La Inseguridad es una Realidad, no Percepción: Diputado Estrada

Perjudica Vidas, Economía, Turismo, Desarrolló Social

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacate­cas, el diputado local por el PRI, José Juan Estrada Hernández, expuso que la crisis de inseguridad no sólo es un tema de percep­ción, sino que es una realidad que ha supera­do a las instituciones en general, en especial al gobierno del estado, a cargo de David Monreal Ávila, por falta de atención en los “focos rojos” de los municipios, afectando no sólo a un sector en particular, sino que ha trastocado a la sociedad por la violencia y el incremento de diversos delitos.

Además, destacó que no sólo se afecta la seguridad sino la propia vida de las perso­nas, ya que tan sólo el transitar por las ca­rreteras y caminos rurales se ha convertido en sinónimo de riesgo por la probabilidad de sufrir algún delito, sobre todo en las transitadas por comerciantes, empresarios, y la comunidad migrante. Recordó el re­ciente caso del tramo carretero cercano a la comunidad “El Cargadero” del municipio de Jerez, donde una familia fue asesinada por un grupo armado; precisó que aún no cono­cen más detalles sobre las investigaciones, aunque las autoridades no han confirmado si se trata de miembros de la comunidad migrante que hayan viajado desde Estados Unidos de América.

Asimismo, exhortó a que las autoridades coordinen esfuerzos e implementen estrate­gias en común para beneficiar a la población y recuperar la paz, ya que la inseguridad afecta directa e indirectamente la economía, el turismo y el desarrollo social.

“Es terrible este tema y le pega también a la comunidad migrante, no han podido determinar todavía pero perdieron la vida dos personas en la carretera a Fresnillo. Sigue siendo un gran tema, por ejemplo en el Congreso Charro están participando equipos de Estados Unidos de América, por lo que es un gran evento y una derrama económica, pues vienen no sólo con buena actitud sino también con sus equipos y familias”.

“Muchas de las carreteras, sobre todo la 54 que implica la comunicación, he escuchado eco con otros compañeros diputados, para que sea una realidad el apoyo. No sólo es por el tema de la comunicación, por los asaltos o asesinatos, sino que también es por los accidentes que suceden. Nosotros espera­mos que se resuelva pronto, pero la verdad la mayoría de los “focos rojos” ahí están y afectan a la comunidad, ya que empresarios que transportan personas o mercancía están hartos y a punto de tomar las carreteras para que el gobierno los voltee a ver”.

“Son focos que ya están predeterminados, hemos estado aquí exigiendo y apenas com­pareció el secretario de Seguridad (Adolfo Marín Marín) y las autoridades dicen que la estrategia es la contención. Dicen que vamos mejorando y ellos tienen sus propias esta­dísticas, pero los que vivimos aquí sabemos que todos los días hay situaciones que nos hacen pensar lo contrario”.

Sobre la percepción de inseguridad, ya que según encuestas Fresnillo y Zacatecas capital encabezan las listas a nivel nacional, dijo: “una cosa es la percepción y otra la realidad”. Por lo que citó diversos casos que han sido públicos por diversos delitos, por lo que invitó a atender el tema y aceptar la ayuda que ofrecen otros Poderes e insti­tuciones públicas, privadas y políticas para recuperar la paz en la entidad.

“No es percepción, es una realidad que estamos viviendo y es terrible, Zacatecas no sólo está en los primeros lugares de per­cepción, sino también en números, porque somos nota nacional e internacional; incluso motivo de estudio por el fenómeno de la violencia; Valparaíso sigue con familias desplazadas, en Jerez; entre otros”.

“Sabemos que el Estado ha perdido el control, en tema de inseguridad eso es de­finitivo, fuera de percepciones o números, nosotros aquí vivimos. Es terrible lo que se está viviendo, es lastimoso pero creo que no hay coordinación entre los propios Poderes y los actores políticos, que debe de cambiar”, finalizó.