Mi Jardín de Flores

El Gobierno Duerme con el Enemigo

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Creo que el gobernador, su gabinete y la fiscalía deben asumir que el enemigo no está en los jóvenes, en la prensa, en la sociedad civil sino que lo tienen en la misma casa, en la impunidad, en el influyentísimo, en el encubrimiento y en la falta de empatía y una política pública que le permita a los zacatecanos salir a divertirse con la seguridad mínima indispensable’: Raymundo Romero Moreno.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 23 de octubre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

“Esa película ya la vi”.

-¿A QUÉ película se refiere, don Roberto?-.

-DICEN QUE en Netflix, siguen pasando la de los dos papa, ¿a ese se refiere, don Roberto?-.

-NO, MADRE Teresa; me refiero al boletín de prensa de Gobierno del Estado que hoy publica nuestro diario Página 24 Zacatecas, sobre Benjamin Medrano Quezada-.

-ESTÁN DESESPERADOS -contesta doña Petra-: quieren, con esa información en contra del Benjamín Medrano Quezada, enterrar las reacciones y reclamos por la muerte del estudiante Jorge Iván Ávila Correa, pero no lo van a lograr.

“HAY MUCHÍSIMA indignación no sólo en Zacatecas, sino en todo el país e, incluso, en el extranjero”.

-A MÍ YA hasta me da risa; es el esquema que data de los tiempos del RIP cuando era todopoderoso y lanzaban una noticia para cubrir otra:

‘BENJAMÍN N. está prófugo de la justicia -dice el boletín de la Secretaría de la Función Pública-, luego de que juezas de control y federal determinaran que hay sustracción de la justicia por parte del imputado. La persona inculpada decidió no acatar la orden de los órganos jurisdiccionales de presentarse voluntariamente a enfrentar los procesos entablados en su contra. El Gobierno del Estado tiene la determinación de erradicar la corrupción y hacer valer el Estado de Derecho y la justicia’.

-¡AY, QUE no mamen! ¿No acaso ya era prófugo hace meses? Están pen… tontos si creen que se van a burlar de la inteligencia de los zacatecanos, ¡no señor, esa mierda no nos la tragamos!-.

-ENTONCES, ¿ustedes creen que esta nota es un distractor, para restarle importancia al asesinato del joven Jorge Iván?-.

-POR SUPUESTO, madre Teresa, así se las gasta el PRI, y no olvidemos que las raíces de los Monreal son tricolores, así digan en su pedorro boletín de prensa que:

‘ANTE ESTOS hechos, la Secretaria de la Función Pública como las y los zacatecanos confían en que la Fiscalía General de Justicia del Estado realice su trabajo y ataque la impunidad en materia de corrupción que prevaleció en últimos años en la entidad zacatecana, ya que, en esta nueva gobernanza, se tiene la determinación de erradicarla y hacer valer el Estado de Derecho y la justicia’.

-JAJAJA… hablan de que ‘la nueva gobernanza tiene la determinación de atacar la corrupción y la impunidad’, pero si esto lo viene diciendo el propio ‘Deivis’ desde que andaba en campaña electoral, y el niño ni siquiera muestra su primer diente, ¡no se la jalen!-.

-HAY MUCHÍSIMA indignación, son muchos los estudiantes hombres y mujeres que han sido ultimados, pero al joven Jorge Iván lo mataron a golpes y se puede decir que fueron más de tres meses de agonía, ¿se imaginan lo que sufrió?-.

-LAS SECUELAS fueron minando su salud, hasta que su cuerpo no aguantó más-.

-YO NO he escuchado, salvo el señor fiscal don Francisco José Murillo, que su fallecimiento haya sido por otra cosa que no sea la golpiza que le propinaron los siete individuos, coincido con don Raymundo Moreno quien asegura que ‘el estudiante Jorge Iván fue asesinado ya que no perdió la vida por cuestiones naturales’, y le sorprende la insana declaración del señor fiscal de que el estudiante murió por ‘complicaciones médica e incluso que se había suicidado lo que me parece sumamente desafortunada la manera que desde la autoridad, sea cual sea gobierno del estado o la fiscalía, se ha pretendido desviar la atención del fondo del asunto, que radica en una golpiza inhumana y brutal que recibió el joven por un grupo de cobardes:

‘NO TENEMOS la certeza -continuó don Raymundo- si en ese grupo de cobardes había familiares directos del gobernador David Monreal Ávila, sin embargo también creo que quien debe clarificar la participación o no de un familiar suyo es el mismo gobernador.

‘ES COMPRENSIBLE la indignación social además de necesaria ya que la pérdida de una vida es lamentable y una vida joven es doblemente triste por el futuro que se trunca.

‘LA REACCIÓN de los estudiantes que realizaron la marcha es entendible y la autoridad debe asumir que esta clase de situaciones, que denotan encubrimiento por la participación de la Policía Estatal, ya que se provoca que la muy lastimada imagen del gobierno estatal siga demeritándose:

‘CREO QUE EL gobernador, su gabinete y la fiscalía deben asumir que el enemigo no está en los jóvenes, en la prensa, en la sociedad civil sino que lo tienen en la misma casa, en la impunidad, en el influyentísimo, en el encubrimiento y en la falta de empatía y una política pública que le permita a los zacatecanos salir a divertirse con la seguridad mínima indispensable.

‘EL GRAN tema es que no existen culpables y es retórico el discurso, el que la nota de algunos medios es que Jorge Iván falleció por negligencia médica es sorprendente porque pareciera que se pretende desviar la atención del fondo del asunto: el muchacho estaba en el hospital porque casi lo matan en la calle, personajes que aparentemente, por lo menos así ha trascendido por jóvenes que lo acompañaron, de tener el encubrimiento de la policía estatal.

‘LO QUE están buscando es la manera de limpiarle la cara al gobierno del estado, a la fiscalía y a la policía así como a un familiar, como el hijo del gobernador, que es lo que ha trascendido’.

-LA VERDAD, la verdad no es de dudarse, don Raymundo está muy bien informado-.

-TODOS LOS políticos deben de estarlo, yo recuerdo que antes, madre Teresa, todos los servidores públicos, aun los más modestos leían, al menos, un periódico-.

-CIERTO, ahora hay muchos que no leen ni el Santoral, puro tik tok, lo que hace que mucha gente esté desinformada de lo que sucede, por eso Zacatecas está como está, además de que no todos tienen chance de estudiar-.

Los Asesinatos:

“PUES INSISTE ‘El Cachorro de los Monreal’, que en Fresnillo los asesinatos están a la baja, lo que es cierto, pues ayer bajaron dos bajo tierra: al filo de las 11:20 de la mañana, a las puertas de a un pequeño restaurante ubicado en la avenida Hombres Ilustres esquina con la calle Plateros, en el mero centro de la Ciudad, balearon a Cristian de 35 años; herido, el joven fue trasladado al Hospital General, pero a las pocas horas falleció.

EN SAN José de Lourdes, municipio de Fresnillo, un individuo que previamente había sido secuestrado, torturado y asesinado a plomazos, lo fueron a tirar en la zona rural de José de Lourdes: el reloj marcaba las 10:00 de la mañana.

EN NINGUNO de estos dos casos mortales, hubo detenidos, por eso hay muchos asesinos a sueldo, tienen garantizada la impunidad.

EN GUADALUPE, a eso de las 11:30 de la mañana, después de haber terminado su turno, un comandante de la Policía Municipal de Zacatecas, fue baleado cuando conducía su vehículo en el fraccionamiento Paseos del Real; compañeros que patrullaban cerca del lugar, fueron notificados por el Sistema de Emergencia; rápidamente se dirigieron al lugar de los hechos y, al ver al compañero herido, rápidamente lo trasladaron al Hospital del IMSS, donde el jefe policiaco lucha por su vida.

Los Desaparecidos

HOY DOMINGO nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica tres Cédulas de Búsqueda: ÁNGEL EDUARDO GALLARDO JUÁREZ de 20 años, desapareció el 22 de octubre de 2022, en Zacatecas, Zac.

JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA DÁ- VILA de 39 años, desapareció en Loreto, Zacatecas, el 21 de octubre de 2022 y ANA LUCÍA ONTIVEROS de 15 años, desapareció el 21 de octubre de 2022.

SE CREE que fueron privados de su libertad para obligarlos a formarlos a las filas del crimen ‘organizado e inteligente’.

-ESTO CADA vez está peor: en la vida y en la muerte ampáranos gran Señora.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.