Piden Ayuda Para Salvar la Vida de Abigail

“Pésimo el Servicio Médico de IMSS e ISSSTE”

Por Nallely de León Montellano

Hace seis meses la vida de Sandra Abi­gail Salinas presentó un cambio drástico al ser diagnosticada con Insuficiencia Renal Crónica, lo cual conlleva la urgencia de recibir un trasplante de riñón, sin embargo, el monto que debe pagar para poner a salvo su vida, es de 450 mil pesos, cantidad de la que, desafortunadamente no dispone.

La joven madre de un niño de 10 años, quien además estudia un doctorado en Estudios del Desarrollo en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), relató a Página 24 Za­catecas que, al enterarse de su padecimiento, su médico le sugirió buscar posibles donadores de riñón, comenzando por su familia; afortu­nadamente su padre resultó candidato para devolverle la esperanza de vida.

Pese a que su padecimiento es genético, y prácticamente lo ha llevado consigo toda su vida, no fue hasta mayo de este año que fue diagnosticada, pues luego de contraer CO­VID-19 , sus riñones dejaron de funcionar.

Ante ello, compartió que su único ingreso económico es la beca que recibe por ser estudiante bajo la modalidad de Conacyt, por lo que no le es posible reunir la cantidad que demanda su salud en un lapso menor a un año, tiempo mínimo que establecen las instituciones públicas para ser intervenida.

Abigail relató que en las instituciones mé­dicas públicas, existen 17 pacientes adelante de ella, a la espera de recibir el trasplante de algún órgano, por lo que para la joven resulta más difícil esperar uno o dos años para ser atendida, pues a pesar de que actualmente se encuentra estable, está consciente de que su situación podría cambiar de un momento a otro.

“Yo tengo Issste por ser estudiante de Co­nacyt, ahí sí me han atendido pero no están realizando trasplantes; y por ser estudiante de la UAZ tengo IMSSS, ya me acerqué también pero el problema es el tiempo de espera para llevar el procedimiento a cabo, el cual no tendría que esperar si pago en un hospital privado”.

También narró su mala experiencia al bus­car asesoría médica en el IMSS, pues asegura que el personal de enfermeras la atendió con hostilidad, por lo cual se sintió con desánimo de seguir contemplando a las instituciones públicas como opciones para salvar su vida.

“Eso también te desanima a seguir con el protocolo en esa institución, porque tú vas con tu carga emocional, con tu pesar de la enfermedad, y que te reciban con una mala cara, en lugar de que ellos te ayuden a lo que necesitas, también desanima”.

Ante la urgencia de reunir los 450 mil pesos que salvarán su vida, Abigail, se vio en la necesidad de hacer público su pade­cimiento, para solicitar la solidaridad de todas las personas que estén en posibilidad de donar cualquier cantidad para llegar a la meta de sus gastos médicos.

Afortunadamente la respuesta de la socie­dad ha sido alentadora para ella, pues ade­más de sus maestros de doctorado quienes ya se están organizando para contribuir a la causa, una importante cantidad de personas, han mostrado su solidaridad a través de donativos en especie y en efectivo.

Sin embargo, aún no ha logrado reunir ni la mitad de la cantidad requerida, por lo que, a través de este medio, hizo extensiva la solicitud de apoyo solidario para salvar su vida, pues, además de concluir sus estudios, su mayor sueño es ver crecer a su hijo y acompañarlo en ese proceso; también sue­ña con viajar, terminar su tesis, y concluir proyectos que emprendió antes de enterarse de que su vida corre peligro.

“Lo que me da fortaleza es el niño, pensar en que quiero seguir más tiempo con él, estoy muy agradecida por todo el apoyo que me han brindado las personas, yo pienso que vamos bien, pero todavía no llego ni a la mitad de lo que se requiere”.

Finalmente, dijo que, una vez que su salud se restablezca, además de cumplir sus objetivos de vida, buscará dedicarse a promover la donación de órganos, y al altruismo en hospitales y hacia personas que se encuentren en la situación que ac­tualmente está padeciendo, mencionó que, a pesar de presentar un cuadro de depresión a causa de su situación de salud, su deseo es vivir muchos años más.