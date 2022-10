Mi Jardín de Flores

¿Acaso fue un Aviso Para la Minera Capstone Gold?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘En Zacatecas la corrupción es una si­tuación que persiste, sin embargo hasta el momento la fiscalía no ha hecho lo propio para reducir la intervención de funcio­narios públicos que perjudican en gran medida el tema de la seguridad pública en el estado’: Jorge Rada Luévano.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 18 de octubre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logra­mos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¡Dios Santo, Cuánta Impunidad en mi Amado Zacatecas!

-PUES LAS cosas se le siguen complican­do día a día a ‘El Rey David’: ahora el narco ya comenzó a meterse con los mineros, hoy martes nuestro Diario Página 24 Zacate­cas publica el asesinato de un minero a las puertas de la empresa canadiense Capstone Gold, ¿acaso es un aviso para la minera?

“EL ASESINATO a balazos se cometió alrededor de las 7:00 de la mañana, cuando el minero estaba a punto de entrar a su fuente de trabajo; es posible que los asesinos a sueldo lo estuvieses esperando.

“Y, COMO siempre sucede, los narcos huyeron sin problema alguna después de cometer su enésimo asesinato; ojalá y la Fis­calía General de Justicia del Estado, cheque muy bien las cámaras de la minera y pueda identificar a los sicarios, de lo contrario este nuevo asesinato quedará impune”.

-¡DIOS DE mi vida, cuánta impunidad en mi amado Zacatecas!, ya es tiempo de que don David detenga a tanto malandro, ‘el pueblo se lo está demandando’, como la propia Constitución y las leyes lo dictan, de lo contrario tendrá graves consecuencias, ya son más de mil asesinatos en lo que va de su administración y otra cantidad parecida de desapariciones forzadas-.

-NAAA… ‘El Deivis’ no va a cambiar, él seguirá en la peda celebrando su arribo a Palacio de Gobierno el 12 de septiembre de 2021, y que Zacatecas ruede, eso le vale una pura y dos con sal, pues él y su familia toda tiene guaruras las 24 horas del día, ¿qué le pueden hacer? Jodido Juan Pueblo, que no tiene quien lo cuide y que además nomás come una sola vez al día-.

-PUES YO todas la noche rezo por él, su familia y su gabinete, porque si les va bien a ellos, al pueblo también le irá bien-.

“Amor con Amor se Paga”

-PUES YO no veo que le vaya bien al pueblo, pero sí a ‘El Rey David’ y sus tes­taferros, perdón, gabinete, sobre todo a su ‘cuñada’ Verónica Yvette Hernández López de Lara, a quien le dio el hueso de secretaria de Administración-.

-A LA Vero -salta doña Petra- sí le hicie­ron efectiva esa de ‘amor con amor se paga’, con un buen huesote-.

-ES PECADO meter a los amores a la nómina, y peor si don David ya sabía-.

-CLARO QUE ‘El Deivis’ lo sabía, en ese tiempo fue un escándalo que otra vez comienza a ventilarse por las próximas elecciones de 2023 y 2024 y ahí sí ‘El Monris’ no tiene para dónde hacerse, pues en aquel entonces Marichuy se se andaba divorciando-.

-PUES A ‘El Rey David’ le siguen cre­ciendo los enanos, no sólo los asesinatos que ayer, al menos, se cometieron cinco: una mujer y cuatro individuos.

“A LA misma hora en que en la capital del estado, asesinaban al minero, mataron a dos hombres en Troncoso: primero los secuestraron, después los torturaron y en seguida los mataron a plomazos; a uno lo tiraron cerca de la Unidad Deportiva, ubi­cada en la calle General Barragán, Barrio El Refugio, y al otro lo abandonaron dentro de una camioneta verde, a unos metros de la carretera federal 45. A ambos los sacaron de sus respectivas casas horas antes de matarlos a plomazos.

EN CUAUHTÉMOC, una mujer fue secuestrada, torturada y eliminada a balazos, para luego arrojar su cadáver a la orilla de la carretera federal 181, cerca de Cuauhtémoc y el entronque a Genaro Codina.

EL QUINTO asesinato en menos de ocho horas sucedió en Guadalupe, cuando narco­traficantes, a plena luz del día, al filo de las 2:30 de la tarde, echaron la puerta abajo de una casa ubicada en la calle Genaro Borrego, en la comunidad Zóquite, y acribillaron a un hombre.

EN NINGUNO de los cinco asesinatos (una mujer y cuatro sujetos), hubo dete­nidos.

¿QUIEREN impunidad? Aquí en Zaca­tecas hay a raudales-.

Y Hablando de esa Pandemia

“PARA JORGE Rada Luévano, aboga­do administrativo, ‘todos los ciudadanos sabemos que nunca se había presentado un clima de inseguridad de esta naturaleza, hay asesinatos todos los días, y las autoridades en todos los niveles de gobierno han estado totalmente ausentes de estos temas por lo que los asesinatos, corrupción e impunidad dañan a Zacatecas, y subrayó:

‘EN ZACATECAS, la corrupción es una situación que persiste, sin embargo hasta el momento la fiscalía no ha hecho lo propio para reducir la intervención de funcionarios públicos que perjudican en gran medida el tema de la seguridad pública en el estado’

“Y, COMO dijo don Teofilito: ‘lo segui­rán perjudicando’ quién sabe hasta cuando; también la gente de Movimiento Ciudadano (MC) denunció lo que todos los zacatecanos sabemos: ‘Todos los días hay asesinatos y extorsiones, pero ‘El Rey David’ se resiste a modificar la estrategia de seguridad’”.

¿Dónde se metió el Adolfo Marín?

-EL QUE ayer brilló por su ausencia fue ‘El Yéneral’ Adolfo Marín Marín, quien por ‘motivos de agenda’, en su lugar rindió su informe semanal el José Aciano Medrano Orona, subsecretario de operación policial.

EL JOSÉ Anciano, perdón, Aciano que significa ‘planta de adorno’, siguió la misma tónica que su jefe inmediato y subrayó los ‘logros’ de la policía estatal y algunos de la federal, y sesgó gran cantidad de asesinatos, como acostumbra ‘El Yéneral’; pero en cuanto a la frustrada detención de los siete reos del Penal de Cieneguillas, de plano el José aceptó el fracaso de los servicios de inteligencia:

‘NO HA habido mayor avance en cuanto a alguna posible ubicación de los evadidos, se está trabajando a nivel de inteligencia local y foránea. Estamos en búsqueda tanto como la FGR, la FGJE y la misma corpo­ración de la SSP’.

-TREMENDO fracaso, pero ¿qué se pue­de esperar del desgobierno de don David, si ni siquiera detienen en flagrancia a los sicarios, menos a los fugados-.

Muy mal le fue al Nacho Sánchez

-MAL, MUY mal le fue al director del Issstezac, Ignacio Sánchez González en la glosa, quien ante los diputados se quejó de haber recibido en bancarrota el ‘changarro’, pero que además les recordó que sigue vigente el fraude al Cobaez, el cual adeuda a la institu­ción 297 millones de pesos de cuotas cobradas a los trabajadores y no entregadas al Issstezac.

“PERO además se quejó que recibió el ins­tituto con un adeudo de 491 millones 300 mil pesos, y que no reciben presupuesto alguno de Gobierno del Estado, por lo que pidió a los diputados una nueva reforma a la ley del Isss­tezac, de lo contrario los problemas financieros no sólo continuarán, sino que aumentarán.

“ESTO, se puede decir que fue el lado amable de la glosa del desgobierno de ‘El Deivis’, porque trabajadores del Issstezac, encabezados por el profesor Marcelino Ro­darte Hernández, le gritaban a todo pulmón: ‘¡Ignacio corrupto, ya deja el instituto!’, en reiteradas ocasiones.

“MIENTRAS en entrevista con la pren­sa, el líder declaraba que ‘esperamos verlo pronto en la cárcel, porque José Ignacio, es el director más ratero y agresivo que ha tenido Issstezac’, y que el tal Nacho ‘se ha dedicado a saquear el instituto y mantiene al órgano gubernamental en la ilegalidad’.

EN CUANTO a los diputados, el Mar­celino exigió: ‘Queremos escuchar com­promisos, ¿qué van a hacer ellos para que ese instituto resuelva de fondo?, ¿qué van a hacer ellos para que el director, hoy sea el último día y se retire, empiecen los juicios y que pronto esté en la cárcel por los agravios y la ilegalidad que ha cometido contra nues­tros compañeros?, ¡queremos una legislatura que sí corresponda a su obligación!’.

-YO NO sé por qué -dice don Rober­to- ‘El Rey David’, sigue tolerando las corruptelas que le heredó Alex, porque esta bronca no data de un año para atrás, sino que aumentó de sobremanera con el Narizón-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.