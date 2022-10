Cada día se Deterioran más las Finanzas de Issstezac: Sánchez

Es Necesario Reformar la ley

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacatecas y otros medios de comunicación, José Igna­cio Sánchez González mencionó que si bien continúa el problema con pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado de Zacatecas (Isss­tezac), sólo podrán cubrir las prestaciones de fin de año, según la resolución que ordenen las instituciones.

“No vamos a cubrir el 2022, a menos que un órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación lo ordene. Los que ya tienen esta sentencia son alrededor de 150, pero es un porcentaje, ocho millones en re­lación a 156 que valía el aguinaldo de 2021. No estamos escamoteando el aguinaldo pero sí estamos atendiendo al ente de fiscaliza­ción superior”.

Además, expuso que el instituto de pensio­nes no cuenta con un recurso extraordinario para el pago de estas prestaciones, por lo que detalló que se debe ordenar este tema, sobre todo porque según la ley los entes públicos deberán ser subsidiarios en caso de que el Issstezac no cuente con el recurso suficiente para brindar las prestaciones, por lo que ten­drían que pedir apoyo de los entes públicos de donde provienen los trabajadores.

“Cada día se deteriora la situación finan­ciera del Issstezac, pero finalmente deben asumirse los derechos adquiridos con los trabajadores y pensionados del estado. El que resuelva un juez ya no habría medios que pudieran variar la información de un tribunal”.

“En este momento en la cuenta, desde lue­go que no tenemos; les hemos pagado con el flujo de caja operacional del Instituto, con lo que vamos teniendo diariamente. Pero el Issstezac vive de las cuotas y aportaciones del personal en activo, pero ¿cuánto apor­tan los activos para pagar el aguinaldo a los pensionados? “Es un concepto que no está agravado, porque se quiere pagar a los pensionados un aguinaldo, pero los activos no cooperan. Eso es una deficiencia de la ley, no del Issstezac, sino de la ley. Por eso nosotros aspiramos a una reforma a la ley, para tener esa apertura para discutir los temas”, finalizó.