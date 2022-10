Es Falso el Señalamiento de Layda Sansores, Esas Pruebas Están Editadas: Ruth Calderón

“Yo Promoví el Voto en los Cañones”, Dice la Morenista

Por Rubén Palomo Macías

Luego de que Layda Sansores San Román, gobernadora de Campeche, declarara que la elección del año 2021 para gobernador en Zacatecas fue pactada entre el presidente na­cional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y el senador Ricardo Monreal Ávila a favor de David Monreal, la síndico municipal de la capital, la morenista Ruth Calderón Babún comentó a Página 24 Zacatecas que la conversación mostrada está alterada digitalmente.

“Todo es editable, todo se puede modi­ficar, yo no creo que a esa escala se hayan hecho pactos, mi percepción es que David Monreal ya tenía carga social con simpatía, no sabría que más decir al respecto. He percibido que hay mucho ataque y violencia verbal entre medios y actores políticos, eso está muy mal”, mencionó.

La síndico señaló que no se debe confun­dir a la gente con ese tipo de declaraciones ya que existe un clima de violencia con el que ya se está batallando en la entidad zacatecana.

“Ya hay mucha violencia física para con­tinuar con violencia verbal, para mí esos posicionamientos no tienen validez. Es un tema delicado, un señalamiento grave. Yo anduve coordinando la promoción del voto en los cañones y desde ese entonces yo veía mucho ánimo de la gente para nuestro líder David Monreal. Con base en eso todo es falso, no tiene lógica eso que se dice, reitero que todo es editable”, reiteró.

Ruth Calderón añadió que las pruebas pre­sentadas pueden ser analizadas para saber si son verdaderas o falsas y eso se deberían realizar con base en investigaciones.

“Creo que se debe investigar ya que cual­quier dicho trata de denostar la figura de actores políticos, eso no le sirve a México, no sirve que haya golpeteos entre partidos. Si todos nos pusiéramos a hacer lo que nos corresponde y no a tratar de opacar al otro haríamos un mejor trabajo los funcionarios y los actores políticos”, finalizó.