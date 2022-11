Mi Jardín de Flores

‘El Monris’, Como Candidato de Morena, Está Muerto

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Estamos desesperados, le sugeriría­mos a las autoridades, de forma respe­tuosa, que se asomen al estado vecino de San Luis Potosí para ver cómo están resolviendo el tema de la inseguridad’: Geovanna Bañuelos de la Torre.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 31 de octubre de 2022.

Habló Fuerte el Noroña Contra ‘El Deivis’

EL SEÑOR diputado, don Gerardo Fernández Noroña, también quiere ser candidato de PT-Morena a la Presidencia de México, ¿qué opinan?

-HAY UNA cosa que me gusta del Noro­ña -contesta doña Petra-: no tiene dobleces, él le dice pan al pan y vino al vino, es un po­lítico de izquierda y no es hipócrita; además de buen parlamentario y de conocer todos los temas de política, sociedad y economía, hoy por ejemplo, habló fuerte en contra de ‘El Deivis’ y, le aseguro madre Teresa, que ‘El Deivis’ no podría desmentirlo, ¿verdad, don Roberto?-.

-COINCIDO con usted ahora sí que, con todo ‘respeto’, Fernández Noroña describió a ‘El Rey David’ en pocas palabras:

‘NUESTRO COMPAÑERO y amigo David Monreal -dijo el diputado- le ha que­dado a deber a todo Zacatecas, su gobierno ha sido, para no ser tan duro, diré que ha sido infame, con una decepción absoluta e incapacidad manifiesta’.

-¡CRISTO DEL Santo Entierro!, ¡lo acabó con pocas palabras, qué manera de describirlo!-

“Y SE MEDIO disculpó porque ‘es una pena por cómo ha manejado Zacatecas’, aunque no se fue a fondo, de lo contrario lo hubiera hecho caca”.

-¿QUÉ PASARÍA en un debate cara a cara él con don David?-.

-UYYY, madre Teresa, el Noroña se lo traga con todo y calzones, porque además de que es mucha pieza, ‘El Deivis’ nunca aprendió a debatir, en cambio el Noroña es un hueso duro de roer: habla con los pelos de la burra en las manos, yo, hasta ahorita, no he visto quien lo frene en un debate cara a cara-.

-¿QUIÉN GANARÍA un debate entre don Gerardo Fernández Noroña y don Ricardo Monreal Ávila?-.

-LOS DOS son buenos para debatir y, aunque sus estilos son muy diferentes, yo veo con más colmillo a Noroña, él estudia muy bien al contrincante, es de mente ágil, tiene buena memoria, además es muy sarcástico-.

-PUES YO creo -dice doña Petra-, que no tardan en darse un agarrón, pues los dos están que se las queman por suceder a mi ‘cabecita de algodón’, quien por cierto le ha dolido mucho que ‘El Monris’ haya traicio­nado no solamente su confianza, sino a la Cuarta Transformación y, como su ‘pecho no es bodega’, lo dice a propios y extraños claro y de frente, como lo mencionó frente a ‘El Deivis’ la última ocasión que vino a Zacatecas-.

-ESO ES lo malo, para don Ricardo: el señor Presidente ya le perdió la confianza; y pensar que él era invitado a desayunar muy seguido a tamalitos de chipilín a Palacio Nacional y ahora ya no, todo por haberlo traicionado en las elecciones intermedias de la Ciudad de México, en las que don Ricardo ayudó a la oposición a derrotar a candidatos de Morena -.

-PERO NO sólo eso, madre Teresa, sino que se la pasa haciendo proselitismo para su santo, defiende a los contrincantes de mi ‘cabecita de algodón’, como el Dante Delgado, el ‘Alito’ Moreno -ahora sabemos por qué-, a la Xóchitl Gálvez, a la Kenia Rabadán, a la Lilly Téllez y ufff, ¿díganme con quién no?, pero además hace migas con los periodistas que todos los días, mañana y tarde, calumnian a mi ‘cabecita de algodón’, como el Loret de Mola, la Adela Micha, el Riva Palacio, el Ricardo Alemán, el Brozo Tenebroso, la traidora de la Carmen Aristegui, etcétera, etcétera-.

-TODO ESO para llevar agua a su mo­lino, porque además ‘El Monris’ es muy hipócrita, no olviden que ya tiene tiempo diciendo que él quiere ser ‘EL CANDIDA­TO DE LA RECONCILIACIÓN’.

“ENTONCES, como candidato de Mo­rena, ‘El Monris’ ya está muerto, sólo que no se ha dado cuenta: los candidatos de nuestro partido siguen siendo tres:

CLAUDIA Sheimbaun Pardo.

MARCELO EBRARD Casaubón y

ADÁN AUGUSTO López Hernández.

NO HAY más-.

¿Qué Quiso Decir el Fiscal Pancho Murillo?

QUIEN TAMBIÉN estaba en la rueda de prensa que el PT le organizó a Fernán­dez Noroña, fue la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre que, como todos los zacatecanos, está muy alarmada por la violencia, la inseguridad y la impunidad, pero puso énfasis en la foto que publicamos en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, del perro gordo caminando con una cabeza humana en el hocico en Monte Escobedo, que robó de un cajero automático, sorpren­diendo a policías municipales:

‘ME PARECE -dijo la diputada- que esto rebasa lo salvaje, es indescriptible. Hace apenas una semana incendiaron la única gasolinera, no tiene un sólo elemento de la policía municipal, como más de 25 municipios en el estado de Zacatecas. En días recientes tuve la oportunidad de plati­car con el fiscal y él me comentaba que se está trabajando en medida de su capacidad’.

-¡QUÉ BRUTO! Él solito se echó la soga al cuello, pues confesó su incapacidad: “trabaja en medida de su capacidad”, una de dos, le ganó el subconsciente o de plano le gustaría soltar el arpa: se nota abrumado, derrotado -.

-¡CARAMBA!, si don Francisco está reconociendo sinceramente que no puede con el cargo de Fiscal, ¿por qué no renun­cia?, o ¿por qué el señor gobernador no le pide su renuncia? Don Francisco debe tener dignidad y renunciar al cargo de Fiscal General del Estado, con esa falta de interés de continuar en su cargo y no renunciar a él, está perjudicando muchísimo a los zacatecanos-.

-LA CULPA no es del indio sino del que lo hace compadre, o sea de ‘Él Deivis’, in­cluso lo dijo mi ‘cabecita de algodón’: ‘los fiscales que no están dando resultados, por dignidad deberían de renunciar’.

-PERO LA bella senadora Geovanna Bañuelos, no se anduvo por las ramas y le confió a nuestro compañero Rubén Palomo y continuó:

‘ESTAMOS desesperados, le sugeriría­mos a las autoridades, de forma respetuosa, que se asomen al estado vecino de San Luis Potosí para ver cómo están resolviendo el tema de la inseguridad.

‘EL ESTADO pasó por modificaciones de carácter constitucional para armar a sus policías con armamento de alto calibre, pasó por el tema de seguro de vida, seguro social, mayores prestaciones e incremento de salario.

‘ES NUESTRO vecino, estamos a menos de 200 kilómetros de distancia y con el mismo conflicto resuelto de distinta manera’.

“No se Queden Sentados, hay que Alzar la voz”

Y YA para despedirse, la senadora mandó un mensaje a todos los zacatecanos:

‘LA CIUDADANÍA no debe esperar sentada a que existan resultados en materia de seguridad y se tiene que alzar la voz y demandar mayor eficiencia del estado y que se estén informando de manera gradual los resultados y que se ponga a prueba a quie­nes ejecutan las estrategias de seguridad para saber si falla la estrategia o quién la implementa’.

“EN MALA hora llegó ‘El Rey David’ a la gubernatura, si no reacciona pronto, los siguientes cinco años van a valer chetos y sería un retroceso de 11 años, seis del ac­tual desgobierno, y los cinco de Alex, que sigue escondido en algún lugar de Estados Unidos, hay quien asegura que continúa en Los Ángeles, California”.

– ¿ONCE AÑOS? ¡Diosito nos agarre confesados!-.

-POR ESO yo no me confieso, para que no me agarre-.

-¡ATEO, no se burle!-.

-BUENO, se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-