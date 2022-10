Titular de Issstezac Dijo a Diputados que Recibió el Instituto con Adeudo de más de 491 Millones de Pesos

“Y Cobaez nos Debe más de 297 Millones 3000 mil Pesos”

“ ¡Ignacio Corrupto, ya Deja el Instituto!”, Gritaban Trabajadores

Por Manuel Domínguez Caldera

En un hecho inédito, compareció ante la LXIV Legislatura del estado, el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), Ignacio Sánchez González.

Además de exponer una serie de diapo­sitivas, cifras y problemáticas del instituto de pensiones, el director escuchó y atendió las preguntas de los legisladores, sin dejar de mencionar que destacó la necesidad de un rescate y un refinanciamiento de esta institución en la que están en riesgo salarios, prestaciones y el patrimonio de los trabaja­dores al servicio del estado.

Antes del inicio de la sesión, trabajadores y pensionados del Issstezac, asistieron al recinto legislativo para la comparecencia citada; por una parte algunos trabajadores fueron acarreados en apoyo a la dirección; mientras que en la explanada del Congreso se aglomeraban trabajadores y pensionados que acudían a la protesta en contra de los malos manejos de dicho instituto, que si bien reconocen el problema es añejo, tam­bién han exigido respuesta ante la falta de atención de la administración actual.

Además, esperaron al director del Issste­zac en la entrada del Congreso, pero éste prefirió acceder por la zona del estaciona­miento exclusivo para legisladores. Una vez adentro de la zona de galería, se dispusieron a tapizar con lonas la barda que separa ambos pisos. Otros se dispusieron en las primeras para presentar sus inconformida­des, mostrar sus pancartas y gritar diversas consignas, tanto en contra de la dirección del instituto, como por la omisión en esta problemática.

En su mensaje, y una vez controladas las porras y vituperios en contra Sánchez Gon­zález, expuso que recibieron el instituto con un adeudo de 491 millones 300 mil pesos. Además, dijo que subsisten con las cuotas de 19 mil 850 trabajadores y las aportacio­nes patronales; por lo que de septiembre del 2021 a agosto del 2022, se captaron 414 millones 100 mil pesos en cuotas y por aportaciones fueron otros 711 millones 600 mil pesos. Además, recalcó que no reciben presupuesto establecido por parte del Go­bierno del estado. Según la información, se usó gran parte (978 millones 100 mil pesos) de este monto para pagar la nómina cuatro mil 907 pensionados y jubilados.

Recaló que tan sólo el Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez), debe al Issstezac la cantidad de 297 millones 300 mil pesos, que corresponde a las cuotas de la primera quincena de noviembre del 2019 a la segunda quincena de agosto del presente año. No obstante el instituto debe cubrir 169 pensiones del Cobaez; por cuatro millones 600 mil pesos mensuales.

Por último, pidió a los diputados una nueva reforma de ley para el Issstezac, que contemple asegurar el bienestar de los trabajadores y sus derechos, así como para los futuros pensionados. Dicho análisis, sería con el consenso de los trabajadores y jubilados, en coordinación con el Insti­tuto de pensiones y el Legislativo, con la finalidad de garantizar los derechos y darle viabilidad a la crisis que actualmente man­tiene el Issstezac.

Preguntas y Exhortos Para Separar al Issstezac del Ejecutivo

En su intervención, legisladores, en su mayoría de oposición, subieron al Pleno para exponer cuestionamientos y pedir al director que separe al Issstezac del Poder Ejecutivo, sobre todo porque deben atender las crisis sociales, económicas y laborales, que han dejado crecer al interior del institu­to. Algunos otros se sumaron a los reclamos de los sectores sociales y los movimientos laborales que se dieron cita en el recinto legislativo.

En su caso, el diputado Enrique Laviada Cirerol dijo que el problema del instituto es un “conflicto social, no sólo financiero”. Por lo que invitó a buscar una solución de fondo a la corrupción que impera en su administración, sobre todo pidió respuesta sobre las denuncias presentadas en contra de exfuncionarios públicos que estuvieron a cargo del instituto.

Como respuesta, el director mencionó que el Issstezac no es un Ministerio Público, por lo que no le compete investigar o sancionar. Además, recriminó que la Auditoría Supe­rior del Estado, órgano que depende del Poder Legislativo, es la instancia encargada de revisar las denuncias y recomendaciones.

Otros legisladores le cuestionaron sobre las pensiones y los adeudos, el déficit del instituto, así como los esquemas para otor­gar las pensiones y sus pagos correspon­dientes. En su caso, Karla Valdez Espinoza preguntó sobre una demanda colectiva por la falta de pago de aguinaldos de trabajadores; Además, la diputada María del Mar de Ávila Ibargüengoytia también preguntó sobre el pago de prestaciones y las aportaciones que realizan al instituto, solicitó información sobre la situación legal de los bienes inmue­bles y terrenos, sin dejar de cuestionar sobre qué ha pasado con los trabajadores de las áreas comerciales que han sido clausuradas.

Herminio Briones Oliva, mencionó que el director “agarró una papa caliente” ya que es evidente la crisis del instituto; por lo que preguntó sobre las áreas comerciales y por qué han cerrado algunas, sobre todo en municipios como Juan Aldama, Jerez y Miguel Auza, por mencionar algunos.

José Juan Estrada Hernández, pidió infor­mes sobre denuncias de supuestos acosos la­borales y violencia en contra de trabajadores del instituto. Además, en su intervención, el diputado José Guadalupe Correa Valdez mencionó que el principal problema del instituto es que ha sido considerado como la “caja chica” del gobierno del estado. Sin dejar de mencionar que ha sido parte de botines políticos y partidistas, entregando plazas laborales a familiares y amigos.

También, la diputada Gabriela Basurto Ávila, le pidió informes sobre la falta de pago a pensionados, también le cuestionó el por qué no han hecho caso de las reco­mendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, por la omisión en dicho pago.

Por último, y con pocos diputados que apoyaran una segunda ronda de preguntas, el director del Issstezac se disponía a emitir su mensaje, sólo que los trabajadores co­menzaron a exigir que dieran resultados e información fidedigna, sobre todo por que no respondió a los cuestionamientos ni defi­nió un plan conciso para resolver la crisis del instituto. Por lo que el presidente de la mesa directiva, Ernesto González Romo, pidió orden para terminar la comparecencia. Pero al no obtener respuesta favorable ni el orden deseado, dio por concluida y desahogada la comparecencia, además de que al no haber quórum para concluir la sesión debieron adelantar su final.