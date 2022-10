El Gobierno de David Monreal es Infame, Decepcionante e Incapaz: Fernández Noroña

Al Compañero Ricardo Monreal, la Militancia no le Tiene Confianza”

Por Manuel Domínguez Caldera

El diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, ofreció una conferencia de prensa, con la intención de informar acerca de una gira que realiza por el país para dar a conocer sus aspiraciones personales para contender por la sucesión presidencial.

Además, comentó que trabajarán en varios temas, junto con Morena, con quienes esperan ir en alianza y repetir fórmula para las elecciones de 2024.

Expuso, el también coordinador nacional de afiliación del PT, que ha visitado la entidad y algunos de sus municipios como Pinos, Juan Aldama y Fresnillo; refirió que es un recorrido “singular”, porque es parte de un proceso de “no campaña” pero sí con la intención de posicionarse como sucesor de la presidencia de la República.

Celebró que a él le hayan incluido en las listas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo Fernández Noroña que agradece el respaldo del PT, pero que esperará a las encuestas para ir en la contienda por parte del movimiento.

Según el senador, será la ciudadanía la que elija a los candidatos, por lo que no será designado por el actual presidente, por lo que dijo que la unidad del movimiento será fundamental para continuar con el proyecto que arrancó en 2018.

Además, en su análisis hacia el estado, mencionó que no puede dejar de retomar que es una pena que “Nuestro compañero y amigo David Monreal le ha quedado a deber a todo Zacatecas, su gobierno ha sido, para no ser tan duro, diré que ha sido infame, con una decepción absoluta e incapacidad manifiesta”.

Además, recalcó que el tema de la inseguridad es terrible y que le “cargan la mano” a la Federación y al presidente AMLO, dejando de lado su responsabilidad por parte de los alcaldes y gobernadores.

Sobre el tema de la inseguridad, expuso que el tema de las drogas debe ser retomado y abierto el debate sobre la posibilidad de la legalización de las drogas.

Sin dejar de mencionar que se requiere debilitar a las bandas del crimen organizado y de disminuir la presencia de Estados Unidos de América en la ecuación, sobre todo porque es el país con mayor índice de consumo de drogas y el principal promotor y vendedor de armas en México y los países de Latinoamérica.

Invitó a abrir el debate, sobre todo porque según el análisis que han realizado, son más los problemas relacionados con las “drogas duras” como la cocaína que representa una gran ganancia para el crimen en general.

En otro tema, comentó que “lamenta” el caso de los textos y mensajes filtrados por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, donde exhibe un supuesto pacto entre el senador por Morena, Ricardo Monreal Ávila y el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas.

Primero resaltó el trabajo en el Senado del morenista Ricardo Monreal, no obstante dijo que “la militancia le tiene desconfianza”. Dijo “me sorprendió el ataque y no veo la necesidad de Layda, pero creo que se equivocó”. Además llamó a la unidad para no dejar que se divida el movimiento, con lo que darían ventaja a la oposición.

En la conferencia de prensa de Fernández Noroña estuvieron el diputado federal Alfredo Femat Bañuelos; la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre; la diputada local Ana Luisa del Muro García; el regidor por el municipio de Zacatecas, Samuel Reveles Carrillo; y el ex rector Antonio Guzmán Fernández.