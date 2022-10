Mi Jardín de Flores

El Fiscal Murillo Pretende Salvar a Hijo del Gobernador

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“La muerte del estudiante Jorge Iván fue por la golpiza y no por una saturación de medicinas. El tema se está prestando a un acto de impunidad de juniors inconscientes que abusan de la posición que sus padres les brin­dan. No encontramos razón para que el hijo del gobernador tenga vigilancia de la Policía Estatal. El fiscal nos debe una verdad real a la sociedad, pero veo que todo se perfila a un contubernio para brindar impunidad en el caso’: Raymundo Carrillo Ramírez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 24 de octubre de 2022.

Es Muchísima la Indignación por la Muerte del Estudiante Jorge Iván

-LA SEÑORITA diputada, Karla Val­dez Espinosa, en entrevista con nuestro compañero reportero Rubén Palomo Macías, que hoy lunes publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, habló en torno a la muerte del estudiante de pre­paratoria Jorge Iván Ávila Correa, y la legisladora no se anduvo por las ramas:

‘SABEMOS –dijo- que un hijo del gobernador David Monreal, participó en la golpiza a Jorge Iván, desde el Congreso Exigiremos que su muerte no quede impune’.

-PUES OJALÁ y los diputados no se dejen $educir, porque entonces sí, como dice don Roberto, va a valer chetos-.

-YO NO me explico -tercia don Ro­berto- por qué el fiscal Francisco José Murillo Ruiseco está elaborando tres carpetas de investigación que, como declaró hace unos días, dice que el fallecimiento del estudiante de 19 años fue por ‘intoxicación medicamentosa’, ‘suicidio’ u otras vainas, pero no por la brutal golpiza que le propinaron los siete junior. Por favor, no mame, nadie le va a creer y pasará a la historia como cómplice de ese asesinato, así lo veo y así lo ve, al menos, todo Chalchihuites, aquí no nos chupamos el dedo, y nos encabro… (censurado) que intenten burlarse de nuestra inteligencia.

“UNA COSA es cierta: si no hubiera sido por esa golpiza -vea cómo quedó su cara, ¿se imaginan los golpes inter­nos?- Jorge Iván estuviera vivo, así es que no salgan con mamadas que, insiste, nadie les cree: al estudiante de prepa lo mataron, no murió por otra cosa, esa in­humana golpiza yo la hubiera resistido”.

-TODO mundo coincide: ‘Jorge Iván no murió, lo mataron’, incluso en la marcha y plantón de protesta del martes anterior, no sólo lo gritaron al unísono, sin que lo escribieron de puño y letra en las pancartas.

DON RAYMUNDO Carrillo Ramírez, presidente estatal del PRD, en entrevista con nuestro compañero Rubén Palomo, que hoy lunes publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, asegura que existe un contrasentido en las decla­raciones de don Francisco Murillo Ruiseco, fiscal general de Justicia del Estado, en una entrevista que le hicieron en la radio:

‘LAS DECLARACIONES del fiscal, Francisco Murillo Ruiseco -subraya don Raymundo- van en contra de lo que han declarado los testigos, que participaron en la marcha solicitando justicia por la muerte del joven estudiante.

‘DIGO QUE hay contrasentido porque las declaraciones del fiscal son afirma­tivas, él prácticamente declara que la muerte de Jorge Iván no es derivado de los golpes que recibió sino de una saturación de medicamentos. Pero se contradice porque él había planteado que de las tres carpetas que se abrieron no quería decir nada hasta que tuviera conclusiones pero al decir que la muerte del joven fue por medicamentos lo hace de una forma concluyente.

‘ADEMÁS DE que -continúa- en las declaraciones del fiscal dijo que toda­vía no existe un informe médico oficial y en otra de las posibles carpetas de investigación se está investigando la participación del hijo del gobernador David Monreal, y también hay un con­trasentido salvaguardando identidades y, nuevamente, a las declaraciones de los testigos:

‘LOS AMIGOS de Jorge Iván iden­tificaron la participación de policías estatales. En el video que se ha com­partido del acto violento no se puede definir a quienes participaron pero las declaraciones que hacen los jóvenes son categóricas, tajantes y claras. Todo parece apuntar a una impunidad por in­fluyentísimo, todo apunta de esa manera, no es la primera vez que el gobernador muestra indolencia’.

“DON RAYMUNDO agrega que, ‘en una opinión médica se señala que Jorge perdió la vida por un coágulo origina­do por la golpiza de que fue víctima; y termina:

‘SU MUERTE fue por la golpiza y no por una saturación de medicina. El tema se está prestando a un acto de impunidad de juniors inconscientes que abusan de la posición que sus padres les brindan. No encontramos razón para que el hijo del gobernador tenga vigilancia de la Policía Estatal. El fiscal nos debe una verdad real a la sociedad, pero veo que todo se perfila a un contubernio para brindar impunidad en el caso’.

El Señor Obispo, Monseñor Noriega Barceló, Alarmado

-LAS COSAS en Zacatecas se están poniendo gachas, muy gachas, porque además el consumo de drogas está au­mentando-.

-ESTOY DE acuerdo con usted, don Roberto, el señor Obispo, don Monseñor Noriega Barceló, está alarmado por ello, hoy lo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas:

‘VEMOS CON tristeza que el consu­mo de drogas está muy generalizado, no sólo en antros sino en escuelas y otros ambientes de jóvenes; pero también habló de la inseguridad tan alarmante y la violencia que va en aumento-.

Diez Asesinatos, al menos, en un día

–COINCIDO CON el obispón -reto­ma la voz don Roberto- la venta y el consumo de drogas va en aumento, pero la violencia le dice ‘quítate que ahí te voy’; ayer, por ejemplo, se cometieron, al menos, 10 asesinatos, tan sólo en tres municipios: Fresnillo, Pinos y Calera.

EL MUNICIPIO más violento y le­tal, fue Fresnillo: cinco asesinatos y un herido a balazos.

EL SEGUNDO más violento y letal , fue Pinos con tres asesinatos a plo­mazos.

MIENTRAS que Calera quedó en tercer lugar con dos asesinatos a tiros.

Y DICEN los de la ‘Nueva Gobernan­za, liderada por ‘El Rey David’, que los asesinatos van a la baja; yo les contes­taría que ya no fumen esa porquería”.

-PER CÁPITA -dice doña Petra- Za­catecas ocupa el tercer lugar en asesi­natos-.

-¿CÓMO ANDÁREMOS en impu­nidad?-.

-YO CREO que en impunidad sí esta­mos en primer lugar, somos campeones en esa criminal rama-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.