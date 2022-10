Mi Jardín de Flores

“El Escándalo del Siglo”

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Él (Ricardo Monreal Ávila) ya se clavó el puñal antes de que empiece la tragicomedia. Primer acto: él ya se mu­rió. Eso fue lo que hizo, ya es como esta muerte anunciada desde antes y quiere buscar una rendija cuando dice ‘nos va a dividir’. ¿No se dan cuenta? Monreal, está su cuerpo, pero ya no está su alma”: Layda Sansores San Román.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 25 de octubre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Sí, es un “¡Escándalo!”

HOY, AL despertar y después de darle las gracias a mi Padre Dios por un día más de vida, abrí mi tablet para consultar la edición de este miércoles de nuestro Diario Página 24 Zacatecas, y grande fue mi sorpresa al ver la portada: “¡Escándalo!”, Ricardo Monreal y Alito Moreno Fraguaron la Derrota de Claudia Anaya; Hoy, la Senadora Exige la Renuncia del Presidente del PRI, y veo las fotografías de don Ricardo Monreal, don Alejandro ‘Alito’ Moreno, la señorita Claudia Anaya y don David Monreal, los principales actores de esta tragicomedia po­lítica zacatecana, que se volvió viral en todo el universo político, ¿qué opinan ustedes?

-¡ES UN portadón, madre Teresa, un portadón!-.

-ES HISTÓRICA, esa portada, como para imprimirla a todo color, y colgarla en la sala, de la casa de ustedes-.

-ESA REVELACIÓN de doña Layda Sansores San Román, en su programa ‘Martes del Jaguar’ es muy interesante, im­portante: a mi mente vino la historia bíblica, cuando Salomé recibe la cabeza de San Juan Bautista, en el banquete de Herodes, quien le había dicho: pídeme lo que quieras-.

-MMM… algo así le habría dicho el tal ‘Alito’ a ‘El Monris’ y éste le pidió la cabeza de la Claudia, para que ‘El Deivis’ ganara a la mala la gubernatura; ‘Alito’ se lo dijo claramente a nuestro paisano-.

-’EL CHAMUCO’, es ‘El Chamuco’; pero esa negociación tiene, cuando menos, tres actores más: Alex, Cristina y Enrique Flores, presidente estatal del RIP.

“RECUERDEN que inicialmente Alex y Cristi declararon su apoyo a Claudia en, al menos, dos eventos públicos, pero luego recularon diciendo que estarían al margen de la contienda electoral, para no violar la ley, presumiendo de demócratas.

“OTRA, ¿quién nombró a Enrique Flores, presidente local del RIP?”

-PUES el tal ‘Alito’-.

-ES CORRECTO, luego de las eleccio­nes y de la ‘derrota’ aplastante del RIP y de Claudia, ‘Alito’ premia la complicidad de Enrique y lo reelige como presidente del RIP al mes siguiente: octubre de 2021, cargo en el que todavía ahí continúa.

-SU HIPÓTESIS, don Roberto, tiene visos de verdad, por eso don David no ha hecho nada en contra de doña Cristina y de don Alejandro, la autollamada ‘pareja gubernamental que, por cierto desde un día antes de la toma de protesta de don David como gobernador, salió al extranjero y desde entonces no se sabe nada de ellos-.

-ASÍ ES, madre Teresa: Alex también le entró a la negociación y contribuyó a la entrega de la gubernatura a ‘El Rey David’, a cambio de impunidad, pues el propio ‘Rey David’, acusó a Alex de haber robado al erario cerca de dos mil millones de pesos, sólo en el último año, ¿se imaginan todo lo que robó en en los cuatro años anteriores?-.

-¡HIJOS DE la chi… na poblana!, con razón sigue de Fiscal General de Justicia del Estado, el Francisco José Murillo Ruiseco, y en la secretaría de Finanzas, el Ricardo Oli-Bares Sánchez, para reforzar la impu­nidad de ‘El RaTello’ y ‘La Pelangocha’, quien en principio intentó ser candidata a gobernadora -’me los chingo a todos’, dijo en su momento- pero luego ‘El RaTello’ le corrigió la plana: ‘ella no será candidata a ningún cargo de elección popular, los dos nos vamos de la política’, ¿lo recuerdan?-.

-POR SUPUESTO, doña Petra, don Ale­jandro la pensó muy bien: la gubernatura no la iba a ganar, y si su esposa doña Cristina se hubiera postulado para senadora tal vez la hubiera ganado, pero corría el riego de ser desaforada y encarcelada, pues estaría a tiro de piedra.

“DON ALEJANDRO fue muy claro ‘me retiro de la política’, ‘al final de mi gobierno no quiero ir a la cárcel, ni ser perseguido’, dijo públicamente, palabras más, palabras menos, las tengo registradas-.

-POR ESO, ‘El Rey David’ estaba seguro de ganar la gubernatura, y por eso a todos los que lo apoyaron los mandó al carajo, porque su ‘triunfo’ se dio en una negociación, no sólo entre Ricardo Monreal y ‘Alito’ Cár­denas, sino también con la complicidad for­zada de Alex, Cristi y Enrique Flores entre otros que no sacaron la cabeza y actuaron en lo oscurito haciendo la talacha-.

-PERDÓN, pero faltaría el consejero del Instituto Estatal Electoral (IEEZ): don Virgilio Rivera Delgadillo, quien a final de su cargo fue premiado por don David, pues con la complicidad de diputados lo impuso como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a pesar de ser inelegible: el Articulo 100 de la Ley General de Institu­ciones y Procedimientos Electorales, ordena que para ese cargo se debe de tener, como mínimo dos años retirado de cualquier car­go; además de que por paridad de género, ese puesto le pertenecía a una mujer-.

-NO CABE duda de que Ricardo Monreal es un verdadero ‘Chamuco’-.

-¿QUÉ irá a pasar ahora?-.

-NADA, no va a pasar nada-.

-PUES, no lo crean, pero las senadoras del PRI-PAN-PRD, están apoyando a la señorita Claudia y, como están las cosas, no sería raro que promovieran Juicio Político no sólo contra don Ricardo Monreal y don ‘Alito’ Cárdenas Moreno, sino contra todos los que intervinieron en el fraude electoral, a favor de don David, por lo pronto, la señorita Claudia ya fijó su postura:

‘ALEJANDRO Cárdenas Moreno no sola­mente debe estar fuera de la presidencia de un partido político debe estar fuera de la política… yo no perdí, me entregaron’.

-YO CREO que don David debe de des­pedirse no sólo de sus aspiraciones de ser el próximo Presidente de México, sino también de Morena-.

-NO PASA nada, ‘El Monris’ es muy diablo y, sucio como está y oliendo a azufre, seguirá metiendo su cola dónde le plazca-.

-PERO LA Claudia es muy perseverante, no va a descansar hasta ver fuera del RIP al ‘Alito’, y a los Monreales les va a hacer la vida pesada. Al tiempo-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.