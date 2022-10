El Grupo Plural de Delegaciones del SPAUAZ Exige Información Sobre Legitimación del CCT

Piden al Rector Rubén Ibarra no Incidir en Temas Sindicales

Por Manuel Domínguez Caldera

En conferencia de prensa, efectuada en el Restaurante “La Cofradía”, representantes del Grupo Plural de Delegaciones del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), remarcaron que siguen exigiendo respeto a la Secretaría Ejecutiva del sindicato y al propio rector de la máxima casa de estudios del estado, ya que ambos han dejado ver su interés por dejar a los docentes y trabajadores sin prestaciones, que por ley les corresponden.

La exigencia continúa, ya que no les han dado informes sobre la situación actual y la legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), ya que requieren de una consulta para poder darle legitimidad con la mayoría de los trabajadores agremiados. Recordaron que en inicio, les comentaron que el contrato era el establecido en el periodo 2021-2022, aunque después cambiaron su versión para “simular una firma de convenio” para un CCT para el periodo 2022-2023. No obstante, dicho registro no ha obtenido respuesta del Centro Federal de Conciliación de Registro Laboral con sede en Zacatecas.

Asimismo exigieron al rector Rubén Ibarra Reyes a mantenerse fuera de los asuntos que competen a los trabajadores y su sindicato. Además demostraron que la única información que les han dado a conocer, se refiere al CCT del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (STUAZ).

Reclaman explicación sobre la “validez y veracidad” del certificado con datos erróneos; y por qué quieren legitimar el CCT del 2019; que entreguen el expediente del proceso, para verificar los derechos laborales colectivos; revisar el tabulador salarial y respetar los derechos obtenidos desde el 2020 a la fecha; entregar una lista de agremiados con derecho a voto.

Además, informaron que el Comité Ejecutivo del SPAUAZ, publicó en su página de la red social Facebook un documento para reunirse con la coordinación de delegaciones. Por lo que el grupo plural exigen les informen sobre los resultados de dicha reunión que ya se llevó a cabo sin consultar o informar a todos los trabajadores y delegaciones en los respectivos planteles y unidades académicas de la universidad.

“Para que la consulta sea válida, necesitamos que vayan a votar 50% más uno, y para que el CCT se legitime necesitamos que voten a favor 50% más uno, de ese porcentaje de los que acudieron a votar, es decir que si en el padrón hay dos mil 963 agremiados con derecho de voto, deben votar un mínimo de mil 483 para que sea válida; y para que se apruebe la legitimación de esos mil 483, deben votar a favor mínimo 743 personas, según estimados”, señalaron.