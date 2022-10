“El Fiscal Debe Aplicar la ley a los Asesinos del Estudiante Jorge Iván”

Circula un Video en el que se ve las Caras de los Autores: Diputada Basurto

Por Rubén Palomo Macías

La diputada local, Gabriela Basurto Ávila, apuntó a Página 24 Zacatecas que desde la comisión de niñez, juventud y familia se presentará un exhorto a la Fis­calía General de Justicia del Estado (FGJE) para que su titular (Francisco José Murillo Ruiseco) asista al congreso del estado para que aclare el caso del asesinato del joven estudiante de preparatoria, Jorge Iván Ávila y con el dato escandaloso que informó el secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, donde menciona que hay 92 menores asesinados.

“Creo que nos deben dar una explicación, no tanto a los diputados sino a los zacate­canos ya que necesitamos saber que está sucediendo, nuestros jóvenes están siendo asesinados pero también están siendo reclu­tados por la delincuencia organizada. Espero que el martes se apruebe el exhorto para que el fiscal acuda a comparecer”, comentó.

La legisladora señaló que es preocupante que el asesinato del estudiante Jorge Iván Ávila esté involucrado el hijo de una fi­gura política tan importante en el estado, como lo es el gobernador David Monreal y añadió que espera que la fiscalía actúe con imparcialidad para brindar el derecho que todos los ciudadanos tienen a acceder a la justicia.

“Independientemente de quien haya cometido el delito (fueron 7 los júniors que provocaron la muerte de Jorge Iván a quien golpearon salvajemente con pies y manos), o como haya sido la situación los culpables deben pagar, existe un video y creo que contra esa prueba está imposible refutarlo. Existen jóvenes que se les ve la cara y se sabe quiénes son, la fiscalía debe responderle con fuerza a la ciudadanía ya que no pueden decir que no saben quién fue, no nos pueden decir que no saben quiénes fueron porque existe ese video muy claro, que ya ha circulado a nivel nacional, espero que no haya impunidad en el caso particular de Jorge”, añadió.

Gabriela Basurto apuntó que es imposible que un joven no salga a divertirse y que no tenga su derecho al esparcimiento, por lo cual no se puede victimizar a Jorge Iván Ávila de 19 años, ya que estaba disfrutando de su derecho, agregó que las autoridades tienen la obligación de prevenir que este­mos bien y que si se presentan estos hechos no queden impunes.

“Exhortamos a la fiscalía a que no se quede impune este tema y que nos aclare lo que ha sucedido con los 92 menores, porque son 92 menores de 18 para abajo, pero no se toma en cuenta a los de 19 a 29 años. Queremos que haya justicia para Jorge Iván y para todos los que han sido asesinados”, tronó.