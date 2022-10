“Por Ineptitud, Incapacidad e Indiferencia de David Monreal Aumenta Criminalidad”

El Gobernador Ordena a Marín no Hacer Nada: Miguel Torres

Por Rubén Palomo Macías

El diputado Federal Miguel Torres Rosales declaró a Página 24 Zacate­cas que el gobernador del estado, David Monreal Ávila, debe ser quien toma la dignidad de cambiar al secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, sin embargo eso no pasaría ya que el secretario está haciendo exactamente lo que le solicitan: nada.

“Los diputados pueden pedir la renuncia del secretario de Seguridad Pública sin embargo sus opiniones son indiferentes, al igual que la de un servidor. Su trabajo no le ayuda absolutamente en nada al estado para buscar la pacificación, sin embargo reitero que él está haciendo lo que le pi­den. Para quien lo nombró él está haciendo bien su trabajo”, aseguró.

El legislador federal denunció que los zacatecanos estamos atravesando por una grave crisis y una situación que debe ser atendida por el gobierno estatal y federal ya que los niveles de violencia han incre­mentado con masacres sin detenidos.

“Yo conocí a algunos de los jóvenes que fueron asesinados en El Fuerte, estu­diantes, gente de bien y sin embargo no vemos resultados, no vemos que avance la situación. Mientras el secretario continúe atendiendo las indicaciones de quien lo nombró, sin hacer nada, esto se continuará agudizando, hay una estrategia fallida, es un insulto para toda la ciudadanía porque así no se atienden los problemas, vemos como hay víctimas ajenas a los problemas, porque salen con su discurso trillado de que los crímenes son reacciones a los ope­rativos. Llegan militares pero solo vienen a pasearse y a hacer presencia, con eso no es suficiente”, agregó.

Miguel Torres señaló que ha habido daños colaterales en donde se han perdido vidas de personas inocentes como la hija y el hijo de las dos policías asesinadas; los jóvenes del municipio de Villanueva y muchos otros más.

“Por su ineptitud, incapacidad y mala estrategia están pagando personas ajenas a la problemática del crimen organizado. Existe indiferencia de la autoridad, ni siquiera son para enviar un mensaje de solidaridad, hay una indolencia total por parte del gobierno que lastima a la socie­dad”, finalizó el diputado federal.