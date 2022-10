Niega el General Marín que el Hijo del Gobernador Trajera Escoltas el día de la Golpiza a Jorge Iván Ávila

“Sólo el Gobernador Tiene Seguridad, no su Familia”, Asegura

Por Rubén Palomo Macías

Adolfo Marín Marín, secretario de Se­guridad Pública estatal, realizó su informe semanal comprendido del 17 al 23 de oc­tubre en donde mencionó a Página 24 Zacatecas y otros medios de comunicación que a lo largo de la semana se presentaron situaciones adversas y hechos de violencia que “dañan el trabajo de las corporaciones y afectan el ánimo y la percepción de las y los ciudadanos:

“Pese a esto no desistiremos en nuestras acciones por hacerle frente a quienes se dedican a dañar y violentar el orden público, nos mantenemos firmes, seguimos trabajan­do y generando acciones que nos permitan recuperar la seguridad y la paz social en Zacatecas”, presumió.

Adolfo Marín informó que «durante la semana se logró la detención de 62 personas por la probable comisión de un delito, 56 fueron puestos a disposición del ministerio público del fuero común y seis del fuero federal, además se aseguraron ocho vehículos relacionados con la probable comisión de un delito o por contar con reporte de robo, uno de ellos cuenta con blindaje artesanal.

«De igual forma se aseguraron 11 armas de fuego, 52 cargadores, 2 mil 756 cartuchos útiles y dos chalecos balísticos. Además se aseguraron 99 gramos y 271 dosis de diversos narcóticos, se destruyeron dos campamentos utilizados por la delincuencia organizada, una persona como no localizada fue ubicada y puesta a salvo y se localizó a cinco víctimas de extorsión en la modalidad de secuestro virtual.

La fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) reportaron que durante la semana se cumplimentaron 17 órdenes de aprehensión, obtuvieron 20 vinculaciones a proceso, 5sen­tencias y judicializaron 17 órdenes de cateo. Se abrieron 25 carpetas de investigación con detenidos y se celebraron 130 audiencias.

“La mañana del lunes, en diversos hechos registrados, en los municipios de Zacatecas, Trancoso y Ciudad Cuauhtémoc, se reportó la localización de cuatro personas sin vida, una de las víctimas es una femenina.

El miércoles, en el municipio de Loreto, efectivos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) fueron agredidos por sujetos arma­dos resultando un policía lesionado. Los elementos realizaban labores de seguridad en la cabecera municipal cuando detectaron vehículos con personas armadas lo que pro­vocó una persecución hasta la comunidad de San Marcos. Durante la persecución los elementos policiacos fueron agredidos con armas de fuego. El elemento lesionado fue trasladado de inmediato a recibir atención médica reportándose a salvo.

En el municipio de Monte Escobedo se registró una agresión en contra de elementos policiales que acudían a atender un incendio en una gasolinera y daños producidos con armas de fuego en un domicilio de esa demar­cación. Todo esto ocurrió en un área cercana de la comandancia municipal, elementos de la PEP comisionados en la demarcación fue­ron agredidos sin reportarse personas lesio­nadas, solamente daños materiales. La mesa estatal de construcción de paz determinó el reforzamiento en dicho territorio.

En la calle Paseo Díaz Ordaz de la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Zacate­cas, se registró una agresión en la que perdió la vida una mujer.

En el municipio de Loreto efectivos de la PEP fueron agredidos por sujetos armados, una elemento policial resultó lesionada. Los efectivos de seguridad se encontraban reali­zando acciones de seguridad en la comunidad de San Marcos. La elemento fue trasladada a recibir atención médica.

En el fraccionamiento Paseo del Real, en Guadalupe, un elemento de la Policía Muni­cipal de Zacatecas resultó lesionado luego de ser agredido con arma de fuego, afortunada­mente su estado de salud se reporta estable.

En la entrada a la comunidad de Carbone­ras, en Loreto, fueron localizados los cuer­pos sin vida de dos personas, un hombre y una mujer. Además, aproximadamente a un kilómetro del lugar se localizó un vehículo incendiado.

En el municipio de Calera se registró una agresión con arma de fuego en contra de tres personas, dos de ellas perdieron la vida.

Este domingo se registraron diversas agresiones que provocaron que seis personas perdieran la vida, cuatro en Fresnillo, uno en Calera y uno más en Enrique Estrada.

Como pueden observar varios de estos hechos se registraron en la zona sureste del estado, motivo por el cual la mesa estatal de construcción de paz determinó reforzar la presencia de autoridades de los tres órdenes de gobierno a fin de que se mantengan accio­nes operativas de contención y prevención en municipios como Loreto, Ojocaliente, Pinos, entre otros”, relató.

Adolfo mencionó como casos de éxito el aseguramiento de cuatro armas de fuego, 409 cartuchos, 27 cargadores y un chaleco balístico en el municipio de Pinos. Tras la cumplimentación de tres cateos en el municipio de Jerez se logró la detención de cinco personas, cuatro hombres y una mujer. Se seguro una arma larga, una corta, un vehículo y una motocicleta, ambos con reporte de robo, un chaleco balístico y poncha llantas.

En Monte Escobedo, tras una agresión, fueron detenidos tres sujetos armados y se aseguró un vehículo, tres armas cortas y dos armas largas. En el municipio de Fresnillo, también tras una agresión, fueron deteni­do dos hombres.

“Esta semana la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) puso en marcha el operativo San Judas Tadeo Villanueva con el objetivo de brindar condiciones de seguridad a los peregrinos, feligreses y visitantes en general que anualmente acuden a la fiesta patronal que se celebra el día 28 de octubre en el municipio ya mencionado.

En el operativo participan elementos de la PEP, Metropol, Policía Vial además de recorridos aéreos con el helicóptero de esta secretaría.

Las fuerzas de seguridad brindaron apo­yo y acompañamiento a habitantes de las comunidades de Jerez como Palmas Altas, Guadalupe Victoria y Miguel Hidalgo a fin de brindarles un traslado seguro para realizar compras de víveres, además de que se mantienen los recorridos de seguridad y vigilancia en esa zona”, comentó.

Al ser cuestionado por el señalamiento de la participación de elementos estatales en la golpiza que le costó la vida al joven estu­diante Jorge Ávila el secretario de Seguridad Pública aseguró que, desde que se suscitaron los hechos, se tuvieron comentarios al res­pecto, sin embargo dijo que se ha revisado la información en la secretaría sin que exista participación en los lamentables hechos.

“No hay ninguna participación de la PEP en esos hechos, esos es determinante y de­finitivo, nadie de la corporación participó. Entiendo pero el hecho de que se haga un señalamiento determinante sobre una autori­dad, eso no implica que sea determinante ni positivo, eso sirve para que las autoridades llevemos a cabo más investigaciones. Hasta ahorita no se ha identificado a un policía estatal que haya participado en esos hechos, eso lo confirmo”, aseguró.

Sobre si se utilizan a elementos de la cor­poración como escoltas de los familiares del gobernador Adolfo Marín negó rotundamente dicho señalamiento.

“La seguridad es del señor gobernador, por consiguiente no hay tal señalamiento en ese sentido”, sentenció.

Respecto al clima de inseguridad que se mantiene en el estado y a la situación que prevalece en el sureste del estado Marín Marín apuntó que mantiene su postura en el sentido de que se está avanzando y semana con semana se rinde el informe de resultados.

“Siempre he manifestado que no quisié­ramos que hubiera un solo homicidio en el estado, sin embargo se presentan porque hay dos fuerzas de la delincuencia que de alguna manera están llevando algunas actividades, quieren seguramente amedrentar a las fuer­zas de seguridad, sobre todo por los ataques a nuestras corporaciones, no vamos a bajar la guardia seguiremos impulsando nuestro esfuerzo.

«En Loreto se reforzó la fuerza por dos agresiones continuas, se estimó que esos delincuentes no se encuentran en el área, vienen a hacer sus actividades ilícitas y retornan a sus zonas de confort, pertenecen a otra situación distinta a la nuestra”, aseguró.

Debido a dichos hechos la autoridad mu­nicipal de Loreto realizó un llamado a tomar precauciones en el estilo de vida de los ha­bitantes y determinó reducir las actividades escolares y culturales del municipio. Debido a esto Adolfo Marín mencionó que son acti­tudes y decisiones municipales, quien tiene facultades autónomas, sin embargo consideró que no es la mejor opción.

“Independientemente de las acciones que se estén llevando en el área no implican nin­gún daño a los estudiantes, considero que la determinación de las autoridades municipales son extremas, sin embargo respeto la decisión de las autoridades que son responsables de su territorio.

Yo también tengo mi percepción, pedí a los presidentes municipales que me enviaran in­formación de cómo sienten la percepción de sus respectivas áreas y hasta ahorita la infor­mación que tengo yo es del 61% a favor. Lo hice a nivel estatal, siento que la percepción debe ser en forma de que comulgue toda la población y no una simple muestra en cada uno de los municipios. Respeto a las autori­dades pero no comulgo con ellas en el sentido de que tenemos otra percepción”, añadió.

Adolfo Marín reiteró que las agresiones a los elementos policiacos son debido a los re­sultados que se están dando, quitando armas, municiones, equipo y además detenciones de elementos de la delincuencia organizada, disminuyendo la fuerza de dichos grupos.

“Eso de algina manera incentiva las agre­siones a los policías que son quienes están llevando a cabo todas las actividades en ese sentido. Nosotros estamos tratando de pro­teger y evitar que se sigan presentando este tipo de ilícitos que daña a las corporaciones y a la sociedad, creo que ese es mi punto de vista del por qué de los ataques”, mencionó.

Respecto a la solicitud de policías puedan portar su arma en sus días de descanso men­cionó que es un mandato que se encuentra en la constitución y que no puede ser violado, sin embargo señaló que el hecho de traer un arma no quiere decir que se vayan a salvar.

“Yo les he dicho que se cuiden y se prote­jan, que no anden en lugares que no deben, tienen derecho a ir a disfrutar de un rato en el comercio, cine o baile, son ciudadanos como todos nosotros pero la ley no excepciona estados por la situación que prevalezca en el mismo, ojalá algún día se particularizara pero no nos metamos en más situaciones más que respetar la constitución y las leyes que están. Las recomendaciones son que no anden en altas horas de la noche, no transi­ten por lugares no concurridos, esos son los aspectos que se les dice para evitar que haya ataques”, añadió.

El secretario señaló que existen cerca de 200 elementos comisionados en municipios del estado, 17 municipios con elementos de la PEP y siete municipios más con presencia de Metropol.

“Respecto a los sueldos estamos viendo con el secretariado ejecutivo homologar los sueldos de los policías municipales, incre­mentarlo más para que haya un sueldo más atractivo. Es un programa que tenemos, es un programa que está en pie y que se está viendo por conducto del señor gobernador para que se homologuen los sueldos de los policías. En los municipios de lo que se quejan es de que no se cuenta con el recurso suficiente para tratar de erogar los gastos que percibe un policía municipal, sin embargo lo estamos haciendo a través del secretariado ejecutivo a efecto de que sean recursos federales, como un subsidio, para incrementar los sueldos para los policías municipales”, finalizó.