO LO saben bien las autoridades policiacas y, por consiguiente, el propio señor gobernador, por lo que me pregunto, ¿dónde está el apoyo para que los jóvenes sigan estudiando?

“HOY LUNES, en nuestro Diario Pá­gina 24 Zacatecas, publica la entrevista que nuestro compañero Rubén Palomo García, le hizo al joven Mauricio Acevedo Rodríguez, director del Instituto de la Ju­ventud Estatal, quien declaró en entrevista banquetera:

‘LA JUVENTUD zacatecana tiene miedo y preocupación por la inseguridad; además no tiene apoyo para seguir estudiando”.

-ESTO, madre Teresa, es un bombazo para ‘El Deivis’, porque los únicos apoyos que está dando son los del SEDIF, que le sirven para pararse el cuello, en detrimento de su esposa la Sara, quien conserva un bajo perfil, a pesar de ser la presidenta de esa institución-.

-PUES EL joven Mauricio Acevedo, se abrió de capa con los chicos de la prensa: ‘Ustedes -les dijo- saben que la delincuencia se enfoca en los jóvenes. Nosotros nos he­mos coordinado mucho con la Subsecretaría de Prevención del Delito, con el maestro Manuel Ibarra, para desde el instituto tratar el tema de la prevención, más que nada, esa es la intención. Ustedes saben que no tene­mos la facultad para combatir la violencia pero si la podemos prevenir’.

“Y CONTINUÓ hablando con la sinceri­dad y valor que le caracteriza, diciendo que ‘se están realizando actividades deportivas y culturales para tratar de que la juventud se sienta identificada y escuchada’, sin embargo dijo que los jóvenes, ‘lo que más expresan, es el temor por la inseguridad pero también existen temas referentes a la edu­cación, falta de apoyo para que continúen estudiando y el transporte:

‘ESTO LO estamos tratando de volver a implementar con las becas de apoyo en el transporte, algo que ayuda mucho a los jóvenes y que estamos con mucho ánimo esperando que el siguiente año se pueda abrir esta convocatoria de apoyo’, pero en seguida vuelve a la carga diciendo que ha hecho peticiones a las autoridades policiacas para que vele por los derechos y la libertad de los jóvenes porque -reiteró- ‘hay un sentir de miedo y de preocupación’.

“Y EXPRESÓ que ese apoyo se lo pidió a don Adolfo Marín, quien le respondió que ‘está haciendo todo lo pertinente, no es una tarea fácil y la verdad no quisiera estar en su lugar. Espero que salga adelante este tema’, finalizó”.

-PUES LE voy a decir una cosa, madre Teresa, ¡ya se chingó la Francia!, porque ‘El Yéneral’ no saca un perro de una milpa, además hay el run-run de que el Adolfo de un momento a otro, va a chupar Faros-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.