La Glosa del Primer Informe de David, fue un ‘Circo Legislativo’”

Los Diputados lo que Quieren es Sobresalir: Rivera Nieto

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacatecas, Alejandro Rivera Nieto, representante del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado Zacatecas (Sitez), se agregó a la crítica social contra los diputados ante la “simulación” y “espectáculo circense” que realizaron en la reciente Glosa del primer informe de la “Nueva Gobernanza”, de Davis Monreal.

Enfatizó que si bien muchos de los legisladores han cuestionado el actuar de las dependencias públicas estatales, otros también le han tomado la medida a la “puesta en escena” y han utilizado los reflectores para estar a favor de la sociedad, aunque la propia ciudadanía recuerda que algunos legisladores han sido parte del problema aunque ahora buscan la redención.

“La Glosa le quita la obligación a un gobernante para rendir un informe concreto, porque narrar todo lo que han hecho sería imposible. Pero ahora han sido parte de un “circo” con situaciones que representan los “egos”, ya que hay diputados que ven este escenario para sobresalir.

“Como dicen, de lengua nos comemos hasta tres tacos. Pero ellos debieron hacer un análisis y estudio desde que inició la administración, ya que el Legislativo cubre un aspecto importante al vigilar el uso del recurso aprobado para que el gobierno invierta y desarrollo en Zacatecas. Pero claramente se ve que no tienen visión, ellos sólo van a gritonear y a señalarse, tanto uno como otro robo, por lo que es una situación que debería desaparecer, para que el Jefe de Ejecutivo acuda a rendir un informe amplio”.

“Además que vayan a informar a la sociedad, no para que se encierren en un recinto legislativo a ver si hicieron o no su trabajo, ya que a final de cuentas la ciudadanía es la que conoce si hicieron las cosas. Se ha dejado de ver la seguridad pública, afecta a toda la sociedad y a todos los sectores, que han perdido la vida”.

“La Glosa ha sido una guerra de egos personales, la cual no nos interesa a la sociedad, porque los legisladores también le han quedado a deber mucho a la sociedad zacatecana en complicidad con el gobierno del estado al manifestar informes que no tienen sentido alguno, porque a final de cuentas el gobierno es el que debe informar sobre lo que ha hecho; mientras que los que juzgaremos seremos los ciudadanos. Porque la sociedad y los ciudadanos debemos tener una mayor participación política, para no sólo criticar, sino ir al campo de la participación para darle un rumbo diferente a Zacatecas”, mencionó.