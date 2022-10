Mi Jardín de Flores

En Zacatecas, el Narco Sigue Gobernando

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘No puede haber vínculo con la delincuencia organizada y tiene que haber honestidad en la conducción de la política pública, particularmente, en materia de seguridad; en la atención a las causas; en atender a nuestros jóvenes’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 30 de octubre de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

No hay Gobierno, en Zacatecas Manda el Narco

-SEGÚN las autoridades, ayer sábado fue un día muy “tranquilo” en el estado-.

-NO TIENEN vergüenza -interviene doña Petra- esos malditos son unos ineptos, corruptos y huevones; la violencia y la inseguridad continúan: no hay gobierno, en Zacatecas manda el narco, eso está comprobado desde que desgobernaba ‘El RaTello’-.

-NO DAN tregua, los Malos Organizados no descansan: sus maldades letales las cometen a todas horas del día-.

-TIENEN PATENTE de corso -tercia don Roberto-, que les da derecho a matar, robar, cometer cualquier crimen sin que nada les pase.

“AYER, POR ejemplo, en Calera de Víctor Rosales ejecutaron a un individuo cuando caminaba por la calle Teúl de González Ortega, colonia Solidaridad, ¿y saben cuál es la chamba que tienen asignada nuestro glorioso Ejército Mexicano y la Guardia Nacional? Acordonar las áreas en donde se cometen los asesinatos, mientras Servicios Periciales levantan evidencias, abren la clásica tarjeta de investigación y trasladan el cadáver de la víctima al Semefo, en vez de que se pongan a vigilar las carreteras, o cercar áreas en los cuatro puntos cardinales de las ciudades para evitar la fuga de los asesinos, pero no lo hacen, ¿por qué?”.

-PUES PORQUE son órdenes de sus superiores, ya sea de la Guardia Nacional o el Ejército Mexicano, e incluso, de el propio’Deivis’, ¿no? Él es el gobernante-.

-APENAS ayer comentamos que la gobernadora de Aguascalientes, la doctora Tere Jiménez Esquivel pidió el apoyo de nuestro señor Presidente, don Andrés Manuel López Obrador, para llevar a cabo su programas de seguridad: que elementos de nuestro Glorioso Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional vigilen las carreteras, mientras las policías municipales y estatales dan seguridad a las ciudades y poblados-.

-ES QUE allá, madre Teresa, sí les interesa gobernar, aquí el ‘Deivis’ cree que él es una especie de emperador y que el pueblo le debe rendir pleitesía; que no mame, que ya despierte de sus sueños, un gobernador debe de cumplir con sus funciones de: ‘administrar, coordinar y complementar la acción de los municipios y servir como intermediario entre éstos y la Nación, para garantizar la continua y adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios que la ley y la Constitución Política establezcan’, así de simple: “… lo que la ley y la Constitución Política establezcan”, no que ande de borrachote en el Congreso Charro y de parranda en los municipios; se pone tan ebrio que hasta se le traba la lengua, ¿a poco no sabe el mal ejemplo que les está dando a sus hijos?, uno de sus chavos esta acusado del homicidio del estudiante Jorge Iván, que murió a consecuencia de la golpiza que recibió de pies y manos de siete parranderos muchachos, entre ello un hijo y un sobrino de ‘El Deivis’ , pero ni así entiende el insensato-.

-ESO DE que la Federación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, vigilen las carreteras las 24 horas del día está chido -dice don Roberto- pues ayer, como lo escribe nuestro compañero Margarito Juárez González, ‘RaTellos empistolados’ robaron dos camionetas: una GMC y la otra Jeep Cherokee, a plena luz del día.

LA PRIMERA fue a eso de las 8:20 de la mañana, en la carretera federal 45, a la altura de Río Florido; y la siguiente al fi lo de las 9:30 de la mañana en la carretera federal 49, a la altura de Rancho Grande.

ADEMÁS del asesinato a balazos y del asalto y robo de las dos camionetas, se cometió un secuestro o privación ilegal de la libertad, como quieran clasifi carlo: uno hombre de 38 años viajaba con su esposa y cuñada en una camioneta Chevrolet S10, sobre la carretera estatal que lleva a la comunidad Plenitud, cuando vehículo se les cerró y secuestraron al conductor; esposa y cuñada pusieron la demanda respectiva. Desde entonces no se sabe nada de él.

YA POR la tarde, en la cabecera municipal de Guadalupe, alrededor de las 17:00 horas, sobre la calle Villas del Vergel, colonia del mismo nombre, una mujer fue atacada a balazos; grave, fue trasladado al hospital más cercano en donde cirujanos y enfermeras luchan para rescatarla de las garras de la muerte.

“VAYA sábado tan ‘tranquilo’ presumen los de la ‘Nueva Gobernanza’, ¿verdad?”.

-PUES NO por nada la diputada local, la señorita Karla Valdez Espinoza, declara hoy domingo a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que ‘estamos en un estado de crisis, estamos llenos de narco bloqueos, de secuestros, de cobro de piso, y eso hace también que en Zacatecas no incremente su economía, que los inversionistas quieran venir a invertir sus recursos, sin embargo, apelamos a que el cambio de estrategia de seguridad se dé’.

-PUES ESO no sólo lo dice la Karla, madre Teresa, sino todo Zacatecas, estamos más jodidos que cuando nos desgobernaba ‘El RaTello’, no hay inversiones, el desempleo va en aumento, aquí en Chalchihuites también nos está pegando gacho la crisis, las ventas han bajado 20% por ciento, mínimo, y ‘El Deivis’ nomás a risa y risa, como si se burlara de la situación que todos padecemos en Zacatecas, menos él y su gabinete-.

Noemí Sospechaba el Fraude Electoral que Fraguaron Ricardo y ‘Alito’

-REVELADORA, la entrevista que nuestro compañero Rubén Palomo le hizo a la Noemí Berenice Luna Ayala, diputada panista federal, sobre el descubierto acuerdo que hubo entre ‘El Monris’ y el ‘Alito’, para que la Claudia perdiera la elección y ‘El Deivis’ llegara a Palacio de Gobierno: ‘Nosotros creímos profundamente en la coalición ‘Va por México’, integrada por los partidos PAN, PRI y PRD, y Claudia Anaya era una buena candidata’, dijo y que ellos le echaron todos los kilos a la campaña electoral, pero que no dejaron de ver muchas anomalías, entre ellas una clara persecución desde la Secretaría de Seguridad, quien debería de buscar y atrapar a los delincuentes, pero se dedicó, subrayó, a perseguirlos-.

-PERO LA Secretaría de Seguridad, era del gobierno priísta de don Alejandro-.

-PUES por eso ahí se ve que la chapuza acusa-.

“CON RESPECTO a los correos electrónicos entre ‘El Monris’ y el ‘Alito’, presidente Nacional del PRI, la Noemí dice que es ‘absolutamente reprobable’ lo que ambos hicieron y remata:

‘YO CREO que al fi nal del día David fue impuesto por su hermano Ricardo Monreal, esto es una pena porque reconozco en el senador a un hombre astuto, talentoso y preparado pero no es la primera vez que digo que ha querido instalar un cacicazgo familiar en el estado’.

-ES UN escandalazo, ahora ya todo mundo está esperando que Layda Sansores San Román, gobernadora de Campeche, dé a conocer nuevas truculencias de Ricardo, en su próximo ‘Martes del Jaguar’, mientras que Ricardo busca que la gobernadora de Campeche sea desaforada para llevarla a juicio, por revelar lo sucedido entre él y ‘Alito’-.

-JAJAJA…, pinche ‘Chamuco’, que ni le siga, porque la Layda es mucha pieza y debe tener más información sobre esa y otras transas, no olvidemos que ‘mi cabecita de algodón’ lo aborrece por traidor, aquí mismo en Zacatecas se lo recordó, estando ‘El Deivis’ presente: ‘traidor’; es más, yo le apuesto a la Layda-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.