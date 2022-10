Presentan Obra Literaria de Martha Lilia Tenorio, Basada en Borges y Góngora

“Este Libro ha Sido el más Difícil de mi Vida”

Por Nallely de León Montellano

Autoridades de la Unidad Académica Preparatoria (UAP) de la Universidad Autó­noma de Zacatecas (UAZ), participaron en la presentación del libro Borges y Góngora: Un diálogo posible de la autoría de Martha Lilia Tenorio.

El evento se llevó a cabo en el patio cen­tral de rectoría con la presencia de decenas de estudiantes de preparatoria, quienes se mostraron interesados por saber acerca de la creación de dicha obra literaria.

El libro está catalogado como un producto de pandemia debido a que la autora lo escri­bió justamente durante el aislamiento que ocasionó el COVID-19.

En su mensaje, Angélica Colín Mercado, directora de la Unidad Académica Prepa­ratoria (UAP), mencionó que la actividad mencionada fue pensada específicamente para la formación integral de la planta estu­diantil de la UAP.

“Difícilmente nos enseñan a la lectura, nos obligan a la lectura porque es un mecanismo para poder comunicarnos, sin embargo, la pasión y el desarrollo, y apropiarnos de la misma lectura es lo que realizan los docen­tes”, señaló.

Refirió que “la literatura permite a los lecto­res tener una visión más profunda de la vida, es la suma de experiencias, el enfrentarse a situaciones que, aunque tal vez lejanas llevan siempre a reflexionar acerca de la manera en que las ha resuelto un personaje”.

En este sentido, llamó a los estudiantes a experimentar el mundo de experiencias y emociones que implica la literatura para, de este modo, permitirse a sí mismos ser quienes obtengan una conclusión de la lectura reali­zada, así como un resultado que enriquezca su manera de ver la vida, lo cual dijo, es un gran compromiso.

También agregó que, fomentar la cultura de la lectura, es encaminar y motivar a las y los alumnos a que continúen con el camino de sus estudios lo cual dijo, de lograrse sería un beneficio para toda la comunidad univer­sitaria y la sociedad en general.

Martha Lilia Tenorio, autora de la obra literaria, mostró gran optimismo durante la presentación de su libro, pues agregó que nunca había presentado una obra ante un público numeroso.

La artista compartió que, particularmente este libro ha sido el más difícil de su vida, pues responde a una inquietud muy personal para su vida, que se encamina a la poesía de Borges y Góngora, este último, dijo, la ha salvado en momentos muy importantes de su vida.

Pese a que contrario a haber estudiado la obra de Góngora por más de 30 años, caso contrario en el caso de Borges, explicó que decidió trabajar bajo la influencia de ambos poetas.

“En esta ocasión me salí completamente de mi zona de confort, y este libro implicó una aventura intelectual que el tiempo dirá si la osadía tuvo sentido, o no, pero me lo debía a mí misma porque hace mucho que tengo esa inquietud de la relación entre Borges y Góngora, y es un libro que yo creo que son los que más se quieren cuando obedecen a una inquietud tan íntima”, finalizó.