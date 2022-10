Mi Jardín de Flores

Ricardo, ‘Alito’, Tello, Enrique, Virgilio… Todo Contra Claudia

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Actualmente el gabinete (de David Monreal) no tiene las condiciones para poder impulsar la Cuarta Transforma­ción, porque está trabajando bajo un ré­gimen con un modelo anterior; entonces exhibiré que se está poniendo en riesgo la Cuarta Transformación en Zacatecas”: José Luis Figueroa Rangel.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 27 de octubre de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Qué Gacho nos Quemó “El Monris” a los Zacatecanos

HACE MUCHO que no me llamaban mis primas de San Diego, California, y anoche, lo hicieron; lo primero que me dijeron fue el escándalo que armó la Layda Sansores San Román, gobernadora de Campeche, por los correos electrónicos entre ‘El Monris’ y ‘El Alito’, donde claramente evidencian que sí actuaron a la mala para que ganara ‘El Deivis’ la gubernatura cometiendo fraude.

“ME DIJERON que el propio ‘Monris’, al decir que la Layda cometió ‘espionaje’, solito se echó de cabeza pues está aceptando que los correos son auténticos, y que el pro­blema se va a agrandar porque ‘El Monris’ dijo que la va a demandar penalmente.

“ELLAS, bueno, Cecilia, que está muy bien informada porque todos los días lee Página 24 Zacatecas, dice que si hay denuncia lo único que va a suceder es que el escándalo se haga más fuerte y capaz que la Layda se la gane pues hay expertos que pueden demostrar que los correos entre el ‘Alito’ y ‘El Monris’ son auténticos”.

-DEBE SER, porque además la empresa almacena millones de correos y hasta los tienen clasificados, entonces yo creo que a don Ricardo, como dice el Santo Padre Amaro, ‘le salió el tiro por la culata’-.

-NO VA a pasar nada, insisto -toma la palabra don Roberto-: Ricardo es muy hábil, tiene muchas tablas, es dueño del senado y en la mayoría de los partidos políticos tiene influencia, ha sabido negociar-.

-PUES SÍ, pero ¿qué son PAN-PRI-PRD juntos? Nada, a todos se los lleva mi ‘cabecita’ de algodón, a él sí, entre más le echan, más crece porque él sí es auténtico, derecho, no ‘El Monris’, menos ‘El Deivis’, tampoco el Saúl éstos para obtener un cargo, son capaces que vender su alma al diablo-.

-DOÑA PETRA, no lo mencione, está viendo como estamos en Zacatecas y usted llamándolo-.

-¡MMMM… el maldito se me presenta y lo agarro a jitomatazos!; además, mire: aquí traigo el escapulario que está bendecido por el Santo Padre Juan Pablo II, cuando vino a Zacatecas, hace ya 32 años-.

-¡JAJAJA..!, SE lo vendió en 500 pesos, un cura vivales, no olvide que yo sé la historia-.

-PUES ‘HAIGA sido como haiga sido’, dijo el borracho Calderón, pero yo le tengo mucha fe, además de eso no quiero hablar usted es ateo-.

-POR FAVOR discutan… sobre todo te­mas de religión todos salen perdiendo. ¡Ay, ya hasta se me olvidó!, ¿en que estábamos?-.

-EN QUE los Monreales, Ricardo, David y Saúl por cargos públicos son capaces de vender su alma al Diablo, entonces, eviden­temente ‘El Monris’, para ganar la guberna­tura para ‘El Deivis’, negoció la derrota de la Claudia, eso es evidente-.

“Y PUEDO apostar hasta mis ahorros, que en ese pacto maquiavélico estuvo ‘El Pinocho de Bernárdez’, por eso el ‘RaTello’ y su vieja la Cristina, que saqueó el SEDIF, gozan de impunidad, esa negociación estuvo cantada, por eso la Claudia ya salió en su facebook a reclamar y a exigir la renuncia del tal ‘Alito’, escuchen lo que escribió:

‘YO NO perdí; me entregaron.

‘SIEMPRE QUE he tenido alguna oportunidad entrego hasta el alma, quie­nes me conocen saben que es así.

‘DURANTE MUCHOS años trabajé y construí un camino posible para encabe­zar el Gobierno del Estado de Zacatecas, me gané gracias al esfuerzo, el apoyo de la gente y el acompañamiento de muchas personas un lugar en las encuestas para ser candidata a Gobernadora. Me gané un espacio legítimo para participar den­tro de la convocatoria de mi partido. Es cierto que sin las cuotas de género jamás se voltearía a ver el trabajo de las muje­res, por eso agradezco siempre esa lucha histórica por exigir se respeten nuestros espacios, pero el trabajo y el esfuerzo que siempre he dado es más que una cuota.

‘ES EVIDENTE que los buenos núme­ros que yo tenía para ganar la contienda también eran conocidos por los Monreal, por eso parecen haber intentado, por lo menos por una vía conocida, que yo no fuera la candidata ( y que no hubiera alianza). Pidieron al dirigente del PRI un candidato hombre que no se les pudo conceder, no se les pudo conceder debido a esas cuotas de género.

‘QUIERO agradecer a la dirigencia nacional del PAN y el PRD, haber vol­teado a ver mis números y apoyado mi candidatura, gracias a su disposición hubo alianza y hubo candidata.

‘ALEJANDRO Moreno Cárdenas no sabe todas las veces que yo, mi equipo y mi familia pusimos nuestra vida en riesgo en esa elección, Alejandro Moreno Car­denas no sabe de la dedicación de la mi­litancia del PRI para ganar esa elección, Alejandro Moreno Cárdenas no sabe de la generosidad de la militancia del PAN y del PRD para acompañarnos y luchar a nuestro lado por el triunfo… Alejandro Moreno Cárdenas no sabe nada de eso pero tampoco le importa.

‘POR LO que exhiben los recientes audios expuestos por la Gobernadora de Campeche, lo único que le importaba a Alejandro Moreno Cárdenas es que sus amigos los Monreal ganaran la elección en Zacatecas.

‘ESCUCHAR estos audios no solamen­te me causa un profundo dolor, también hay dentro de mí coraje y repulsión. Mu­cha gente de Zacatecas me arropó en esa campaña y causa una gran decepción dar cuenta de que por lo menos, desde dentro de uno de los partidos políticos de la coa­lición se estaba trabajando para perder, o por por lo menos ese era el deseo de buen ánimo del presidente del PRI; Alejandro Moreno Cárdenas, para con su amigo el Senador por MORENA Ricardo Monreal.

‘PARA mí esto significa una gran trai­ción, pero no solamente una traición a mi persona, es una traición a la militancia de un partido, una traición a la coalición y una traición a la democracia. Alejandro Moreno Cárdenas no solamente debe es­tar fuera de la presidencia de un partido político debe estar fuera de la política.

‘GRACIAS de todo corazón a todas las personas que me acompañaron en la elección al Gobierno del Estado de Zacatecas en 2021. Hoy con más convicción que nunca les puedo decir que no perdimos, nos entregaron’.

“HASTA LO escrito por la Claudia, es­toy segura que antes de escribir este texto en su facebook, se acordó de varias cosas raras, por ejemplo: cuando el presidente de un partido político pierde una elección, le dan aire, eso no pasó con el Enrique quien repitió en el cargo.

“AHORA, al Virgilio le da un cargo de magistrado violando la ley porque no cum­plía con los requisitos, además de que ese puesto era para una mujer por cuestiones de género y…

-¡SANTO NIÑO de Plateros, es Tardí­simo!

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.