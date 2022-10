“Tenemos un Desgobierno que Provoca Desorden e Impunidad”

La Seguridad Pública en Zacatecas no da Resultado: María Elena Ortega

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zaca­tecas, la activista social y ex legisladora, María Elena Ortega Cortés, recalcó que la sociedad no debe resolver el problema de la inseguridad, sino que deben ser las autori­dades las que se encarguen de garantizar la paz en la entidad. Mencionó que no se trata de generar polémica con la crítica hacia las estrategias y pocos avances en materia de seguridad, ya que como sociedad organizada también es posible exigir al gobierno que lleve a cabo el papel por el que fue electo.

Advirtió María Elena Ortega, que la prin­cipal deficiencia en la estrategia de atención a la crisis de inseguridad, se debe a la falta de comunicación entre los tres niveles de gobierno, sobre todo porque no han sabido distinguir entre la política y su tarea como representantes de poderes públicos.

Enfatizó que la sociedad cuida y estudia de manera profunda el autocuidado, la prevención, sobre todo propiciando la comunicación en las familias, ya que también la ciudadanía debe ser partícipe de la búsqueda de paz y la seguridad:

“Hemos constatado que la estrategia de seguridad pública en Zacatecas no da re­sultados, por lo que es necesario exigirle a las autoridades que se reúnan urgentemente para que se tomen las cosas en serio, además que revisen sus planes específicos y estra­tegias de prevención. Sobre todo por todos los casos que tenemos, desafortunadamente jóvenes, mujeres, estudiantes, son víctimas. Entonces necesitamos que nos garanticen que pueden hacer un buen trabajo de pre­vención e inteligencia, sobre todo porque tenemos derecho a la verdad”.

“Necesitamos que puedan tener una agen­da de información a la ciudadanía, para ver sobre los avances que se tienen conforme a las carpetas de investigación; además que debe ponerse un alto a la Impunidad. Vimos que no se ejerce la seguridad pública, que hay desorden y un desgobierno”.

“Desafortunadamente nunca nos imagina­mos cómo iba a escalar esta ola de violencia; pero no basta con decir que algo está mal, sino que hacemos un llamado a la ciudada­nía que primero reforzar la seguridad en las comunidades y colonias y así contribuir para que no siga lacerándose el tejido social”.

“En cuanto a los gobiernos, exigirles una y otra vez la articulación entre las administra­ciones municipales, estatales y federales. Y que revisen el por qué es fallida la estrategia que están implementando”, destacó