Mi Jardín de Flores

Renuncia por Dignidad y Revocación de Mandato

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“No es percepción, es una realidad que estamos viviendo y es terrible, Zacatecas no sólo está en los primeros lugares de percepción, sino también en números, porque somos nota nacional e internacional; incluso motivo de es­tudio por el fenómeno de la violencia; Valparaíso sigue con familias desplaza­das, en Jerez; entre otros”: José Juan Estrada Hernández.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 20 de octubre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salva­dor. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgo­bernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Fiscales que no Ofrecen Resultados, Deben Renunciar: López Obrador

HOY NUESTRO Diario Página 24 Zacatecas, publica unas declaraciones del señor Presidente don Andrés Manuel López Obrador muy importantes pues ha­bló en torno al tiempo que deben de per­manecer en el cargo los señores fiscales de las 32 entidades del país: un máximo de seis años, pero aquellos que no están dando resultados, por vergüenza dignidad deberían de presentar su renuncia:

‘DEBEN TENER un poco de vergüen­za porque, si ya llevan seis años y no hay buenos resultados, pues hay que tener dignidad y decir: ‘Ahí está mi renuncia, ya me voy’, ¿qué les parece lo dicho por nuestro Presidente?

-MI ‘CABECITA de algodón’ tiene muchísima razón, pero pues estos sujetos no conocen la vergüenza ni la dignidad, es como ‘El Pelón’ Francisco José Mu­rillo Ruiseco, quien ya tiene más de seis año de fracasos, primero como procu­rador y después como fiscal, impuesto en ambos casos por el Alejandro Tello Cristerna, y ahí sigue a pesar des sus alarmantes cajeteadas, con el descarado apoyo y complicidad de ‘El Deivis’.

-Y TODO indica -tercia don Roberto-que continuará como fiscal, pues mis fuentes me informan que Murillo Ruiseco está trabajando tiempo extra, urdiendo la forma de cómo salvar de la cárcel al hijo de ‘El Rey David’, uno de los asesinos del joven estudiante de prepa Jorge Iván Ávila Correa, quien falleció a causa de la golpiza con pies y manos que le propina­ron los siete junior, varios de ellos hijos de altos servidores públicos estatales y del municipio de Guadalupe.

Revocación de Mandato

“PERO EL Preciso Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no sólo se refirió a fiscales ineptos como Murillo, sino a los propios gobernadores, como ‘El Rey David’ , por ejemplo, porque con la revocación de mandato, misma que prometió en campaña electoral llevaría a cabo, en cuanto llegó a Palacio de Go­bierno perdió la memoria.

“AMLO, se refirió también a los go­bernadores, y expuso un ejemplo: ‘A los tres años preguntarle a la gente: ¿Quieres que siga o que se vaya?’ No porque ya me eligieron por seis años, haga lo que haga, me tienen que aguantar. Es realmente un absurdo’.

-COMO absurdo es que don David haya reculado, al no mandar la iniciativa de ley sobre la revocación de mandato, a la Cámara de Diputados para su aproba­ción, como lo prometió cuando recorrió todo el estado en busca del voto que finalmente lo llevó al poder-.

-ES QUE ‘El Deivis’ sintió y siente ñáñaras-madre Teresa-, sabe perfecta­mente bien que está haciendo un pésimo gobierno, y el pueblo de Zacatecas vo­taría a favor de que se vaya a chupar a su rancho-.

Siguen los Ríos de Sangre

“PUES LOS ‘genios’ propagandistas de Gobierno del Estado -dice don Rober­to- seguirán diciendo que la criminalidad va a la baja, pero la realidad los desmien­te: todos los días se cometen asesinatos, esa es la verdad de la alarmante situación que padecemos en Zacatecas.

“AYER miércoles, se cometieron, al menos, tres asesinatos: el primero de ellos fue el más sádico: a un sujeto lo privaron de su libertad, lo torturaron, lo mataron a balazos y arrojaron su cadáver en la glorieta de la entrada de Genaro Codina, el siguiente fue en Loreto y el tercero en Fresnillo.

Desaparición Forzada

“EN CUANTO a las desapariciones, hoy nuestro Diario Página 24 Zacate­cas, continuando con su labor social, pú­blica la Cédula de Desaparición de LUIS MANUEL PICASSO BERNAL de 30 años, desaparecido el 10 de octubre del presente año en Guadalupe, Zacatecas”.

Fuerte es el Repudio

-EL ASESINATO del estudiante Jorge Iván Ávila Correa, producto de la golpiza que le propinaron un hijo de ‘El Rey Da­vid’, desgobernador de Zacatecas y otros seis juniors, a causado fuerte repudio del pueblo a la clase política, integrante del Poder Ejecutivo, por lo que varias casas encuestadoras ponen a ‘El Rey David’, como el peor gobernador del país.

“ME PLATICAN que es tal el repudio que, cuando la gente se topa con ‘El Rey David’ mucha gente le da la espalda, se voltea a otro lado o mira hacia arriba”.

-A MÍ me sorprendió que en la Cámara de Diputados a Jorge Iván le guardaran un minutos de silencio, comparando su muerte a la de millones de mujeres que mueren por cáncer de mama, a las que también les dedicaron ese homenaje -.

-PUES AHÍ está el Enrique Laviada Cirerol, diputado local que condenó el asesinato a golpes del estudiante Jorge Iván: es muy lamentable la golpiza que le costó la vida:

‘ES MUY lamentable que estas cosas sucedan en Zacatecas, y las autoridades están obligadas a investigar el hecho y llegar a esclarecerlo. Lo que vendría des­pués es actuar en consecuencia y quienes fuesen culpables paguen por su delito o presunto delito. Hago votos porque la investigación sea a fondo y seria para que cualquier persona que resulte implicada, independientemente de su condición o re­laciones familiares, de la cara ante la ley:

‘SON MOMENTOS en los que se ponen en prueba a las instituciones, a los personajes de la vida pública del estado, a la Fiscalía General de Justicia (FGJE) ya que son retos que la institución tiene que asumir. Se trate de quien se trate, insisto, es evidente que este hecho ha consternado a sectores importantes de la sociedad y se debe actuar con prontitud y eficacia para encontrar a los responsables. De comprobarse quienes son los presuntos responsables se debe actuar con todo el peso de la ley:

‘LOS SEÑALAMIENTOS hechos hacia personajes relacionados con el poder no deben ser una limitante para la investigación de los delitos, eso si lo quiero decir con toda claridad’, finalizó el diputado.

El Estado ha Perdido el Control: José Juan Estrada

EN CUANTO al diputado José Juan Estrada Hernández, expresó a nuestro compañero Manuel Domínguez Caldera que ‘el estado ha perdido el control, en tema de inseguridad eso es definitivo, fuera de percepciones o números, noso­tros aquí vivimos.

‘ES TERRIBLE lo que se está vivien­do, es lastimoso pero creo que no hay coordinación entre los propios Poderes y los actores políticos, que debe de cambiar’.

Tres Tarjetas de Investigación Sobre el Asesinato de Jorge Iván

-DESPUÉS de guardar silencio por más de tres meses, hasta ayer el “Pelón” Murillo se dignó a informar a la prensa que tiene tres tarjetas de investigación por el asesinato del estudiante Jorge Iván, en las cuales reconoce que fueron siete los sujetos agresores, entre los que figu­ran familiares directos de personas ‘del poder’, pero se reservó sus nombres, dijo la reportera Irma Mejía, corresponsal de El Universal, una de nuestras prestigiadas agencias de información.

“LO QUE me da mala espina es que ‘El Pelón’ Murillo haya declarado que ‘se otorgó asesoría a la familia del joven fallecido, a través de su asesor victimal, con quien se estuvo en una reunión cerra­da para informar los avances que llevan las indagatorias que le competen’”.

-PUES A mí también me dio muy mala espina, porque no sea que le vayan a fabricar un COVID-19, o un suicidio, recuerden -dice don Roberto- que Murillo tiene antecedentes de fabricar culpables, los abogados de la familia de Jorge y sus amigos deben de abrir bien los ojos y no dejarse sorprender por alguna mamada que haga Murillo a favor de los pinches asesinos-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.