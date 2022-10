Mi Jardín de Flores

Pinche “Pelón”, ¡Pero hay un Dios!

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 21 de octubre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Te­llo Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

No Cesan los Ríos de Sangre

¡DIOS DE mi Vida! ¡Sagrado Corazón de Jesús! No cesan los ríos de sangre, los Malos Organizados están sacrificando a niños, mujeres y hombres de todas las edades y este gobierno es incapaz de darnos la seguridad que nos prometió, igual que don Alejandro Tello Cristerna en el gobierno anterior. No se vale.

-‘EL DEIVIS’, madre Teresa, resultó un petardo, la violencia y la inseguridad continúan, además de que perjudican la economía, la educación y las inversio­nes, ¿dónde están la nuevas empresas que ‘El Deivis’ dijo vendrían a Zaca­tecas a invertir miles de millones de dólares?-.

-ESTO YA valió Chetos, el león no es como lo pintaban: en campaña, ‘El Rey David’ se pronunció contra la corrup­ción, la inseguridad, la falta de inver­siones, la corrupción, la impunidad y se comprometió a mejorar la educación, y ahí tiene otra bronca: uno de sus hijos, posiblemente alentado por el alcohol, acompañado de otros seis pirrurris, gol­pearon salvajemente con pies y puños al estudiantes de 19 años, Jorge Iván Ávila Correa, golpiza que le costó la vida, esto pasará a la historia, que yo recuerde no hay otra similar.

“BIEN decía aquella pancarta el día de la manifestación y plantón de protesta: ‘Si no puedes con tus hijos menos con el estado’, y es que fue una golpiza muy cabrona, el rostro de Jorge Iván quedó convertido en una masa san­guinolenta, los pirrurris atacaron como perros rabiosos.

‘¿Qué se Siente Tener un Hijo Asesino?’

“ESTABAN envalentonados, se sabían protegidos porque andaban de parranda con el hijo de ‘El Rey David’, y con guaruras de la Policía Estatal Preventi­va, con más razón: esos chavos hijos de papi, son criminales en potencia, si sus padres no los meten en cintura, les van a seguir dando problemas, ya comenzaron: esa pancarta que decía: ‘¿Qué se siente tener un hijo asesino?’, está muy gruesa.

“ESTO ES lo que deja la impunidad porque han de decir: ‘Si a los sicarios que matan gente todos los días, no les hacen nada, menos a nosotros’, y sí, la impunidad es extremadamente exagera­da y descarada.

“HOY VIERNES, por ejemplo, se cometieron, cuando menos, cinco ase­sinatos, incluyendo una mujer:

ZACATECAS, ZAC.- En la meritita Ciudad de Zacatecas mataron al con­ductor de un camión de transporte de personal; el asesinato ocurrió alrededor de la 1:00 de la mañana, en la calle Cax­canes, colonia Buenos Aires.

GUADALUPE, ZAC.- Un hombre y una mujer que salían de su casa, ubicada en la cerrada Barbanza, fraccionamien­to Viñas de Coruña, fueron cosidos a balazos por unos criminales que los estaban cazando; se presume que poco antes del ataque, vecinos llamaron a la policía para reportar a gente sospechosa, pero los uniformados no hicieron acto de presencia: el reloj marcaba la 1:00 de la tarde.

FRESNILLO, ZAC.- Un hombre que a las 4:20 de la tarde caminaba por la calle Gabriel Lugo, al llegar con el cruce con la calle de la Paz, colonia Industrial, fue cosido a balazo.

TRANCOSO, ZAC.- A plena luz del día, a eso de las 8:20 de la mañana, de una camioneta en movimiento, arroja­ron el cadáver de un individuo con un narcomensaje; a este hombre, lo habían secuestrado y torturado antes de matarlo a plomazos.

-¡CRISTO DEL Santo Entierro! Y todavía las autoridades policiacas tienen la desvergüenza de decir que la crimi­nalidad va a la baja; no tienen perdón de Dios, la mentira también es pecado-.

-SON UNOS desgraciados, infames, no tiene vergüenza; ayer el infeliz ‘Pe­lón’ del FrancIsco José Murillo Ruiseco, en una entrevista de radio salió a decir de que no había evidencias de que un hijo de ‘El Deivis’ había participado en la golpiza propinada con pies y puños de Jorge Iván, y que tampoco había pruebas de los el junior y sus compin­ches traían guardaespaldas de la Policía Estatal Preventiva, y que posiblemente Jorge no murió por la golpiza, sino por una intoxicación medicantosa, ¡pinche ‘Pelón’, para eso me gustaba, ¡pero hay un Dios!, ¿verdad, madre Teresa?-.

-POR SUPUESTO qué hay un Dios, pero primero debe ser la justicia terre­nal, doña Petra; y en este tiempo de tanta impunidad; la ley debe de aplicarse sin distingos, ya lo dijo la señorita diputada Gabriela Basurto Ávila:

‘DESDE LA comisión de niñez, juven­tud y familia se presentará un exhorto a la Fiscalía General de Justicia del Estado para que su titular (Francisco José Murillo Ruiseco) asista al congreso del estado para que aclare el caso del asesinato del joven estudiante de prepa­ratoria, Jorge Iván Ávila. Creo que nos deben dar una explicación, no tanto a los diputados sino a los zacatecanos ya que necesitamos saber que está sucediendo, nuestros jóvenes están siendo asesinados pero también están siendo reclutados por la delincuencia organizada. Espero que el martes se apruebe el exhorto para que el fiscal acuda a comparecer’: Gabriela Basurto Ávila.

-NO QUISIERA -interviene don Ro­berto- estar en los zapatos de ‘El Rey David’, menos en los de su hijo; no sé cuántos vericuetos tendrá que hacer Pancho Murillo, para intentar salvar al vástago del gobernador, pero ya todo Zacatecas tiene los nombres y hasta los domicilios de los ‘siente juniors asesinos’-.

-BUENO, yo me voy. Se queda con Dios y María Santísima de Guadalupe-.