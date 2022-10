Mi Jardín de Flores

Ese Hijo de ‘El Deivis’ es muy Antrero

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘¿Cero impunidad para los Monreal! ¡Jorge no murió, lo mataron! ¡Renuncia! ¡Si no puedes con tus hijos menos con el estado!’: Consignas en la marcha y plantón de protesta de familiares y com­pañeros por el asesinato del estudiante Jorge Iván Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 19 de octubre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¡Qué Desgracia tan Grande, Apenas Puedo Creerlo!

¡POBRE MUCHACHO, Jorge Iván Ávi­la Correa sufrió muchísimo; fueron meses de sufrimiento antes de morir a causa de la golpiza que le propinaron siete influyentes jóvenes, entre ellos uno de los hijos del se­ñor gobernador, don David Monreal Ávila, según denuncia de familiares y amigos del estudiante sacrificado, que estuvieron en la marcha y plantón de protesta.

-YA SE veía venir, madre Teresa, ese hijo de ‘El Deivis’, según me dicen, es muy antrero y tiene su grupito de chavos hijos de papi -desadaptados como él-, a quien ‘El Deivis’ no ha podido meter al redil, pues no tiene moral para hacerlo ya que también le gusta el ‘chupe’-.

-PUES la marcha por el Centro Histórico, que terminó en plantón en Plaza de Armas, frente a Palacio de Gobierno, tuvo reper­cusión no sólo en la prensa a nivel local, nacional y mundial, y en redes sociales sigue el escandalazo: provocó gran indignación.

“ESTE cobarde crimen comenzó el pasa­do 2 de julio, en un antro muy Fifí llamado Caviar\Izquierdo, ubicado en la avenida Francisco García Salinas 9A, Médicos Ve­terinarios 98097, en la cabecera municipal de Guadalupe, en la zona conurbada con Zacatecas.

“SEGÚN algunos manifestantes entre­vistados por nuestra compañera reportera Nallely de León Montellano, la agresión en contra de Jorge Iván Ávila comenzó cuan­do él se molestó porque el hijo de ‘El Rey David’ y su grupo estaban acosando a una jovencita y, al intentar defenderla, todos se le fueron encima y lo golpearon brutalmente con pies y manos, ¿ya vieron el video? ¡Es de asquerosos cobardes!

“UNO DE los manifestantes, amigo muy cercano de Jorge Iván, declaró a nuestro Diario Página 24 Zacatecas que tras con­sumarse la artera golpiza, los montoneros fueron protegidos por un grupo de guaruras, identificados como policías preventivos estatales, al mando directo de ‘El Yéneral’ Adolfo Marín Marín.

‘CUANDO Jorge estaba siendo agredido, me informaron por teléfono y acudí al lu­gar de los hechos: afuera del antro Caviar\ Izquierdo; cuando llegué lo vi en muy malas condiciones y lo subí al vehículo para llevar­lo al hospital; los policías intentaron bajarlo para llevárselo, pero yo me opuse y lo llevé al hospital porque era muy probable que lo desaparecieran para no dañar imágenes políticas del gobierno’.

“TAN MAL se puso Jorge que, según cuenta su amigo, entró en shock y al llegar al hospital tuvo alrededor de ocho convul­siones en menos de 40 minutos, dejando de respirar al menos durante cinco segundos en cada convulsión. Jorge estuvo internado ocho días, y los siguientes meses fueron mucho muy complicados hasta que el pa­sado viernes falleció a causa de la golpiza.

“LA GENTE, en la protesta manifestaba su dolor, coraje, indignación, gritando al unísono consignas como:

‘¡CERO IMPUNIDAD para los Mon­real!’.

‘JORGE NO murió, lo mataron!’.

“LA INDIGNACIÓN es tal, que además exigen la renuncia del gobernador David Monreal, colocando pancartas en las puertas y muros de Palacio de Gobierno:

‘¡ABAJO EL NARCO GOBIERNO!’

‘¡JUSTICIA PARA Jorge, no más im­punidad!’

‘¡ALTO A LA MASACRE DEL PUE­BLO!’

¡SI NO PUEDES con tus hijos menos con el gobierno!

Saben Nombres y Domicilios de los Criminales Montoneros

“PERO EL repudio no sólo es para el hijo de David Monreal y el propio gobernador, sino también contra el Adolfo Marín, se­cretario de Seguridad Pública, y el Fiscal General del Estado, el Francisco Murillo Ruiseco, pues desde el 2 de julio hasta ayer martes no había dicho ‘esta boca es mía’, a pesar que desde ese 2 de julio la familia de Jorge interpuso la demanda ‘con nombres y domicilios de los montoneros que lo asesi­naron a golpes”.

-¡DIOS DE mi vida! Fueron tres meses dos 12 días de sufrir hasta que esos golpes lo mandaron a la tumba-.

‘EL CACHORRO de los Monreal’ no Tiene Cara Para Reclamarle al INEGI (cabecita)

PUES EL INEGI volvió a ‘premiar’ a Fresnillo, al darle medalla de oro, por ser municipio más peligroso del país, por lo que el Saúl se ‘enchuchó’ y respondió que el INEGI debe de traer algo ‘personal’ en su contra, pero mientras él se quejaba con la prensa, el narco bañaba en sangre al mineral con tres asesinatos y dos heridos graves:

NARCOSICARIOS secuestraron a dos fresnillenses: los torturaron, los asesinaron a plomazos y fueron a tirar los dos cadáveres en un predio agrícola de Río Florido, al filo de las 9:30 de la mañana.

HORAS DESPUÉS, alrededor de las 5:40 de la tarde, en un automóvil sedán llegaron varios narcotraficantes a la Central de Abas­tos, se bajaron del vehículo, se acercaron a su víctima y a sangre fría lo acribillaron a quemarropa. En ninguno de los asesinatos hubo detenidos.

AHÍ MISMO en Fresnillo, narcotrafi­cantes llegaron a la puerta de un taller de hojalatería y pintura, ubicado en la calle Maravillas, la colonia del mismo nombre, y se dieron vuelo apretando el gatillo, lo que provocó graves heridas a dos trabajadores; el reloj marcaba las 3:30 de la tarde y en pocos minutos los dos heridos fueron tras­ladados en una ambulancia al Hospital Ge­neral. Tampoco en este caso hubo detenidos.

EN SÍNTESIS: ayer en Fresnillo se cometieron tres asesinatos y dos heridos graves en un lapso de seis horas. ¿Ya ves Saúl, por qué el INEGI te sigue otorgando medalla de oro por asesinatos?

EN LORETO ocurrió otra ejecución, un hombre estaba trabajando en una herrería ubicada en en la calle Macías Romo, colonia Llano de San Miguel, cuando anoche, a eso de las 21:00 horas, llegó el narco ‘organiza­do e inteligente’ (remembre David Monreal) y lo mató a plomazos. No hay detenidos.

¿Cuál Pinche Austeridad?

-PUES AYER la Verónica Yvette Hernán­dez López de Lara -¿les suena el nombre?-, en su calidad de Secretaria de Administra­ción, se fue a reportar ante los diputados, a propósitos de la glosa del primer informe de su excuñado ‘El Deivis’, y juró por el Osito Bimbo que en el Gobierno del Estado no había nómina secreta alguna; pero sin querer se vio obligada a decir -cuando le preguntaron- que los secretarios se llevan mensualmente un sueldo de 100 mil pesos-.

-¿CÓMO ASÍ, si casi es lo que gana el señor Presidente, don Andrés Manuel López Obrador?-.

-PUES PA’QUE vea, madre Teresa, que la austeridad en el desgobierno de ‘El Deivis’, es una mamada, ¿cuál pinche austeridad, si esos cabrones se despachan con la cuchara grande?

-¡DOÑA PETRA!, ¿qué lenguaje es ese?-.

-PUES ES QUE da coraje, madre Teresa, que ‘El Deivis’ le siga mintiendo al pueblo diciendo que su desgobierno es austero, que no mame-.

-YO OPINO igual que doña Petra. La austeridad que pregona ‘El Rey David’, es para el pueblo, no para la clase dorada que nos gobierna: esta no es la Cuarta Trans­formación por la que votamos, la ‘Nueva Gobernanza’ es un reverendo fraude-.

‘El Deivis’, Sigue con su Soberbia

-PUES DON David nos sigue sorpren­diendo, ahora resulta que doña Maribel Villalpando Haro, titular de la Secretaría de Educación, no tiene por qué ‘volver’ a ir al Congreso del Estado por lo de la glosa de su primer informe, ‘pues los diputados tienen el Documento Histórico del Informe que pueden consultar sin ningún problema’, así lo declaró, palabras más, palabras menos, el señor gobernador.

“Y POR su parte, doña Maribel, envalen­tonada por el apoyo del señor gobernador, dice que no va, porque ella no se debe a los diputados, sino a don David”.

-PUES SERÁ el sereno, madre Teresa, pero los diputados, en su mayoría, ya co­menzaron a planear hacerle juicio político a la Maribel, para darle puerta-.

-PUES AHÍ está otro choque en puerta: aquí vamos a ver de qué están hecho los diputados, porque ellos tienen la razón: la Maribel debe ir a darle cuenta al pueblo de su labor al frente de la Secretaría de Educación, pues son ellos nuestros repre­sentantes-.

-¡AY, ESE Deivis!, no se cansa de hacerle daño a Zacatecas, ¿por qué teme que la Ma­ribel no le dé la cara al Poder Legislativoa? ¿De qué tiene miedo?-.

-ALGO TURBIO pretende ocultar, no tengo la menor duda-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.