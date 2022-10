Mi Jardín de Flores

Comprobadísimo, no hay Lugar Seguro en Zacatecas

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Nosotros hemos mencionado que nos deberían tomar en cuenta como parte de la solución, sobre todo de la prevención, ya que consideramos que no hay dinero que alcance para la seguridad, pero sí podemos ser partícipes de la cultura para la paz. No sólo en el dicho, sino en el hecho; las herramientas que tenemos en las bibliotecas es lo que podría salvar a un ser humano. Si nosotros le cambiamos la mentalidad a algunos de nuestros usuarios, sean niños, jóvenes o adultos, con eso ya estamos contribuyendo’: Navidad Rayas Ochoa.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 15 de octubre de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

-SE LOS dije, las carreteras en todo el estado son harto peligrosas hasta de día, hoy sábado nuestro Diario Página 24 Zacatecas nos informa del cobarde asesinato de dos personas que viajaban en una camioneta sobre la carretera federal 23, a la altura de la comunidad San Tadeo.

“EL ATAQUE armado fue alrededor de las 8:30 de la mañana, son chingaderas, no se vale, esa carretera es muy transitada, a esa hora había mucho trafi co de vehículos, pero eso le valió ver… dolaga a los asesinos, ¿quién los frena, quién los detiene si el propio ‘Rey David’ les echa porras diciendo que los narcos son ‘inteligentes, además de organizados’?, ayer lo comentamos, hoy lo ratifi co, los zacatecanos estamos en peligro de extinción, porque todos los días nos matan a balazos o nos desaparecen, somos de los estados menos poblados del país, a pesar de ser tan extenso como Jalisco, por ejemplo”.

-PERO ADEMÁS -don Roberto- no hay lugar seguro porque los Malos Organizados no respetan ni la casa de Dios, ni la inocencia de los niños.

“LOS MALOS Organizados están en guerra contra los policías y la están ganando: ya son más de 40 entre mujeres y hombres a quienes han ultimados a balazos, y aquí sí ocupamos el nada honroso primer lugar en homicidios intencionales de policías, además de que cada vez Zacatecas es más peligroso”.

-TAN PELIGROSO -toma la palabra doña Petra- que mis parientes de Estados Unidos ya no van a venir para las vacaciones de fi n de año, hasta que regrese la paz y la tranquilidad a Zacatecas, recuerden que en las vacaciones de diciembre pasado les robaron todo y hasta la camioneta, nomás les dejaron lo que traían puesto y ya hasta querían dejarlos en traje de rana, sólo que se compadecieron de ellos porque estaba haciendo mucho frío-.

Hay Otra Cosa que También Anda mal, la Gobernabilidad

-EL ESTADO está de cabeza, todo anda mal.

Y otra cosa que me preocupa es la gobernabilidad… ¡Caray, no la hay! Cada quien camina por su lado, ya vieron que doña Maribel Villalpando Haro, secretaria de Educación de Zacatecas (Seduzac), dejó plantados a los diputados y no acudió a la Glosa del Informe de don David, ¿cuándo se había visto eso?-.

-PUES NO, al menos yo no lo recuerdo-.

-NI YO tampoco, lo cierto es que a esta mujer, la Maribel Villalpando, le quedó grande el puesto de secretaria de la Seduzac, pues ha tenido puros puestos chafas como el de vocal del Comité de Equidad de Género en la Seplader, subdelegada, profesora de educación preescolar y así-.

-ES CORRECTO, por eso a ‘El Rey David’ le critican mucho lo chafa de su gabinete, pues escogió gente para aprender, no para gobernar, así es que este sexenio, con este Gabinete, será de aprendizaje: ahí está el general, y el Fiscal, que sí conoce su chamba, pero es campeón de corrupción y de impunidad: Pancho Murillo está ahí para hacerle el paro a Alex y salvarlo de la cárcel.

OTRO QUE esta haciendo el trabajo sucio que dejó Alex es el secretario de Finanzas: Ricardo Oli-Bares Sánchez, quien tuvo el mismito cargo con Alex en la pasada administración.

“SON ellos los principales encargados de que no quede huella de las raterías de Alex, de quien me dicen que sigue viviendo en Los Ángeles, California, Estados Unidos, donde invirtió o pretende invertir la mayor parte de los cientos o miles de millones de pesos que se robó, con la complicidad de su esposa Cristi”.

-ENTONCES ya valió gorro, y yo quería ver a ‘El Pinocho de Bernárdez” y a ‘La Pelangocha’ de la Cristina en prisión-.

Las Bibliotecas Abandonadas

-COMO TODOS sabemos, las bibliotecas forman parte muy importante de la educación, ¿qué zacatecano no ha asistido a ellas? Recuerde doña Petra a don Arca dio, el nunca fue a la escuela, pero sí a las bibliotecas, en donde él solo aprendió a leer y escribir muy chingonamente, además de aprender historia universal-.

-CÓMO NO recordarlo, si a los niños les leía cuentos, los ilustraba, él hubiera sido un excelente maestro, lástima que nunca tuvo la oportunidad de estudiar, porque además hubiera sido un connotado docente.

“POR ESO hoy que leí las declaraciones de la Navidad Rayas Ochoa, directora estatal de Bibliotecas, le di la razón: ‘las bibliotecas deben considerarse espacios de fomento y cultura para la paz, nos deberían tomar en cuenta como parte de la solución’, no sólo contra la violencia, sino contra la corrupción: el gobierno de ‘El Deivis’ debe meterle dinero a las bibliotecas para que sean espacios agradables, libros muchos libros, yo les aseguro que los chavos de hoy, tan avispados, se inclinarán por leer un buen libro que estar como zombis en las idiotizantes redes sociales.

-ME PARECIÓ que la señora Rayas está algo desilusionada de este gobierno, pue fue muy clara al decir que:

-LAS BIBLIOTECA para mí siempre han sido templos del saber y, como doña Navidad lo dijo, en entrevista con nuestro compañero Manuel Domínguez: ‘Los centros bibliotecarios no sólo deberían ser considerados como inmuebles y obras de infraestructura, sino que deben ser dinámicos y espacios vivos para la convivencia y armonía de la sociedad en general’; y qué bueno que haya municipios interesados en socializar las bibliotecas ‘como un espacio para contribuir con la cultura de la paz y que genere cambios sociales que puedan aportar nuevas alternativas de coexistencia’.

¡Amorrr con amorrr se pagaaa!’

-LÁSTIMA QUE ‘El Deivis’ le guste más la fi esta donde el alcohol es el que manda, por eso lo han balconeado cuando anda bien pedote gritando ‘¡amorrr con amorrr se pagaaa!’, y ‘Vivaaa Zacatecasss!’-.

-PUES SÍ, se qué le gusta el chupe a ‘El Rey David’, lo que no tiene nada de malo: dos tres y pelas’, la brinca que tiene es que no dabe controlar el chupe: se le pasan las cucharadas y en cuanto comienza a hablar la caga, pero lo más cañón es que lo graban y ya valió chetos, porque después lo suben a internet.

“YO CREO que ‘El Rey David’, quien dice ser muy devoto del llamado ‘Santo Niño de Achota…

-DE ATOCHA, don Roberto, de Atocha-.

-SÍ, DE ‘Atocha’, debería de ir a su templo y jurar no tomar una gota de alcohol los cinco años que le faltan de su gobierno, y ahora sí ponerse a gobernar poniendo énfasis en los asesinatos y desaparecidos que van, ofi cialmente, a la par.

“HOY, por ejemplo, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica la Cédula de Búsqueda de: JOAQUÍN IBARRA RAUDALES de 31 años, desaparecido el 10 de octubre de 2022 en San Ignacio, Guadalupe, Zacatecas.

“Y, SEGÚN me dijo mi amigo el comandante, Joaquín Ibarra fue levantado por el narco, pero de esto nada dicen en la Fiscalía”.

-ES LO malo, los zacatecanos no somos menores de edad y debemos estar bien informados para nosotros mismos ponernos almejas y saber cuáles son sus modus operandi de esos malditos endiablados drogadictos-.

-ES CORRECTO, doña Petra-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.