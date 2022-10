Acusan a Hijo de David Monreal, de Asesinar al Estudiante Jorge Iván Ávila

“Él y Otros Seis, lo Golpearon en el Antro Caviar\Izquierdo“

Por Nallely de León Montellano

Ante la impotencia del abominable ase­sinato de Jorge Iván Ávila Correa, joven estudiante del Programa 1 de la Unidad Académica Preparatoria, sus familiares y amigos marcharon por el bulevar y las principales calles del Centro Histórico de la capital, para hacer visible el caso de su ser querido, quien falleció a consecuencia de una golpiza que el pasado 2 de julio le propinó un grupo de siete personas, entre las que sobresale “un hijo del gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila.

Luego de que el cobarde asesinato del joven estudiante se confirmara a través de la difusión en redes sociales, las reacciones de repudio por parte de la ciudadanía no se hicieron esperar, pues la información extraoficial señala que, “uno de los hijos del gobernador David Monreal está involucrado en este abominable crimen.

De acuerdo con información de personas cercanas a la víctima, existe una denuncia que fue presentada el pasado 2 de julio, además de que cada uno de los agresores están identificados con nombre y domicilio sin embargo, para cuidar el debido proceso judicial, están impedidos a dar detalles explícitos.

Además de Jorge, existen otras dos perso­nas que también fueron agredidas físicamen­te, sin embargo, en ambos casos, las lesiones fueron menos severas y con probabilidad de recuperación.

Previo al inicio de la marcha, un amigo de la víctima quien prefirió mantener su identidad en el anonimato para no dañar el procedimiento legal, declaró que Jorge Iván fue golpeado tras defender a una joven quien en ese momento estaba siendo víctima de acoso por parte del grupo de homicidas, por lo que, al intentar defenderla fue agredido brutalmente.

Compartió que la agresión se llevó a cabo en el antro llamado Caviar\ Izquierda, ubica­do en Francisco García Salinas 9A, Médicos Veterinarios 98097 Guadalupe, Zacatecas, donde, tras consumarse la tumultuosa gol­piza, los agresores fueron protegidos por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), quienes fungían como escoltas de los influyentes victimarios.

“Ellos tenían cómo guaruras a los esta­tales, traían de guardaespaldas a policías estatales, porque a la hora que yo meto reversa para perseguirlos, a mí me bajan a punta de pistola, estaban armados, me di cuanta porque al intentar seguirlo, se me cerraron y cortaron cartucho”.

El amigo de Jorge relató que luego de recibir una llamada donde le informaron que Jorge había sido agredido a golpes, decidió trasladarse hacia el lugar para darle auxilio, y después de subirlo a su vehículo, los policías intentaron bajar a la víctima para llevársela, sin embargo, pudo evitarlo y trasladarlo inmediatamente al hospital pese a que durante el trayecto fue perseguido por los estatales, y dijo “Yo me negué a que se lo llevaran, lo querían llevar ellos al hospital pero no los dejé porque era muy probable que lo desaparecieran para no dañar imáge­nes políticas del gobierno”.

El amigo de Jorge detalló que durante el trayecto iba aparentemente bien, sin embar­go, debido a los fuertes golpes recibidos en la cabeza, el joven entró en shock y llegando al hospital tuvo alrededor de ocho convul­siones en menos de 40 minutos, dejado de respirar al menos durante 5 segundos en cada convulsión.

“Mi amigo el día viernes fallece a raíz de la golpiza que le propinaron; él no pudo recuperarse, sale hablando ochos días y empieza a complicarse de sus pulmones, él ya no podía hablar porque al aire ya no subía a sus cuerdas vocales, salía por su cuello, y a raíz de eso él entró en un cuadro muy grande de depresión”.

Durante el trayecto de la marcha, el con­tingente gritaba al unísono ¡Cero impunidad para los Monreal! ¡Jorge no murió, lo mata­ron!, entre otras consignas de repudio hacia el gobernador David Monreal, y el secretario de seguridad Adolfo Marín quienes hasta el momento no se han pronunciado pública­mente con respecto a lo acontecido.

“El motivo de la marcha es para exigir justicia, que se presente el secretario de se­guridad y dé la cara porque no es justo que ellos estén como si nada, y mi amigo el día viernes fallezca a raíz de las complicaciones que tenía”.

La solidaridad y el apoyo de la ciudada­nía se hizo notar a través del sonido del claxon de los automovilistas que se encon­traban con la marcha, además de cientos de comentarios y pronunciamientos en las redes sociales, donde también se exige la postura y la renuncia del gobernador del estado.

A pesar de la lluvia, los amigos de Jorge continuaron con la marcha durante un largo recorrido, y no bajaron la voz para exigir justicia y castigo a los culpables de este asesinato atroz, así como de todos los casos de injusticia que se han dado durante el año que tiene gobernando David Monreal.

El contingente formado en su mayoría por compañeros escolares de la víctima, partió de la explanada de la Facultad de Ingeniería, desde las 3:30 de la tarde aproximadamente, y recorrió el bulevar metropolitano, Que­bradilla, Avenida Juárez, Avenida Hidalgo hasta llegar a la Plaza de Armas, donde, sin dar un pronunciamiento específico, coloca­ron pancartas en los muros del Palacio de Gobierno, para dejar claro el mensaje del rechazo hacia el hoy gobernador del estado, David Monreal Ávila.