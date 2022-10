Si no lo Hubieran Golpeado, Jorge Seguiría con Vida: Alfredo Femat

“David Monreal Debe Cumplir con la 4T: No Robar, no Mentir, no Traicionar al Pueblo”, Dice

Por Rubén Palomo Macías

El diputado Federal, Adolfo Femat Ba­ñuelos, declaró a Página 24 Zacatecas que urge acelerar la investigación en el caso de la muerte de Jorge Ávila, estudiante golpeado salvajemente con pies y manos por siete jóvenes, entre ellos uno de los tres hijos del gobernador del estado, David Monreal Ávila.

Además, cuestionó que el Fiscal Murillo no quiera vincular la golpiza inhumana con la causa de la muerte del joven estudiante de 19 años.

“Lo real es que Jorge era un joven muy sano, era deportista, y si no hubiera sufrido la golpiza lo más seguro es que no hubiera perdido la vida. Es lamentable esta decla­ración de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) cuando dice que las causas de la muerte no tienen nada que ver con la golpiza”, tronó.

El legislador aseguró que esas declara­ciones irritan y molestan a la ciudadanía porque los videos del cobarde ataque son muy claros y contundentes. Agregó que en el video se puede ver a quienes participan en la golpiza y, por el bien de todos, el Fiscal Francisco Murillo Ruiseco tiene que ir a fondo sea quien sea el responsable.

“Cuando lo primero que dicen es que no hay relación entre la golpiza que le dan al joven con las causas de su muerte, yo digo que si nunca lo hubieran golpeado estaría vivo, era deportista que se metió a defen­der a una mujer que era víctima de acoso y molestias, ese fue su único pecado, actuar como un joven caballero, eso fue motivo suficiente para que un grupo de jóvenes le dieran tremenda golpiza”, señaló indignado.

Femat Bañuelos reiteró que por el bien de todos y del propio gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, la investigación tiene que ir a fondo tope a donde tope. La gente no es tonta y vio los videos, que ahora se quiera decir que no hay relación entre la muerte y el ataque es quererle ver la cara a la gente, agregó.

“No quisiera estar en los zapatos de la familia de Jorge porque aparte de haber perdido a un hijo que todavía les quieran decir que no hay relación, que no hay causa, esas son las cosas que no deben de pasar ya en este país”.

Y abundó:

«Como diputado federal, como ciudadano y como zacatecano lo que exijo es que se vaya a fondo en la investigación y que exista justicia, que vayan a dar a la cárcel los que realmente provocaron el deceso del joven”, añadió.

Alfredo Femat apuntó que se debe cumplir con los preceptos de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, como parte de la Cuarta Transformación y en ese sentido un gobierno del movimiento tiene que hacer que la justicia se imparta sea con quien sea, finalizó.