David Monreal no Respeta a Poderes Judicial y Legislativo

Grave Error Rebajarles el Presupuesto: Rada Luévano

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacatecas, el abogado Jorge Rada Luévano, comentó que la violencia en el estado es un reflejo de la falta de coordinación entre diversos poderes, sobre todo por los problemas que siguen siendo evadidos por las autoridades de gobierno.

Resaltó que la percepción de inseguridad no sólo se trata de una estadística y debe ser tomada en consideración, ya que en el caso de los municipios como Zacatecas y Fresnillo, son parte de un núcleo de desarrollo económico.

“Sabemos que la inseguridad no es un tema actual y tiene muchos años, pero si bien es cierto que arrastramos un tema, también cuando se asume la responsabilidad de un gobierno se debe tomar sin echar culpas. Es como en un partido de futbol, tienes que asumir las responsabilidades, como lo que pasa ahora en el estado, porque esto genera incluso impopularidad y un desdén para las políticas públicas que está implementando el gobernador”.

Remarcó que no hay diálogo entre los poderes, incluso se perciben diferencias e imposiciones que limitan el trabajo en el ámbito estatal, tanto en los temas presupuestales como en el caso de los acuerdos para lograr avances y el desarrollo que requiere la sociedad zacatecana.

“A mi percepción no existe diálogo o respeto entre las instituciones, incluso desde que ordenaron recortar el presupuesto para los demás Poderes es una falta de respeto, para la seguridad de las personas que dependen de la garantía de estas instituciones. Si les reduces el presupuesto, repercutirá en su función, en el Legislativo y Judicial. Desde ahí es la imagen, no es que no haya un diálogo sino que no hay respeto, obviamente por eso no hay comunicación y siguen los problemas”.

Desacato de la Empresa Taurina (balazo)

En otro tema, sobre el proceso del amparo para impedir las corridas de toros en el estado, Rada Luévano dijo que continúan al pendiente del tema ya que no respetaron los marcos normativos, ni el Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA), como por la empresa encargada del espectáculo, tomando en cuenta que el propio coordinador general Jurídico (Ricardo Hernández León) expuso que fue la empresa la que incurrió en el desacato a la orden federal.

“Todos los argumentos que manifestaron las autoridades dentro del amparo, quedaron claro que fueron insuficientes, las medidas que tomaron respecto a acatar las medidas fueron insuficientes. Se determinó fundado el incidente de incumplimiento, respecto a eso la decisión fue denunciar a las autoridades frente a la Fiscalía General de la República, le dieron vista al Ministerio Público Federal por el probable delito de desacato y otros que resulten. Entonces creo que lo que vino a resaltar el coordinador jurídico está por demás, incluso puede considerarse una información incorrecta e indebida lo que están realizando”.

“Manifestaron que existe una denuncia por allanamiento de morada en la plaza, pero dónde queda el poder coercitivo del estado, para obligar a cumplir una disposición de una jueza federal, entonces no puedes justificar que una empresa se metió a la fuerza”.

Por último, remarcó que es un tema delicado para las autoridades que intervinieron en el amparo, ya que probablemente en pocos días se pueda proceder contra los responsables del desacato y los delitos que resulten responsables.